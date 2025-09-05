US OPEN: आर्यना सबालेंका की हैट्रिक...फाइनल में मारी एंट्री, अनिसिमोवा ने नाओमी ओसाका को किया बाहर
US Open 2025: यूएस ओपन में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने गुरुवार को वुमेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 05, 2025, 12:39 PM IST
US Open 2025: यूएस ओपन में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने अपनी बादशाहत कायम रखते हुए लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने गुरुवार को वुमेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया. अमेरिकी दर्शकों के सामने वहीं की खिलाड़ी को हराना हमेशा कठिन होता है. सबालेंका के सामने भी यही चुनौती थी, लेकिन जब भी वह वहां की किसी खिलाड़ी के खिलाफ उतरती हैं तो उनका बेस्ट प्रदर्शन सामने आता है. इस बार भी कुछ ऐसा है. भारी शोर में भी सबालेंका ने हार नहीं मानी और पेगुला को हरा दिया.

सबालेंका की अटूट जीत

पिछले साल के फाइनल में पेगुला को हराने वाली सबालेंका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह बड़े मैचों में कितनी मजबूत हैं. वह अब सेरेना विलियम्स के बाद यूएस ओपन का खिताब बचाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनने से सिर्फ एक जीत दूर हैं. सेरेना ने 2012 से 2014 के बीच लगातार तीन खिताब जीते थे. अब शनिवार को फानल में सबालेंका का मुकाबला एक और अमेरिकी खिलाड़ी अमांडा अनिसिमोवा से होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

ये भी पढ़ें: Asia Cup 2025: भारत के लिए खतरा बनेंगे यूएई के ये 3 खिलाड़ी! एक तो छक्के लगाने में सूर्यकुमार यादव से भी आगे

अनिसिमोवा की जोरदार वापसी

दूसरे सेमीफाइनल में, अमांडा अनिसिमोवा ने दो बार की चैंपियन नाओमी ओसाका को हरा दिया. एक कड़े मुकाबले में अनिसिमोवा  ने 6-7 (4), 7-6(3), 6-3 के अंतर से जीत हासिल की. उन्होंने लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है. ओसाका के लिए यह एक दर्दनाक हार थी. उन्होंने इस टूर्नामेंट शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वह फाइनल तक नहीं पहुंच पाई.

 

 

ये भी पढ़ें: 54 साल में पहली बार...नए खिलाड़ी ने रच दिया इतिहास, वनडे क्रिकेट में बना दिया 'अटूट' रिकॉर्ड

ओसाका ने जीता दिल

ओसाका ने 2024 में मातृत्व अवकाश से लौटने के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. इस यूएस ओपन से पहले वह पिछले सात मेजर टूर्नामेंटों में तीसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाई थीं. हालाँकि, न्यूयॉर्क में उन्होंने अपनी बेहतरीन फॉर्म की झलक दिखाई. अब अगले साल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में ओसाका पर सबकी नजरें रहेंगी. वह इस बार हार के बावजूद सबका दिल जीतने में सफल रहीं. ओसाका के बारे में कहा जाता है कि वह हार को स्वीकार नहीं कर पाती हैं तो अजीब बयान देने लगती हैं. इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और एक मजबूत मानसिकता वाली खिलाड़ी के रूप में सामने आईं.

