/US Open: पहली बार ग्रैंड स्लैम जीतने उतरेंगे बेन शेल्टन, फाइनल के लिए कितने तैयार? नंबर-1 खिलाड़ी ज्वेरेव से मुकाबला

शेल्टन ने कहा, ''मैं और मेरी टीम लंबे समय के बारे में सोचती हैं. हम तुरंत संतुष्टि नहीं चाहते. मुझे पता है कि एक टेनिस खिलाड़ी के तौर पर मुझे अभी भी बहुत आगे जाना है और खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनना है. आज मैं जिस मुकाम पर हूं, उसके लिए बहुत से लोगों ने मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है. मुझे लगता है कि मैं हमेशा इसी बारे में सोचता रहता हूं और जब बात सच में आती है तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं. मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे साथ खड़े रहे. इतिहास बनाना और इतिहास का हिस्सा बनना बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर है, काम अभी खत्म नहीं हुआ है. भीड़ जरूर मेरा साथ देगी. न्यूयॉर्क बहुत कूल स्पोर्ट्स सिटी है. यहां की खेल संस्कृति बहुत अच्छी है. मैं जरूर इसका इस्तेमाल करके अपना सबसे अच्छा मैच खेलने की कोशिश करूंगा.''