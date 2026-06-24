फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार (23 जून) को ईरान को एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण राहत मिली. संयुक्त राज्य अमेरिका ने टूर्नामेंट के दौरान टीम पर लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है. इस कदम से ईरान को अपने अगले मैच के स्थान पर पहले की तुलना में एक दिन पहले पहुंचने की अनुमति मिलेगी. इससे हफ्तों की यात्रा संबंधी शिकायतों के बाद टीम को कुछ राहत मिलेगी. यह निर्णय सिएटल में मिस्र के खिलाफ ईरान के निर्णायक ग्रुप G मुकाबले से ठीक कुछ दिन पहले आया है. यह एक ऐसा मैच है जो यह तय कर सकता है कि क्या ईरान की टीम अपने इतिहास में पहली बार वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंच पाएगी.
अब तक ईरान को प्रत्येक मैच से केवल एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी. टीम मैक्सिको के तिजुआना में एक बेस कैंप से अपनी गतिविधियां चला रही है और उन्हें मैचों से ठीक पहले सीमा पार करने तथा खेल खत्म होने के तुरंत बाद वापस लौटने की आवश्यकता होती रही है. अमेरिका ने नियमों ने अब ढील दी है, इससे ईरानी टीम को काफी राहत मिलेगी.
इस व्यवस्था की ईरानी अधिकारियों और कोचिंग स्टाफ ने कड़ी आलोचना की थी. मुख्य कोच अमीर घालेनोई ने हाल ही में ईरान को "पूरे विश्व कप में सबसे उत्पीड़ित टीम" के रूप में वर्णित किया था. कप्तान मेहदी तरेमी ने भी इन लॉजिस्टिक मुद्दों को "आपदा" करार दिया था. मंगलवार को अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने उन नियमों में मामूली ढील की पुष्टि की. एक प्रवक्ता ने बताया कि 26 जून को सिएटल में होने वाले तीसरे मैच के लिए टीम को मैच से दो दिन पहले अमेरिका आने की अनुमति दी गई है.
इस बदलाव का अर्थ है कि ईरान शुक्रवार को मिस्र के खिलाफ होने वाली भिड़ंत से पहले बुधवार को ही सिएटल की यात्रा कर सकेगा. इससे पहले उन्हें किक-ऑफ से मात्र 24 घंटे पहले ही यात्रा करने की अनुमति थी, जिससे खिलाड़ियों की रिकवरी पर बुरा असर पड़ रहा था. हालांकि, नई नीति तैयारियों के लिए अधिक समय देगी, लेकिन कई प्रतिबंध अब भी लागू हैं. ईरानी टीम को मैच खत्म होने के तुरंत बाद अमेरिका छोड़ना होगा और तिजुआना में अपने बेस कैंप वापस जाना होगा. DHS के अनुसार, व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
वॉशिंगटन और तेहरान के बीच महीनों के भू-राजनीतिक संघर्ष और तनाव के बीच ये प्रतिबंध लगाए गए हैं. मार्च में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि ईरान का टूर्नामेंट में स्वागत है, लेकिन सुरक्षा चिंताओं के कारण मैचों के बीच उनका अमेरिका में रुकना उचित नहीं होगा. इसके विरोध में ईरान ने पहले ही फीफा (FIFA) से औपचारिक शिकायत दर्ज करने का संकेत दिया था.
मैदान के बाहर की चुनौतियों के बावजूद ईरान ने अब तक प्रभावशाली प्रदर्शन किया है. टीम ने अपने दोनों ग्रुप G मैच ड्रॉ खेले हैं, जिसमें बेल्जियम के साथ 0-0 और न्यूजीलैंड के साथ 2-2 का परिणाम शामिल है. मिस्र पर जीत ईरान के लिए नॉकआउट दौर में जगह लगभग पक्की कर देगी और यह पहली बार होगा जब टीम ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ेगी.