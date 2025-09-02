US Open: वर्ल्ड नंबर-1 यानिक सिनर ने तोड़ा बुबलिक का घमंड, ओसाका ने कोको गॉफ को चौंकाया, 1658 दिन बाद हुआ ऐसा

US Open 2025: यूएस ओपन 2025 में दुनिया के नंबर एक पुरुष खिलाड़ी यानिक सिनर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. मंगलवार को उन्होंने एलेक्जेंडर बुबलिक को बुरी तरह हराया. बुबलिक ने मजाक में सिनर को 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' खिलाड़ी बताया था. इटली के इस स्टार ने मजाक का बदला जीत से लिया है. 24 वर्षीय सिनर ने 23वीं वरीयता प्राप्त बुबलिक को सिर्फ एक घंटे 21 मिनट में 6-1, 6-1, 6-1 से हरा दिया. यह इस साल पुरुष सिंगल्स ड्रॉ में दूसरी सबसे तेज जीत है.

साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम के करीब सिनर

इस जीत के साथ हार्डकोर्ट ग्रैंड स्लैम में सिनर की अजेय लय 25 मैचों तक पहुंच गई है, जो यह साबित करता है कि वह न्यूयॉर्क में अभी भी सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं. लगातार आठवें ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर सिनर 2025 में अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की राह पर कदम बढ़ा चुके हैं.

नाओमी ओसाका की जोरदार वापसी

दो बार की चैंपियन नाओमी ओसाका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी वरीयता प्राप्त और 2023 की चैंपियन कोको गॉफ को यूएस ओपन से बाहर कर दिया. जापानी स्टार ने आर्थर ऐश स्टेडियम में सिर्फ एक घंटे चार मिनट में तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को 6-3, 6-2 से मात दी. इस जीत के साथ ही ओसाका चार साल बाद ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में वापसी कर पाई है. यह अंतराल 1658 दिनों का रहा.

जीत से ओसाका बड़ा फायदा

कोको गॉफ को हराकर 27 वर्षीय ओसाका ने डब्ल्यूटीए रैंकिंग के टॉप 20 में भी अपनी जगह बना ली है. मैच के बाद ओसाका ने कहा कि उन्होंने 2023 में अपनी बेटी को जन्म देने के दो महीने बाद स्टैंड से कोको गॉफ को यूएस ओपन जीतते हुए देखा था. उन्होंने कहा, ''मैं थोड़ी भावुक हूं और रोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे यहां बहुत मजा आया. अपनी बेटी को जन्म देने के सिर्फ दो महीने बाद मैं स्टैंड से कोको को देख रही थी. मैं सचमुच वापस आने और इस कोर्ट पर खेलने का मौका चाहती थी. यह दुनिया में मेरा सबसे पसंदीदा कोर्ट है.'' ओसाका का अगला मुकाबला चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा से होगा.