/US Open: पहली बार ग्रैंड स्लैम जीतने उतरेंगे बेन शेल्टन, फाइनल के लिए कितने तैयार? नंबर-1 खिलाड़ी ज्वेरेव से मुकाबला

यूएस ओपन 2026 का पुरुष एकल फाइनल मुकाबला अमेरिका के बेन शेल्टन और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाना है. दोनों खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. इससे फाइनल मैच के रोमांचक और संघर्षपूर्ण होने की संभावना है. फाइनल मुकाबले से पहले शेल्टन ने कहा है कि यह एक जंग होने वाली है जिसमें वे अपनी रफ्तार नहीं घटाएंगे. अमेरिका के इस खिलाड़ी ने स्पेन के धुरंधर कार्लोस अल्काराज को क्वार्टरफाइनल में हराकर सनसनी मचा दी थी.
सेमीफाइनल में हमवतन फ्रांसिस टियाफो को हराने वाले शेल्टन ने जियोस्टार पर कहा, "मैं सेमीफाइनल चार सेट में जीतकर बहुत खुश हूं. फाइनल में जाने से पहले मैं अपने शरीर पर पांच सेट का बोझ नहीं डालना चाहता था. टियाफो ने भी शानदार खेल दिखाया. पहला सेट हारने के बाद लगातार तीन सेट जीतकर फाइनल में जगह बनाने से बेहतर मेरे लिए और क्या हो सकता है?''
शेल्टन अब तक एक भी ग्रैंडस्लैम नहीं जीत पाए हैं. वह पहली बार खिताब जीतने के लिए उतरेंगे. उन्होंने कहा, ''मैं फाइनल के लिए तैयार हूं. रविवार को एक जंग होने वाली है. मैं सब कुछ कोर्ट पर छोड़ दूंगा. जीत हो या हार, मैंने जो किया है उस पर मुझे गर्व होगा, लेकिन खिताब मेरा सपना है. मैं अभी इसी के लिए खेल रहा हूं. यह मेरे ठीक सामने है. मैं निश्चित रूप से अपना पैर नहीं हटाऊंगा.''
शेल्टन ने कहा, ''मैं और मेरी टीम लंबे समय के बारे में सोचती हैं. हम तुरंत संतुष्टि नहीं चाहते. मुझे पता है कि एक टेनिस खिलाड़ी के तौर पर मुझे अभी भी बहुत आगे जाना है और खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनना है. आज मैं जिस मुकाम पर हूं, उसके लिए बहुत से लोगों ने मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है. मुझे लगता है कि मैं हमेशा इसी बारे में सोचता रहता हूं और जब बात सच में आती है तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूं. मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरे साथ खड़े रहे. इतिहास बनाना और इतिहास का हिस्सा बनना बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर है, काम अभी खत्म नहीं हुआ है. भीड़ जरूर मेरा साथ देगी. न्यूयॉर्क बहुत कूल स्पोर्ट्स सिटी है. यहां की खेल संस्कृति बहुत अच्छी है. मैं जरूर इसका इस्तेमाल करके अपना सबसे अच्छा मैच खेलने की कोशिश करूंगा.''