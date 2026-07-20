Video: डोनाल्ड ट्रंप को स्पेन के कप्तान ने मंच से हटाया! अमेरिकी राष्ट्रपति की इंटरनेशनल 'बेइज्जती'

FIFA World Cup 2026 Donald Trump: फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में रविवार (19 जुलाई) को स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया. इस मैच के बाद ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान अजीबोगरीब मामला देखने को मिला. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब स्पेन के कप्तान रोड्री को ट्रॉफी दे रहे थे तो उन्हें स्पेनिश कप्तान से मंच से हटने का इशारा किया. इसके अलावा ट्रंप को स्टेडियम में हूटिंग (बूइंग) का सामना भी करना पड़ा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
दरअसल, जब स्पेन अर्जेंटीना पर अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा था, तब ट्रंप को मंच से एक तरफ हटने के लिए कहा गया. ट्रंप ट्रॉफी देने के बाद स्पेन के खिलाड़ियों के साथ जश्न मनाना चाहते थे. ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी तस्वीर में आना चाहते हैं, लेकिन रोड्री ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर उन्हें मंच से बाहर जाने का इशारा किया. वहीं, खड़े फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने ट्रंप को मंच से बाहर ले गए. उन्होंने अजीबोगरीब परिस्थिति को बेहतर तरीके से संभालने की कोशिश की.
President Donald J. Trump presents the World Cup Trophy to Spain, the 2026 @FIFAWorldCup Champions! pic.twitter.com/SHsoBhYm1b
— The White House (@WhiteHouse) July 19, 2026
स्पेन द्वारा गत चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराने के बाद ट्रंप फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो के साथ न्यू यॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मैच के बाद होने वाली सेरेमनी के लिए मैदान पर आए. इन्फेंटिनो ने प्रेजेंटेशन से पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि ट्रंप विजेता कप्तान को वर्ल्ड कप ट्रॉफी सौंपेंगे.
जैसे ही ट्रंप और इन्फेंटिनो मैदान पर आए, स्टैंड्स से हूटिंग की आवाजेंगूंजने लगीं. हालांकि, मेडल सेरेमनी शुरू होने पर यह शोर थोड़ा कम हो गया. ट्रंप और इन्फेंटिनो ने ट्रॉफी सौंपने से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को मेडल दिए.
ट्रंप ने प्रतिष्ठित वर्ल्ड कप ट्रॉफी स्पेन के कप्तान रोड्री को सौंपी, जिन्होंने पारंपरिक ट्रॉफी लिफ्ट के लिए अपने साथियों को इकट्ठा किया. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति शुरू में जश्न मनाते खिलाड़ियों के बीच ही खड़े रहे, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें इशारा करके एक तरफ हटने को कहा. इससे रोड्री और उनके साथियों को बिना किसी बाधा के उस ऐतिहासिक पल का आनंद लेने का मौका मिला.
इस घटना की तुलना इस साल की शुरुआत में हुए फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल से की गई, जहां ट्रंप ट्रॉफी सौंपने के बाद चेल्सी के खिलाड़ियों के साथ मंच पर ही रुक गए थे. इस बार वर्ल्ड कप प्रोटोकॉल के चलते उन्हें स्पेन द्वारा खिताब उठाने से पहले पीछे हटना पड़ा.