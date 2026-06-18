Add Zee Business As A Preferred Source
App

Double-Landlocked देश उज्बेकिस्तान ने रचा इतिहास, FIFA World Cup 2026 में बना दिया सबसे अद्भुत रिकॉर्ड

FIFA World Cup 2026 में उज्बेकिस्तान ने शिरकत करते ही इतिहास रच दिया है. उज्बेकिस्तान ने गुरुवार को मेक्सिको सिटी में ग्रुप K के मुकाबले में कोलंबिया के खिलाफ FIFA वर्ल्ड कप में अपना डेब्यू किया.

Written ByTarun Verma
Published: Jun 18, 2026, 11:12 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:14 AM IST
Double-Landlocked देश उज्बेकिस्तान ने रचा इतिहास, FIFA World Cup 2026 में बना दिया सबसे अद्भुत रिकॉर्ड

About the Author

Tarun Verma

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी ख़बरों के विभिन्न एंगल्स पर साइड स्टोरीज़ करने के अलावा खिलाड़ियों पर स्‍पेशल पैकेजेस बनाने में बहुत रुचि है. क्रिकेट व अन्य खेलों से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी ज़ी न्यूज़ के पाठकों तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी तरुण वर्मा बख़ूबी निभाते हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट खेलने, किताबें पढ़ने और घूमने का बहुत शौक है. तरुण वर्मा साल 2016 में गौतम गंभीर के कोच संजय भारद्वाज का इंटरव्यू कर चुके हैं. तरुण वर्मा खेलों के कई बड़े-बड़े इवेंट्स को कवर करने का अनुभव रखते हैं. ज़ी न्यूज़ से जुड़ने से पहले तरुण वर्मा इंडिया टुडे ग्रुप मीडिया (Aajtak.in) संस्थान का भी हिस्सा रह चुके हैं. आप Tarun.Verma@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. तरुण वर्मा एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेहद क्यूट हैं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी की बेटी, G7 समिट में दिखी पहली झलक!
giorgia meloni daughter1 min ago
2
FIFA World Cup 202613 min ago
3
FIFA World Cup 202616 min ago
4
dharmarajeshwar temple16 min ago
5
Daveigh Chase17 min ago