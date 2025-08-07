7,89,31,72,053 रुपये...इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों पर होगी पैसों की बारिश, प्राइज मनी ने उड़ाए होश

US Open Prize Money: साल के चौथे और आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएस ओपन की शुरुआत 24 अगस्त को न्यूयॉर्क में होगी. टूर्नामेंट का समापन 7 सितंबर को होगा. यह ग्रैंड स्लैम में सबसे महंगा माना जाता है. यूएस ओपन ने टेनिस के इतिहास में सबसे बड़ी प्राइज मनी 90 मिलियन डॉलर (लगभग 790 करोड़ रुपये) की घोषणा की है. यह 2024 में दी गई 75 मिलियन डॉलर की राशि से 20 प्रतिशत अधिक है. इस घोषणा के बाद खेल जगत में सनसनी मच गई है. खिलाड़ियों के पास एक बड़ी राशि जीतने का मौका होगा.

सिंगल्स के चैंपियन को कितने रुपये मिलेंगे?

मेंस और वुमंस सिंगल्स के चैंपियन को 5 मिलियन डॉलर (लगभग 44 करोड़ रुपये) मिलेंगे, जो पिछले साल के 3.6 मिलियन डॉलर के मुकाबले 39 प्रतिशत की वृद्धि है. उपविजेता को 2.5 मिलियन डॉलर (लगभग 22 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे. सेमीफाइनलिस्ट 1.26 मिलियन डॉलर (लगभग 14 करोड़ रुपये) कमाएंगे, जो 2024 की तुलना में एक और बड़ी वृद्धि है.

सभी कैटेगरी में प्राइज मनी में बढ़ोतरी

प्राइज मनी में यह वृद्धि सभी कैटेगरी में हुई है. नए शुरू किए गए मिक्स्ड डबल्स इवेंट में जीतने वाली टीम को 1 मिलियन डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये) मिलेंगे, जो पहले के 200,000 डॉलर (लगभग 1.75 करोड़ रुपये) के स्तर से एक बड़ी वृद्धि है. मेंस और वुमंस डबल्स चैंपियन को भी प्रति टीम 1 मिलियन डॉलर मिलेंगे.

क्वालीफाइंग राउंड वालों की भी चांदी

क्वालीफाइंग राउंड के लिए पुरस्कार राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जिसमें कुल क्वालीफाइंग फंड 8 मिलियन डॉलर (लगभग 70 करोड़ रुपये) तक पहुंच जाएगा. व्हीलचेयर इवेंट्स को भी बेहतर समर्थन मिला है. इससे कुल प्राइज मनी लगभग 90 मिलियन डॉलर हो गई है.

यूएस ओपन 2025 के लिए पुरस्कार राशि का विवरण

मेंस और वुमंस सिंगल्स मुख्य ड्रॉ

चैंपियन: 5,000,000 डॉलर (लगभग 44 करोड़ रुपये)

उपविजेता: 2,500,000 डॉलर (लगभग 22 करोड़ रुपये)

सेमीफाइनलिस्ट: 1,260,000 डॉलर (लगभग 14 करोड़ रुपये)

क्वार्टरफाइनलिस्ट: 660,000 डॉलर (लगभग 5.7 करोड़ रुपये)

राउंड ऑफ 16: 400,000 डॉलर (लगभग 3.5 करोड़ रुपये)

राउंड ऑफ 32: 237,000 डॉलर (लगभग 2 करोड़ रुपये)

राउंड ऑफ 64: 154,000 डॉलर (लगभग 1.3 करोड़ रुपये)

राउंड ऑफ 128: 110,000 डॉलर (लगभग 97 लाख रुपये)

मेंस और वुमंस डबल्स मुख्य ड्रॉ (प्रति टीम)

चैंपियन: 1,000,000 डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये)

उपविजेता: 500,000 डॉलर (लगभग 4.3 करोड़ रुपये)

सेमीफाइनलिस्ट: 250,000 डॉलर (लगभग 2.19 करोड़ रुपये)

क्वार्टरफाइनलिस्ट: 125,000 डॉलर (लगभग 1 करोड़ रुपये)

राउंड ऑफ 16: 75,000 डॉलर (लगभग 65.73 लाख रुपये)

राउंड ऑफ 32: 45,000 डॉलर (लगभग 39.43 लाख रुपये)

राउंड ऑफ 64: 30,000 डॉलर (लगभग 26.29 लाख रुपये)

मिक्स्ड डबल्स (प्रति टीम)

चैंपियन: 1,000,000 डॉलर (लगभग 9 करोड़ रुपये)

उपविजेता: 400,000 डॉलर (लगभग 3.5 करोड़ रुपये)

सेमीफाइनलिस्ट: 200,000 डॉलर (लगभग 1.7 करोड़ रुपये)

क्वार्टरफाइनलिस्ट: 100,000 डॉलर (लगभग 87.65 लाख रुपये)

राउंड ऑफ 16: 20,000 डॉलर (लगभग 17.52 लाख रुपये)

मेंस और वुमंस सिंगल्स क्वालीफाइंग

राउंड ऑफ 32: 57,200 डॉलर (लगभग 50 लाख रुपये)

राउंड ऑफ 64: 41,800 डॉलर (लगभग 36 लाख रुपये)

राउंड ऑफ 128: 27,500 डॉलर (लगभग 24 लाख रुपये)