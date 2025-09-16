वैशाली की ऐतिहासिक जीत, स्विस टाइटल जीतकर मां को स्टेज पर बुलाया, दिल जीत लेने वाला Video आया सामने
Advertisement
trendingNow12924400
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

वैशाली की ऐतिहासिक जीत, स्विस टाइटल जीतकर मां को स्टेज पर बुलाया, दिल जीत लेने वाला Video आया सामने

R Vaishali FIDE Womens Grand Swiss 2025: भारत की स्टार चेस खिलाड़ी आर वैशाली ने FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिलाफ लगातार दूसरी बार जीतकर इतिहास रच दिया है. इस जीत के बाद जो सबसे खूबसूरत पल कैमरे में कैद हुआ, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वैशाली की ऐतिहासिक जीत, स्विस टाइटल जीतकर मां को स्टेज पर बुलाया, दिल जीत लेने वाला Video आया सामने

R Vaishali FIDE Womens Grand Swiss 2025: भारत की स्टार चेस खिलाड़ी आर वैशाली ने FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2025 का खिलाफ लगातार दूसरी बार जीतकर इतिहास रच दिया है. इस जीत के बाद जो सबसे खूबसूरत पल कैमरे में कैद हुआ, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके लिए वैशाली की जमकर तारीफ हो रही है. वैशाली ने टाइटल जीतने के बाद अपनी मां को मंच पर बुलाया था. वैशाली के इस कदम की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और उनके वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है.

मां के सामने जीत खास

सामरकंद में चैंपियन का ताज पहनने के कुछ ही देर बाद वैशाली ने अपनी मां नागलक्ष्मी को मंच पर बुलाया. चेन्नई की इस ग्रैंडमास्टर को अपनी सफलता का जश्न उस मां के साथ मनाते हुए देखा गया. वह शुरू से ही उनके साथ रही हैं. वैशाली के लिए यह जीत इसलिए भी ज्यादा खास थी क्योंकि उनकी मां उनके साथ थीं. वह महिला वर्ग में लगातार दो बार यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. इस जीत के साथ उन्हें 40,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार और अगले साल होने वाले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में एक जगह भी मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

जीत के पीछे का संघर्ष

जब उनसे 2023 की जीत और हाल की जीत की तुलना करने के लिए कहा गया तो वैशाली ने ईमानदारी से जवाब दिया, "चुनना मुश्किल है. 2023 में ग्रैंड स्विस की जीत सही समय पर आई थी, क्योंकि मैं लंबे समय से अच्छा नहीं खेल रही थी और बहुत सी चीजें एक साथ सही जगह पर आईं. इस साल भी मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं जा रहा था, मैं बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन किसी तरह परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आ रहे थे. इसलिए यह जीत बहुत महत्वपूर्ण है.''

ये भी पढ़ें: ​ऐतिहासिक गोल्ड मेडल...चीन में बजा देश का डंका, इस खेल में पहली बार चैंपियन बना भारत

हार ने मजबूत इंसान बनाया

वैशाली ने अपने संघर्षों के बारे में बात करते हुए कहा, ''पिछले दो सालों में मुझे बहुत अनुभव मिला है, कई कठिन टूर्नामेंट खेले हैं. 2024 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में मैं लगातार चार मैच हारी थी, ऐसे कई मुश्किल पल आए जिन्होंने मुझे एक खिलाड़ी और एक इंसान के तौर पर मजबूत बनाया.'' उन्होंने यह भी बताया कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट में लगातार हार के बाद उन्होंने कैसे वापसी की.

ये भी पढ़ें: 155 गेंद, 229 रन...नामुमकिन जैसा है ODI क्रिकेट के इस महारिकॉर्ड का टूटना! 28 सालों से है 'अमर'

हार के बावजूद नहीं हुई थी हताश

वैशाली ने कहा, ''अपने पिछले टूर्नामेंट चेन्नई जीएम में मैं लगातार सात मैच हारी थी. मुझे नहीं पता कि यह अच्छी बात है या बुरी, लेकिन कभी-कभी जब मैं जीतना शुरू करती हूं, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता.'' उन्होंने हाल ही में खत्म हुए टूर्नामेंट में आठवीं राउंड की हार का जिक्र करते हुए कहा, "...दरअसल जब मैं बिबिसारा असाउबायेवा (कजाकिस्तान से) से हारी, तो मुझे खुशी है कि मैं हताश नहीं हुई. मैंने अगले गेम को ड्रॉ किया और किसी तरह स्थिर हो गई.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

ChessR VaishaliFIDE Womens Grand Swiss 2025

Trending news

हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
पीएम मोदी की सादगी ने बदल दिया देवेंद्र फडणवीस का नजरिया, जानें दिलचस्प किस्सा
Devendra Fadnavis
पीएम मोदी की सादगी ने बदल दिया देवेंद्र फडणवीस का नजरिया, जानें दिलचस्प किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
;