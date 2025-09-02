VIDEO: न ऑटोग्राफ और न सेल्फी... दिग्गज खिलाड़ी के साथ एक फैन ने कर दिया गजब 'कांड', सिक्योरिटी ने लिया एक्शन
Advertisement
trendingNow12906544
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

VIDEO: न ऑटोग्राफ और न सेल्फी... दिग्गज खिलाड़ी के साथ एक फैन ने कर दिया गजब 'कांड', सिक्योरिटी ने लिया एक्शन

US OPEN: किसी भी खेल में भरी सिक्योरिटी के बीच कई बार खिलाड़ियों के साथ फैंस अजीबोगरीब हरकत कर देते हैं. अक्सर हम सभी ने फैंस को प्लेयर्स के पास सिक्योरिटी तोड़ते हुए पहुंचते देखा है. लेकिन यूएस ओपन में यानिक सिनर के साथ एक फैन ने गजब कांड कर दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: न ऑटोग्राफ और न सेल्फी... दिग्गज खिलाड़ी के साथ एक फैन ने कर दिया गजब 'कांड', सिक्योरिटी ने लिया एक्शन

US OPEN: किसी भी खेल में भरी सिक्योरिटी के बीच कई बार खिलाड़ियों के साथ फैंस अजीबोगरीब हरकत कर देते हैं. अक्सर हम सभी ने फैंस को प्लेयर्स के पास सिक्योरिटी तोड़ते हुए पहुंचते देखा है. लेकिन यूएस ओपन में यानिक सिनर के साथ एक फैन ने गजब कांड कर दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस फैन ने न तो प्लेयर से ऑटोग्राफ मांगा और न ही सेल्फी की कोशिश की बल्कि एक ऐसा कांड कर दिया कि यानिक सिनर का भी माथा ठनक गया. 

मैच के बाद हुई घटना

इतालवी खिलाड़ी यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर बुब्लिक को हराकर यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. इस गर्मी की शुरुआत में विंबलडन में जीत के बाद सिनर जबरदस्त फॉर्म में नजर आए हैं. उन्होंने राउंड ऑफ 16 के मुक़ाबले में बुब्लिक को 6-1, 6-1, 6-1 से हराया. लेकिन उनकी जीत से ज्यादा इस फैन के चर्चे हो गए हैं जिसने जीत के बाद सिनर का मूड खराब कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

फैन ने किया ये कांड

अक्सर फैंस प्लेयर्स से सेल्फी या ऑटोग्राफ की गुजारिश करते हैं. लेकिन इस फैन ने सिनर के बैग की चैन ही खोल दी. जिसके बाद सिनर काफी नाराज नजर आए. हालांकि सिक्योरिटी ने बैग से कुछ निकालने से पहले ही फैन को दबोच लिया. यह तब हुआ जब सिनर दूसरे प्रशंसकों से बात कर रहे थे. सिनर गुस्से से इस घटना के बाद वहां से दूर हट गए.

ये भी पढे़ं.. 'हनुमान भक्त' की चरखी पर नाचे बल्लेबाज, 2.5 घंटे में पूरी टीम पर गिरी गाज, बनाया गजब रिकॉर्ड

1 घंटा 21 मिनट में जीता मुकाबला

बुब्लिक पर सिनर ने आसान जीत दर्ज की. उन्होंने कजाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में जीत दर्ज करने के लिए 1 घंटा और 21 मिनट लगे. जीत के बाद सिनर ने कहा, 'उसने उतनी अच्छी सर्विस नहीं की जितनी वह आमतौर पर करता है. मैं बहुत खुश हूं. इस साल पहली बार मैं यहां रात का मैच खेल पा रहा हूं और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

US OPEN

Trending news

CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
weather update
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
PM Modi
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
aap
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
maratha reservation protest
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
Maratha Reservation Movement
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
K Kavitha
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
;