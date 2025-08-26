45 साल की वीनस ग्रैंड स्लैम कमबैक में हारीं, आंसुओं के साथ बाहर...पेत्रा क्वितोवा ने टेनिस को कहा अलविदा
Advertisement
trendingNow12896997
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

45 साल की वीनस ग्रैंड स्लैम कमबैक में हारीं, आंसुओं के साथ बाहर...पेत्रा क्वितोवा ने टेनिस को कहा अलविदा

US Open 2025: वीनस ने 2000 और 2001 में यूएस ओपन में अपने सात प्रमुख एकल चैंपियनशिप में से दो जीते. अन्य पांच विंबलडन में आए. 1994 में अपने पेशेवर पदार्पण के बाद उन्होंने अपनी छोटी बहन सेरेना के साथ महिला डबल्स में 14 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियां, मिक्स्ड डबल्स में दो, पांच ओलंपिक टेनिस पदक जीते हैं और डब्ल्यूटीए रैंकिंग में नंबर 1 पर भी पहुंची हैं.

|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

45 साल की वीनस ग्रैंड स्लैम कमबैक में हारीं, आंसुओं के साथ बाहर...पेत्रा क्वितोवा ने टेनिस को कहा अलविदा

US Open 2025: यूएस ओपन 2025 में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स ने पहले दौर के मैच में हारकर बाहर हो गईं. 16 महीनों के बाद ग्रैंड स्लैम में वापसी कर रहीं 45 वर्षीय पूर्व यूएस ओपन चैंपियन ने मंगलवार को करोलिना मुचोवा के खिलाफ कड़ी टक्कर दी. वीनस ने आर्थर ऐश स्टेडियम में दर्शकों के जोरदार समर्थन के बीच कुछ बेहतरीन सर्व और शक्तिशाली ग्राउंडस्ट्रोक दिखाए. इसके बावजूद वह चेक रिपब्लिक की मुचोवा से 6-3, 2-6, 6-1 से हार गईं. इस टूर्नामेंट में वीनस 1981 के बाद से सबसे उम्रदराज सिंगल्स खिलाड़ी थीं.

वीनस का रोमांचक मैच

मैच की शुरुआत में वीनस थोड़ी धीमी रहीं और 0-2 से पिछड़ गईं, लेकिन दर्शकों ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने अगले तीन गेम जीतकर 3-2 की बढ़त बना ली. हालांकि, मुचोवा ने अगले चार गेम जीतकर पहला सेट अपने नाम कर लिया. वीनस ने दूसरे सेट की शुरुआत में ही मुचोवा की सर्विस तोड़कर मैच को बराबरी पर ला दिया, लेकिन तीसरे सेट में 2023 फ्रेंच ओपन की उपविजेता 29 वर्षीय मुचोवा दिग्गज वीनस पर भारी पड़ीं. मैच के बाद वीनस जब स्टेडियम से बाहर निकलीं तो उन्होंने प्रशंसकों को एक लंबी विदाई दी. कमेंटेटरों ने भी उम्मीद जताई कि वह अगले साल जरूर वापसी करेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

ये भी पढ़ें: क्रिकेट के इन 7 अनोखे रिकॉर्ड पर नहीं होगा यकीन...गंभीर से ज्यादा मुरलीधरन के सिक्स, वॉर्न-अख्तर से आगे सचिन

तनाव में आ गई थीं मुचोवा

मुचोवा ने भी कोर्ट पर स्वीकार किया कि दर्शकों के समर्थन से वह काफी तनाव में थीं, जबकि वीनस की तुलना में वह बेहतर शारीरिक स्थिति में थीं. वीनस ने गर्भाशय फाइब्रॉएड की सर्जरी के बाद लंबी अनुपस्थिति के बाद वापसी की थी. मुचोवा ने ऑन-कोर्ट इंटरव्यू में कहा, ''मैं तनाव में थी. आप लोगों ने मुझे तनाव में डाल दिया. यह एक अविश्वसनीय माहौल था. मेरा मतलब है कि वह (वीनस) हमारे खेल की एक महान खिलाड़ी हैं. उनके साथ कोर्ट साझा करना बहुत अच्छा है. मुझे खुशी है कि आज मैं जीतने के लिए भाग्यशाली थी.''

वीनस का शानदार करियर

वीनस ने 2000 और 2001 में यूएस ओपन में अपने सात प्रमुख एकल चैंपियनशिप में से दो जीते. अन्य पांच विंबलडन में आए. 1994 में अपने पेशेवर पदार्पण के बाद उन्होंने अपनी छोटी बहन सेरेना के साथ महिला डबल्स में 14 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियां, मिक्स्ड डबल्स में दो, पांच ओलंपिक टेनिस पदक जीते हैं और डब्ल्यूटीए रैंकिंग में नंबर 1 पर भी पहुंची हैं. सेरेना ने 2022 यूएस ओपन में अपना आखिरी मैच खेला था. उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीते हैं.

 

 

क्वितोवा का करियर समाप्त

पेट्रा क्वितोवा का शानदार टेनिस सफर सोमवार को समाप्त हो गया. दो बार की विंबलडन चैंपियन पहले दौर में फ्रांस की डायने पैरी से 6-1, 6-0 से हारकर बाहर हो गईं. 35 वर्षीय चेक खिलाड़ी ने विंबलडन से पहले घोषणा की थी कि यूएस ओपन में वह आखिरी बार पेशेवर टेनिस खेलेंगी. प्रशंसकों ने टेनिस की सबसे जबरदस्त बाएं हाथ की खिलाड़ियों में से एक को जबरदस्त विदाई दी.

ये भी पढ़ें: Cheteshwar Pujara: संन्यास के बाद भी आएंगे पैसे...चेतेश्वर पुजारा को मिलेगी पेंशन, कितने रुपये देगी BCCI?

 

 

अल्काराज ने ओपेल्का को हराया

मेंस सिंगल्स में स्पेन के युवा स्टार कार्लोस अल्काराज ने अमेरिकी रीली ओपेल्का को 6-4, 7-5, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया. 22 वर्षीय इस खिलाड़ी ने इस साल दूसरे ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए अपने अभियान की शुरुआत एक प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ की. उन्होंने ओपेल्का की तेज सर्विस और मुश्किल बेसलाइन गेम को मात दी. नए हेयरकट के साथ मैदान पर पहुंचे अल्काराज ने मैच के बाद कहा, ''मुझे लोगों से पूछना होगा कि उन्हें नया हेयरकट पसंद आया या नहीं. क्या आपको पसंद आया दोस्तों? मुझे लगता है उन्हें पसंद आया. आज का मैच वाकई मुश्किल था. वह अपनी सर्विस के साथ एक बेहतरीन और बेहद मजबूत खिलाड़ी हैं. मैं अपनी मनचाही लय हासिल नहीं कर पाया, लेकिन मैं हर चीज से वाकई खुश हूं.''

TAGS

US OPENUS Open 2025TennisTennis newsVenus WilliamsPetra KvitovaCarlos Alcaraz

Trending news

'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Supreme Court
'वनतारा' के मामलों की जांच के लिए एक्शन में आया सुप्रीम कोर्ट, किया SIT का गठन
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ED ने मारा छापा, घोटाले का है मामला
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली में AAP नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ED ने मारा छापा, घोटाले का है मामला
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
Monsoon Alert
अगले 2 दिन छाए रहेंगे घने बादल, भिगोती रहेंगी बारिश की मोटी बूंदे; जान लें अपडेट
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
DNA
61 फीसदी हिस्से में रेत, फिर भी कई सालों से बाढ़ में क्यों डूब रहा राजस्थान?
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025
वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
Ramabhadracharya
रामभद्राचार्य, प्रेमानंद से नाराज क्यों हुए? महाराज के नए 'धर्मयुद्ध' का विश्लेषण
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
DNA
क्या भारत बन गया नकली दवाओं का अड्डा? कितना बड़ा है नेक्सस और कहां तक फैली जड़ें?
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
DNA
मेडिक्लेम का नहीं मिलेगा फायदा! इलाज के लिए पहले जेब से भरना पड़ेगा पैसा?
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
DNA Analysis
बिहार चुनाव में वंशवाद...परिवारवाद की राजनीति बना ‘पॉलिटिकल लॉन्चिंग लीग’
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
Varaha
वराह का आशीर्वाद नेताओं के लिए क्यों जरूरी? एक बधाई से किसकी 'राजनीतिक जमीन' खिसकी?
;