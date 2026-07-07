35 मिनट में 3 गोल... रोमांचक टक्कर में यूएसए ने बेल्जियम के सामने टेके घुटने, टूर्नामेंट से हुई बाहर

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में नॉकआउट का रोमांच चरम पर है. जर्मनी, पुर्तगाल, ब्राजील जैसी बड़ी टीमों के बाद अब सह-मेजबान यूएसए का सफर खत्म हो चुका है. राउंड ऑफ 16 के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से धूल चटाकर क्वार्टरफाइनल का टिकट कटा लिया है. चार्ल्स डी केटेलेरे ने अमेरिका की उम्मीदों पर एक झटके में पानी फेर दिया. उन्होंने अमेरिकी टीम की कमजोर डिफेंस का जमकर फायदा उठाया और मैच में दो शानदार गोल दागे.
शुरुआत में ही मुकाबला रोमांचक हो गया क्योंकि शुरुआती 35 मिनट में ही मैच में कुल 3 गोल देखने को मिले. चार्ल्स ने मैच के 9वें और 33वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया. इसके बाद 57वें मिनट में हंस वनाकेन ने गोल दागकर स्कोर 3-1 कर दिया. मैच के आखिरी पलों यानी दूसरे हाफ के इंजरी टाइम में स्टार स्ट्राइकर रोमेलु लुकाकू ने गोल कर बेल्जियम की 4-1 से जीत तय कर दी.
क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का सामना शनिवार को कैलिफोर्निया के इंगलवुड में स्पेन से होगा जो शानदार फॉर्म में है. 61 सेकेंड में यूएसए का सपना चूर-चूर हो गया. मैच में एक समय अमेरिका ने मलिक टिलमैन के दम पर वापसी की उम्मीद जगाई थी. टिलमैन ने 31वें मिनट में एक शानदार फ्री-किक पर गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया था. हालांकि, अमेरिकी फैंस की यह खुशी सिर्फ 61 सेकंड ही टिक सकी. खेल दोबारा शुरू होते ही बेल्जियम ने 33वें मिनट में दूसरा गोल दागकर फिर से बढ़त बना ली, जिसके बाद अमेरिकी टीम दबाव से उबर नहीं पाई.
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इस मैच में स्टार फॉरवर्ड फोलारिन बालोगुन का रेड कार्ड निलंबन हटने के बाद वापसी हुई थी, लेकिन फिर भी टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. पहले हाफ में डिफेंडर्स की गलतियों के बाद दूसरे हाफ में गोलकीपर मैट फ्रीज की बड़ी चूक ने अमेरिका की उम्मीदें खत्म कर दीं. टीम की इन लगातार गलतियों से यूएसए के कोच मौरिसियो पोचेतीनो इतने नाराज हुए कि उन्होंने गुस्से में बेंच के सामने रखे रैक पर लात मार दी, जिससे पानी की बोतलें हवा में उड़ गईं.