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US Open: पहली बार ग्रैंड स्लैम जीतने उतरेंगे बेन शेल्टन, फाइनल के लिए कितने तैयार? नंबर-1 खिलाड़ी ज्वेरेव से मुकाबला

यूएस ओपन 2026 का पुरुष एकल फाइनल मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाना है. शेल्टन अब तक एक भी ग्रैंडस्लैम नहीं जीत पाए हैं. वह पहली बार खिताब जीतने के लिए उतरेंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 13, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:16 PM IST
US Open: पहली बार ग्रैंड स्लैम जीतने उतरेंगे बेन शेल्टन, फाइनल के लिए कितने तैयार? नंबर-1 खिलाड़ी ज्वेरेव से मुकाबला
Image Credit: बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव. AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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