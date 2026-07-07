35 मिनट में 3 गोल... रोमांचक टक्कर में यूएसए ने बेल्जियम के सामने टेके घुटने, टूर्नामेंट से हुई बाहर

क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का सामना शनिवार को कैलिफोर्निया के इंगलवुड में स्पेन से होगा जो शानदार फॉर्म में है. 61 सेकेंड में यूएसए का सपना चूर-चूर हो गया. मैच में एक समय अमेरिका ने मलिक टिलमैन के दम पर वापसी की उम्मीद जगाई थी. टिलमैन ने 31वें मिनट में एक शानदार फ्री-किक पर गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया था. हालांकि, अमेरिकी फैंस की यह खुशी सिर्फ 61 सेकंड ही टिक सकी. खेल दोबारा शुरू होते ही बेल्जियम ने 33वें मिनट में दूसरा गोल दागकर फिर से बढ़त बना ली, जिसके बाद अमेरिकी टीम दबाव से उबर नहीं पाई.