/US Open: विमेंस सिंगल्स में कौन बनेगा चैंपियन? फाइनल टक्कर के लिए तैयार रिबाकिना, आर्यना सबालेंका से होगी भिड़ंत

US Open 2026 के महिला सिंगल्स फाइनल में दुनिया की दो दिग्गज खिलाड़ी आमने-सामने होंगी. एक तरफ लगातार तीसरी बार न्यूयॉर्क की चैंपियन बनने की कोशिश में आर्यना सबालेंका हैं, तो दूसरी ओर इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकीं एलिना रिबाकिना की नजर एक और ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी पर है. न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में होने वाला यह मुकाबला सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम फाइनल नहीं, बल्कि मौजूदा महिला टेनिस की दो पावरहाउस खिलाड़ियों के बीच एक और बड़ी जंग है. वर्ल्ड नंबर-1 आर्यना सबालेंका और वर्ल्ड नंबर-2 एलिना रिबाकिना के बीच यह 18वीं भिड़ंत होगी. अब तक सबालेंका ने 10 और रिबाकिना ने 7 मुकाबले जीते हैं, जबकि दोनों के बीच मुकाबलों का इतिहास लगातार रोमांचक रहा है.