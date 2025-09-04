US Open 2025: बड़े उलटफेर...नाओमी ओसाका और अनिसिमोवा का कमाल, नंबर-2 प्लेयर यूएस ओपन से बाहर
US Open 2025: बड़े उलटफेर...नाओमी ओसाका और अनिसिमोवा का कमाल, नंबर-2 प्लेयर यूएस ओपन से बाहर

US Open 2025 Naomi Osaka Amanda Anisimova: चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ओसाका ने इस जीत के साथ टेनिस के सबसे बड़े मंच पर अपनी जोरदार वापसी की है. उनके अलावा अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा ने भी बड़ा उलटफेर किया और नंबर-2 प्लेयर इगा स्वियातेक को बाहर कर दिया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 04, 2025, 08:25 AM IST
US Open 2025: बड़े उलटफेर...नाओमी ओसाका और अनिसिमोवा का कमाल, नंबर-2 प्लेयर यूएस ओपन से बाहर

US Open 2025 Naomi Osaka Amanda Anisimova: जापान की टेनिस सुपरस्टार नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है. उन्होंने कैरोलिना मुचोवा को 6-4, 7-6(3) से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया. चार बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने इस जीत के साथ टेनिस के सबसे बड़े मंच पर अपनी जोरदार वापसी की है. उनके अलावा अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा ने भी बड़ा उलटफेर किया और नंबर-2 प्लेयर इगा स्वियातेक को बाहर कर दिया.

अनिसिमोवा से होगा मुकाबला

अपने चार ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के चार साल बाद 23वीं वरीयता प्राप्त जापानी खिलाड़ी ओसाका ने बड़े टूर्नामेंटों के क्वार्टर फाइनल में अपनी 5-0 की अजेय लय को बरकरार रखा. अब उनका मुकाबला अमांडा अनिसिमोवा से होगा. मैच के बाद ओसाका ने कहा, ''यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है. मुझे हैरानी है कि मैं रो नहीं रही हूं.'' 

ये भी पढ़ें: ​मोहम्मद शमी के 5 बड़े रिकॉर्ड जिसने पलट दी कहानी, आईसीसी टूर्नामेंट में बन जाते हैं खूंखार

दो साल पहले स्टैंड में थीं ओसाका

ओसाका सिर्फ दो साल पहले वह आर्थर ऐश स्टेडियम के स्टैंड में बैठकर सेमीफाइनल देख रही थीं. उन्होंने कहा, "मैं वहां बैठकर देख रही थी और उम्मीद कर रही थी कि मुझे फिर से इस कोर्ट पर खेलने का मौका मिलेगा, इसलिए मेरे सपने सच हो रहे हैं...आप लोगों ने मेरी बहुत सी मेहनत नहीं देखी है.''

ये भी पढ़ें: क्रिकेट इतिहास के ये 8 'अटूट' रिकॉर्ड...इस बल्लेबाज ने अकेले ही रचा कीर्तिमान, सचिन से भी महान!

अनिसिमोवा ने स्वियातेक से लिया बदला

अमांडा अनिसिमोवा ने इस साल के यूएस ओपन का सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई. उन्होंने अपनी विंबलडन की हार का बदला लिया और इगा स्वियातेक को हराया. विंबलडन में स्वियातेक से बुरी तरह हारने के दो महीने बाद अनिसिमोवा ने न्यूयॉर्क में अपनी कहानी बदल दी. आठवीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी ने दुनिया की नंबर दो और मौजूदा विंबलडन चैंपियन को 6-4, 6-3 से हरा दिया. 24 वर्षीय अनिसिमोवा ने इस जीत के बाद कहा, ''यह मेरे घर पर खेला गया अब तक का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है.''

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

