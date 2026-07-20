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Video: डोनाल्ड ट्रंप को स्पेन के कप्तान ने मंच से हटाया! अमेरिकी राष्ट्रपति की इंटरनेशनल 'बेइज्जती'

FIFA World Cup 2026 Donald Trump: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन की जीत के बाद ट्रॉफी सेरेमनी में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी और दर्शकों की हूटिंग ने सुर्खियां बटोरीं. स्पेन की जीत के बाद ट्रंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 20, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 06:45 AM IST
Video: डोनाल्ड ट्रंप को स्पेन के कप्तान ने मंच से हटाया! अमेरिकी राष्ट्रपति की इंटरनेशनल 'बेइज्जती'
Image Credit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद स्पेन की टीम को ट्रॉफी सौंपी. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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