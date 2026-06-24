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क्या इतिहास रचेगा ईरान? मिस्र के खिलाफ महामुकाबले से पहले ट्रंप सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ईरान की टीम को बड़ी राहत मिली है. अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे ईरान की टीम अब मिस्र के खिलाफ अपने महत्वपूर्ण मैच से दो दिन पहले सिएटल पहुंच सकेगी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 24, 2026, 03:36 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:36 AM IST
क्या इतिहास रचेगा ईरान? मिस्र के खिलाफ महामुकाबले से पहले ट्रंप सरकार ने नियमों में किया बड़ा बदलाव
Image Credit: ईरान फुटबॉल टीम और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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