US Open 2025: सितसिपास का सपना फिर टूटा...यूएस ओपन में उलटफेर जारी, सांसें रोक देने वाले मुकाबले में जीते ज्वेरेव

US Open 2025: यूएस ओपन 2025 में बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं. ग्रीस के स्टेफानोस सितसिपास का ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना एक बार फिर से पूरा नहीं हो पाया. उन्हे जर्मनी के डैनियल अल्तमायर ने बाहर कर दिया. 26वीं वरीयता प्राप्त सितसिपास चार घंटे से अधिक चले इस मुकाबले में 7-6(5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5 से हार गए. अल्तमायर ने इस जीत से पहले पहले दौर में भी पांच सेट का लंबा मैच खेला था. निर्णायक सेट में 4-5, 30/40 पर मैच प्वाइंट बचाते हुए उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की.

अल्तमायर की बड़ी उपलब्धि

यह अल्तमायर के लिए एक बड़ी सफलता है. वह दो बार फ्रेंच ओपन में चौथे दौर तक पहुंचे थे, लेकिन बाकी तीन ग्रैंड स्लैम में 11 प्रयासों में वह कभी पहले दौर से आगे नहीं बढ़ पाए थे. वहीं, सितसिपास लगातार अपने पिछले छह ग्रैंड स्लैम में दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं. दो बार के ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट के लिए एक चिंताजनक स्थिति है.

एलेक्स डी मिनौर का जलवा

दूसरी ओर, एलेक्स डी मिनौर ने जापान के शिंटारो मोचिज़ुकी को 6-2, 6-4, 6-2 से हराकर ऑस्ट्रेलियाई उम्मीदों को जिंदा रखा. आठवीं वरीयता प्राप्त डी मिनौर ने अपनी पहली तीन सर्विस गेम में 11 ब्रेक पॉइंट बचाए और फिर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. उन्होंने सिर्फ 23 बेजा गलतियां कीं, जबकि मोचिज़ुकी ने 50 बेजा गलतियां की थीं. यह लगातार आठवां साल है जब डी मिनौर न्यूयॉर्क में तीसरे दौर में पहुंचे हैं. इस साल उन्होंने अभी तक एक भी सेट नहीं गंवाया है. अब उनका मुकाबला अल्तमायर से होगा, जो दोनों खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक धैर्य की परीक्षा लेगा.

अनिसिमोवा की शानदार जीत

महिला वर्ग में अमांडा अनिसिमोवा ने लुई आर्मस्ट्रांग कोर्ट पर ऑस्ट्रेलिया की टीनएज खिलाड़ी माया जॉइंट को 7-6(2), 6-2 से हराया. आठवीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी ने पहले सेट में मुश्किल के बाद अपनी लय हासिल की और 2020 के बाद पहली बार फ्लशिंग मीडोज में तीसरे दौर में जगह बनाई. अनिसिमोवा ने अपने पिछले 13 मैचों में से 10 जीते हैं और इस साल उनकी वापसी शानदार रही है.

ज्वेरेव और गॉफ भी तीसरे दौर में

जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने दूसरे दौर में जैकब फर्नली को 6-4, 6-4, 6-4 से हराया.वहीं, तीसरी वरीयता प्राप्त कोको गॉफ ने भी डोना वेकिच को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया. ज्वेरेव ने अपने ग्रैंड स्लैम के अनुभव का बखूबी इस्तेमाल किया और फर्नली के जुझारू प्रदर्शन का सामना किया. दूसरी ओर, पूर्व चैंपियन कोको गॉफ ने कई सर्विस गलतियों से उबरते हुए डोना वेकिच को 7-6(5), 6-2 से हराया और तीसरे दौर में जगह बनाई. वेकिच ने पहले सेट में गॉफ को कड़ी टक्कर दी, लेकिन गॉफ ने अपनी बेजा गलतियों पर पर्याप्त नियंत्रण पा लिया और टाई-ब्रेक में सेट जीत लिया. गॉफ का अगला मुकाबला तीसरे दौर में पोलैंड की मैग्डालेना फ्रेच से होगा, जबकि ज्वेरेव का सामना कनाडा के फेलिक्स ऑगर-अलियासिम से होगा.