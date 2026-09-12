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US Open: विमेंस सिंगल्स में कौन बनेगा चैंपियन? फाइनल टक्कर के लिए तैयार रिबाकिना, आर्यना सबालेंका से होगी भिड़ंत

US Open 2026: यूएस ओपन के इतिहास में ओपन एरा में सिर्फ क्रिस एवर्ट और सेरेना विलियम्स ने लगातार तीन बार या उससे ज्यादा महिला सिंगल्स खिताब जीते हैं. अगर सबालेंका इस बार चैंपियन बनती हैं तो वह 2012-14 में सेरेना विलियम्स के बाद लगातार तीन यूएस ओपन खिताब जीतने वाली पहली महिला बन जाएंगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 12, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:06 PM IST
US Open: विमेंस सिंगल्स में कौन बनेगा चैंपियन? फाइनल टक्कर के लिए तैयार रिबाकिना, आर्यना सबालेंका से होगी भिड़ंत
Image Credit: विमेंस सिंगल्स में कौन बनेगा चैंपियन? रिबाकिना-आर्यना के बीच भिड़ंत

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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