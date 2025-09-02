US Open: वर्ल्ड नंबर-1 यानिक सिनर ने तोड़ा बुबलिक का घमंड, ओसाका ने कोको गॉफ को चौंकाया, 1658 दिन बाद हुआ ऐसा
Advertisement
trendingNow12905690
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

US Open: वर्ल्ड नंबर-1 यानिक सिनर ने तोड़ा बुबलिक का घमंड, ओसाका ने कोको गॉफ को चौंकाया, 1658 दिन बाद हुआ ऐसा

US Open 2025: बुबलिक ने मजाक में सिनर को 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' खिलाड़ी बताया था. इटली के इस स्टार ने मजाक का बदला जीत से लिया है. 24 वर्षीय सिनर ने 23वीं वरीयता प्राप्त बुबलिक को सिर्फ एक घंटे 21 मिनट में 6-1, 6-1, 6-1 से हरा दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

US Open: वर्ल्ड नंबर-1 यानिक सिनर ने तोड़ा बुबलिक का घमंड, ओसाका ने कोको गॉफ को चौंकाया, 1658 दिन बाद हुआ ऐसा

US Open 2025: यूएस ओपन 2025 में दुनिया के नंबर एक पुरुष खिलाड़ी यानिक सिनर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. मंगलवार को उन्होंने एलेक्जेंडर बुबलिक को बुरी तरह हराया. बुबलिक ने मजाक में सिनर को 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' खिलाड़ी बताया था. इटली के इस स्टार ने मजाक का बदला जीत से लिया है. 24 वर्षीय सिनर ने 23वीं वरीयता प्राप्त बुबलिक को सिर्फ एक घंटे 21 मिनट में 6-1, 6-1, 6-1 से हरा दिया. यह इस साल पुरुष सिंगल्स ड्रॉ में दूसरी सबसे तेज जीत है.

साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम के करीब सिनर

इस जीत के साथ हार्डकोर्ट ग्रैंड स्लैम में सिनर की अजेय लय 25 मैचों तक पहुंच गई है, जो यह साबित करता है कि वह न्यूयॉर्क में अभी भी सबसे मजबूत खिलाड़ी हैं. लगातार आठवें ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर सिनर 2025 में अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की राह पर कदम बढ़ा चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मयंती लैंगर से ग्रेस हेडन तक...दुनिया की टॉप-10 फीमेल स्पोर्ट्स एंकर, मैच में लगाती हैं ग्लैमर का तड़का

नाओमी ओसाका की जोरदार वापसी

दो बार की चैंपियन नाओमी ओसाका ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरी वरीयता प्राप्त और 2023 की चैंपियन कोको गॉफ को यूएस ओपन से बाहर कर दिया. जापानी स्टार ने आर्थर ऐश स्टेडियम में सिर्फ एक घंटे चार मिनट में तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को 6-3, 6-2 से मात दी. इस जीत के साथ ही ओसाका चार साल बाद ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में वापसी कर पाई है. यह अंतराल 1658 दिनों का रहा.

 

 

ये भी पढ़ें: टी20 में नंबर-1 की जंग...पोलार्ड ने मचाई तबाही, चंद घंटों में एलेक्स हेल्स से आगे, खतरे में क्रिस गेल का महारिकॉर्ड

जीत से ओसाका बड़ा फायदा

कोको गॉफ को हराकर 27 वर्षीय ओसाका ने डब्ल्यूटीए रैंकिंग के टॉप 20 में भी अपनी जगह बना ली है. मैच के बाद ओसाका ने कहा कि उन्होंने 2023 में अपनी बेटी को जन्म देने के दो महीने बाद स्टैंड से कोको गॉफ को यूएस ओपन जीतते हुए देखा था. उन्होंने कहा, ''मैं थोड़ी भावुक हूं और रोना नहीं चाहती, लेकिन मुझे यहां बहुत मजा आया. अपनी बेटी को जन्म देने के सिर्फ दो महीने बाद मैं स्टैंड से कोको को देख रही थी. मैं सचमुच वापस आने और इस कोर्ट पर खेलने का मौका चाहती थी. यह दुनिया में मेरा सबसे पसंदीदा कोर्ट है.'' ओसाका का अगला मुकाबला चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा से होगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

US OPENUS Open 2025Jannik SinnerAlexander BublikNaomi Osakacoco gauff

Trending news

इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
;