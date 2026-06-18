FIFA World Cup 2026 में उज्बेकिस्तान ने शिरकत करते ही इतिहास रच दिया है. उज्बेकिस्तान ने गुरुवार को मेक्सिको सिटी में ग्रुप K के मुकाबले में कोलंबिया के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू किया. कोलंबिया ने फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही उज्बेकिस्तान की टीम के खिलाफ 3-1 से जीत दर्ज कर ली. कोलंबिया ने इसी के साथ ही FIFA वर्ल्ड कप 2026 के अपने अभियान की शुरुआत की है.उज्बेकिस्तान पहला ऐसा 'डबली लैंडलॉक' देश है, जिसने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपना डेब्यू किया है.
'डबली लैंडलॉक' देश का मतलब है कि न तो उसकी कोई समुद्री सीमा है और न ही वह ऐसे देशों से घिरा है, जिनकी कोई समुद्री सीमा हो. 'डबली लैंडलॉक' देश वह देश है, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं होती और जो पूरी तरह से ऐसे देशों से घिरा होता है जो खुद भी लैंडलॉक (चारों ओर से जमीन से घिरे) होते हैं. इन देशों से समुद्र तक पहुंचने के लिए, आपको कम से कम दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं पार करनी पड़ती हैं.
दुनिया में केवल दो ही देश 'डबली लैंडलॉक' हैं, उज्बेकिस्तान और लिकटेंस्टीन. इसके अलावा उज्बेकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाला नौवां 'लैंडलॉक' (चारों ओर से जमीन से घिरा) देश बन गया है. उज्बेकिस्तान की सीमाएं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से लगती हैं. इन सभी पड़ोसी देशों में से हर एक देश चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ (लैंडलॉक) है. वहीं, दूसरे 'डबली लैंडलॉक' देश लिकटेंस्टीन के पश्चिम में स्विट्जरलैंड और पूर्व में ऑस्ट्रिया है. ये दोनों देश पूरी तरह से जमीन से घिरे हुए हैं.
इस मैच के दूसरे हाफ के 15वें मिनट में उज्बेकिस्तान ने वापसी की, जब 22 साल के अब्बोसबेक फैजुल्लाएव ने आसान हेडर से फीफा वर्ल्ड कप में अपने देश का पहला गोल किया. हालांकि, यह बराबरी सिर्फ तीन मिनट तक ही रही, क्योंकि डियाज ने बॉक्स के अंदर से शानदार फिनिश के साथ गोल कर दिया. एक्स्ट्रा टाइम के नौवें मिनट में मैच का फैसला हो गया, जब सब्स्टीट्यूट कूचो हर्नांडेज और जैमिंटन कैम्पाज ने मिलकर शानदार खेल दिखाया और कैम्पाज ने पास से हेडर करके गोल किया. अंत में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ 3-1 से जीत दर्ज कर ली.