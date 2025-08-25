US Open में बवाल... मेदवेदेव ने बीच मैच में खोया आपा, लाइव मैच में रेफरी पर भड़के फैंस

US Open: यूएस ओपन 2025 के पहले दौर के मैच में ही बड़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिल गई है. चैंपियन डेनियल मेदवेदेव और बेंजामिन बोन्जी के बीच मैच का रोमांच चरम पर था कि एक फोटोग्राफर की वजह से बड़ा बवाल हो गया. मेदवेदेव ने लाइव मैच में आपा खो दिया और फैंस भी रेफरी पर भड़क उठे. मुकाबले में बोन्जी ने शिकंजा कस रखा था और वह पहले दो सेट 6-3 और 7-5 के अंतर से जीत चुके थे. जिसके बाद यह कंट्रोवर्सी देखने को मिली.

तीसरे सेट की सर्विस पर बवाल

बवाल तीसरे सेट की सर्विस पर हुआ. बोन्जी की पहली सर्विस नेट पर लग गई. वह जैसे ही दूसरे सर्व के लिए तैयार हुए तो एक फोटोग्राफर कोर्ट में आने की कोशिश करते हुए देखा गया. जिसके बाद रेफरी ने एक फैसला लिया और गदर मच गया. रेफरी ने बोन्जी को एक बार फिर से अपना पहला सर्व लेने की अनुमति दे दी. रेफरी के फैसले के बाद मेदवेदेव काफी नाराज नजर आए.

फैंस ने की हूटिंग

मेदवेदेव ने रेफरी से तीखी बहस की जिसके बाद दर्शकों का भी पारा हाई हो गया. रूसी स्टार का पक्ष लिया और रेफरी की लगातार छह मिनट तक हूटिंग करते रहे. दूसरी तरफ बोन्जी सर्विस के इंतजार में दिखे. मेदवेदेव अपने फैंस का सपोर्ट करते नजर आए और एक रोमांचक मैच बड़ी कंट्रोवर्सी में बदल गया. इस घटना के बाद मेदवेदेव की तरफ से धमाकेदार प्रदर्शन देखने को मिला.

बोन्जी को मिली जीत

खेल फिर से शुरू होने के बाद दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली. बोंन्जी ने पहला सर्व फाल्ट किया. उनकी इस गलती पर दर्शकों ने खूब शोर मचाया. मेदवेदेव ने आसानी से हार नहीं मानी और मैच को 5-5 से बराबरी पर ला दिया. चौथे सेट को मेदवेदेव ने 6-0 से आसानी से जीता. लेकिन आखिरी सेट में मेदवेदेव ने बाजी मारी. बोंजी ने मैच को 6-3, 7-5, 6-7, 0-6, 6-4 से अपने नाम किया. हार के बाद मेदवेदेव काफी नाराज दिखे और अपना रैकेट गुस्से से तोड़ दिया.