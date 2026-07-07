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35 मिनट में 3 गोल... रोमांचक टक्कर में यूएसए ने बेल्जियम के सामने टेके घुटने, टूर्नामेंट से हुई बाहर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉकआउट का रोमांच चरम पर है. जर्मनी, पुर्तगाल, ब्राजील जैसी बड़ी टीमों के बाद अब सह-मेजबान यूएसए का सफर खत्म हो चुका है. राउंड ऑफ 16 के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से धूल चटाकर क्वार्टरफाइनल का टिकट कटा लिया है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 07, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:06 AM IST
35 मिनट में 3 गोल... रोमांचक टक्कर में यूएसए ने बेल्जियम के सामने टेके घुटने, टूर्नामेंट से हुई बाहर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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