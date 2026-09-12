/US Open: विमेंस सिंगल्स में कौन बनेगा चैंपियन? फाइनल टक्कर के लिए तैयार रिबाकिना, आर्यना सबालेंका से होगी भिड़ंत

US Open 2026 के महिला सिंगल्स फाइनल में दुनिया की दो दिग्गज खिलाड़ी आमने-सामने होंगी. एक तरफ लगातार तीसरी बार न्यूयॉर्क की चैंपियन बनने की कोशिश में आर्यना सबालेंका हैं, तो दूसरी ओर इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकीं एलिना रिबाकिना की नजर एक और ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी पर है. न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम फाइनल नहीं, बल्कि मौजूदा महिला टेनिस की दो पावरहाउस खिलाड़ियों के बीच एक और बड़ी जंग है. वर्ल्ड नंबर-1 आर्यना सबालेंका और वर्ल्ड नंबर-2 एलिना रिबाकिना के बीच यह 18वीं भिड़ंत होगी. अब तक सबालेंका ने 10 और रिबाकिना ने 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि दोनों के बीच मुकाबलों का इतिहास लगातार रोमांचक रहा है.
आर्यना सबालेंका के लिए यह फाइनल बेहद खास है. वह US Open में लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंची हैं. इससे पहले उन्होंने 2024 और 2025 में लगातार दो खिताब जीते थे. अब उनके पास लगातार तीसरी बार ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचने का मौका है.
यूएस ओपन के इतिहास में ओपन एरा में सिर्फ क्रिस एवर्ट और सेरेना विलियम्स ने लगातार तीन बार या उससे ज्यादा महिला सिंगल्स खिताब जीते हैं. अगर सबालेंका इस बार चैंपियन बनती हैं तो वह 2012-14 में सेरेना विलियम्स के बाद लगातार तीन यूएस ओपन खिताब जीतने वाली पहली महिला बन जाएंगी.
सबालेंका ने सेमीफाइनल में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. इस जीत के साथ उन्होंने न्यूयॉर्क में अपनी लगातार जीत का सिलसिला भी आगे बढ़ाया. क्वार्टर फाइनल में विम्बलडन चैंपियन लिंडा नोस्कोवा के खिलाफ तीन सेट की कड़ी चुनौती के बाद सबालेंका ने सेमीफाइनल में शानदार वापसी की.
इस टूर्नामेंट में अब तक सबालेंका ने छह मैचों में सिर्फ एक सेट गंवाया है और करीब 8 घंटे 47 मिनट कोर्ट पर बिताए हैं. उनके नाम 12 सेट जीतने के मुकाबले सिर्फ एक सेट हार है.
सबालेंका के लिए न्यूयॉर्क पिछले कुछ वर्षों में सबसे खास ग्रैंड स्लैम बन चुका है. 2024 में उन्होंने पहली बार यूएस ओपन ट्रॉफी जीती थी. इसके बाद 2025 में भी उन्होंने खिताब बरकरार रखा. इस साल लगातार चौथे फाइनल में पहुंचना उनकी निरंतरता को दिखाता है. दिलचस्प बात यह है कि 2026 में उन्हें साल के बीच में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, लेकिन यूएस ओपन में आते ही उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ स्तर दिखाना शुरू कर दिया. फाइनल जीतने पर उनका ग्रैंड स्लैम खिताबों का आंकड़ा पांच हो जाएगा.
रिबाकिना ने फाइनल से पहले साफ किया है कि वह सबालेंका को मैच पर हावी होने का मौका नहीं देना चाहतीं. उनका लक्ष्य महत्वपूर्ण मौकों पर आक्रामक रहना और रैलियों की कमान अपने हाथ में रखना होगा. उन्होंने JioStar द्वारा साझा किए गए इंटरव्यू में कहा कि उन्हें हर स्थिति में लड़ते रहना होगा और महत्वपूर्ण पलों में आक्रामक रहकर सबालेंका को अंक नियंत्रित करने से रोकना होगा.
रिबाकिना के लिए सर्विस सबसे बड़ा हथियार है. खुद उन्होंने माना कि अगर उनकी सर्विस अच्छी चलती है तो उनके खेल में यह बड़ा फायदा बन जाता है. चोट और अभ्यास की कमी के बावजूद उन्होंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर लगातार धकेला.
एक तरफ सबालेंका का अनुभव, पावर और न्यूयॉर्क में शानदार रिकॉर्ड है. दूसरी तरफ रिबाकिना की शांत शैली, बेहतरीन सर्विस और इस साल का आत्मविश्वास है. सबालेंका के लिए लक्ष्य होगा रिबाकिना को बेसलाइन पर लगातार दबाव में रखना और अपनी ताकत से रैलियों को नियंत्रित करना. वहीं रिबाकिना कोशिश करेंगी कि वह खुद आक्रामक रहें और सबालेंका को गेम की दिशा तय करने का मौका न दें. यानी मुकाबला सिर्फ दो खिलाड़ियों के बीच नहीं होगा, बल्कि पावर बनाम पावर, आक्रामकता बनाम आक्रामकता और अनुभव बनाम नई ऊर्जा की जंग भी देखने को मिलेगी.
यूएस ओपन 2026 का महिला सिंगल्स फाइनल भारत में 13 सितंबर की रात/सुबह 1:30 बजे से खेला जाएगा. मुकाबला जियोहॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं.