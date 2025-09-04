युकी भांबरी ने रचा इतिहास, पहली बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह, कीवी प्लेयर के साथ किया कमाल
युकी भांबरी ने रचा इतिहास, पहली बार यूएस ओपन के सेमीफाइनल में बनाई जगह, कीवी प्लेयर के साथ किया कमाल

भारतीय टेनिस प्लेयर युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ यूएस ओपन के मेंन डबल्स के सेमी फाइनल में पहुंच गए हैं. क्वार्टर फाइनल मैच में युकी भांबरी और माइकल वीनस की जोड़ी ने निकोला मेक्टिच और राजीव राम को 6-3, 7-6 (8-6), 6-3 से हराया. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 04, 2025, 11:49 AM IST
Yuki bhambri
Yuki bhambri

भारतीय टेनिस प्लेयर युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वीनस के साथ यूएस ओपन के मेंन डबल्स के सेमी फाइनल में पहुंच गए हैं. क्वार्टर फाइनल मैच में युकी भांबरी और माइकल वीनस की जोड़ी ने निकोला मेक्टिच और राजीव राम को 6-3, 7-6 (8-6), 6-3 से हराया. भांबरी और वीनस की टक्कर अब सेमीफाइनल में नील स्कूप्स्की और जो सैलिसबरी की जोड़ी से होगी. भांबरी अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में खेलेंगे. 

भांबरी और वीनस ने मुकाबले की शुरुआत जोरदार अंदाज में की और पहला सेट 6-3 से जीत लिया. इसके बाद राजीव राम और मेक्टिच की अनुभवी जोड़ी ने अपना दम दिखाया. दोनों ने वापसी करते हुए दूसरे सेट को टाईब्रेकर तक पहु्ंचा दिया. यहां भांबरी और वीनस की जोड़ी पीछे हो गई और राजीव-मेक्टिच ने दूसरे सेट को अपने नाम कर लिया. तीसरे सेट में भांबरी और वीनस ने जोरदार वापसी की और पहले सेट की तरह ही उसे 6-3 से जीत लिया. इस तरह मुकाबले को दोनों ने अपने नाम कर लिया.

अब होगी असली परीक्षा
भांबरी और वीनस को सेमीफाइनल में ब्रिटेन के नील स्कूपस्की और जोए सालिस्बरी की जोड़ी से होगा. ये टूर्नामेंट के मेंस डबल्स में छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी है. भांबरी और वीनस को फाइनल में पहुंचने के लिए बड़ा उलटफेर करना होगा.

पहले भी मिल चुकी है हार
पिछले साल युकी भांबरी ने टेनिस खिलाड़ी अल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जगह बनाई थी. हालांकि, इस जोड़ी को स्पेन के मार्सेल ग्रैनोलर्स और अर्जेंटीना के होरासियो जेबालोस से सीधे सेट में हार का सामना करना पड़ा था.

दिग्गज रोहन बोपन्ना को होना पड़ा था बाहर

इससे पहले भारत के दिग्गज टेनिस स्टार खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर मोनाको के रोमेन अर्नेडो शनिवार को खेले गए पहले ही मुकाबले में बाहर हो गए. यही नहीं अर्जुन काधे और उनके पार्टनर इक्वाडोर के डिएगो हिडाल्गो भी पहले राउंड में बाहर हो गए थे. दोनों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

