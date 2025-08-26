45 साल की वीनस ग्रैंड स्लैम कमबैक में हारीं, आंसुओं के साथ बाहर...पेत्रा क्वितोवा ने टेनिस को कहा अलविदा

US Open 2025: यूएस ओपन 2025 में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स ने पहले दौर के मैच में हारकर बाहर हो गईं. 16 महीनों के बाद ग्रैंड स्लैम में वापसी कर रहीं 45 वर्षीय पूर्व यूएस ओपन चैंपियन ने मंगलवार को करोलिना मुचोवा के खिलाफ कड़ी टक्कर दी. वीनस ने आर्थर ऐश स्टेडियम में दर्शकों के जोरदार समर्थन के बीच कुछ बेहतरीन सर्व और शक्तिशाली ग्राउंडस्ट्रोक दिखाए. इसके बावजूद वह चेक रिपब्लिक की मुचोवा से 6-3, 2-6, 6-1 से हार गईं. इस टूर्नामेंट में वीनस 1981 के बाद से सबसे उम्रदराज सिंगल्स खिलाड़ी थीं.

वीनस का रोमांचक मैच

मैच की शुरुआत में वीनस थोड़ी धीमी रहीं और 0-2 से पिछड़ गईं, लेकिन दर्शकों ने उनका हौसला बढ़ाया और उन्होंने अगले तीन गेम जीतकर 3-2 की बढ़त बना ली. हालांकि, मुचोवा ने अगले चार गेम जीतकर पहला सेट अपने नाम कर लिया. वीनस ने दूसरे सेट की शुरुआत में ही मुचोवा की सर्विस तोड़कर मैच को बराबरी पर ला दिया, लेकिन तीसरे सेट में 2023 फ्रेंच ओपन की उपविजेता 29 वर्षीय मुचोवा दिग्गज वीनस पर भारी पड़ीं. मैच के बाद वीनस जब स्टेडियम से बाहर निकलीं तो उन्होंने प्रशंसकों को एक लंबी विदाई दी. कमेंटेटरों ने भी उम्मीद जताई कि वह अगले साल जरूर वापसी करेंगी.

Always a pleasure to see Venus Williams back on a tennis court. See you again soon pic.twitter.com/652KMbh2Ve — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

तनाव में आ गई थीं मुचोवा

मुचोवा ने भी कोर्ट पर स्वीकार किया कि दर्शकों के समर्थन से वह काफी तनाव में थीं, जबकि वीनस की तुलना में वह बेहतर शारीरिक स्थिति में थीं. वीनस ने गर्भाशय फाइब्रॉएड की सर्जरी के बाद लंबी अनुपस्थिति के बाद वापसी की थी. मुचोवा ने ऑन-कोर्ट इंटरव्यू में कहा, ''मैं तनाव में थी. आप लोगों ने मुझे तनाव में डाल दिया. यह एक अविश्वसनीय माहौल था. मेरा मतलब है कि वह (वीनस) हमारे खेल की एक महान खिलाड़ी हैं. उनके साथ कोर्ट साझा करना बहुत अच्छा है. मुझे खुशी है कि आज मैं जीतने के लिए भाग्यशाली थी.''

वीनस का शानदार करियर

वीनस ने 2000 और 2001 में यूएस ओपन में अपने सात प्रमुख एकल चैंपियनशिप में से दो जीते. अन्य पांच विंबलडन में आए. 1994 में अपने पेशेवर पदार्पण के बाद उन्होंने अपनी छोटी बहन सेरेना के साथ महिला डबल्स में 14 ग्रैंड स्लैम ट्रॉफियां, मिक्स्ड डबल्स में दो, पांच ओलंपिक टेनिस पदक जीते हैं और डब्ल्यूटीए रैंकिंग में नंबर 1 पर भी पहुंची हैं. सेरेना ने 2022 यूएस ओपन में अपना आखिरी मैच खेला था. उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स खिताब जीते हैं.

क्वितोवा का करियर समाप्त

पेट्रा क्वितोवा का शानदार टेनिस सफर सोमवार को समाप्त हो गया. दो बार की विंबलडन चैंपियन पहले दौर में फ्रांस की डायने पैरी से 6-1, 6-0 से हारकर बाहर हो गईं. 35 वर्षीय चेक खिलाड़ी ने विंबलडन से पहले घोषणा की थी कि यूएस ओपन में वह आखिरी बार पेशेवर टेनिस खेलेंगी. प्रशंसकों ने टेनिस की सबसे जबरदस्त बाएं हाथ की खिलाड़ियों में से एक को जबरदस्त विदाई दी.

Carlos polls the crowd on the new haircut pic.twitter.com/RtsvyhAHMP — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

अल्काराज ने ओपेल्का को हराया

मेंस सिंगल्स में स्पेन के युवा स्टार कार्लोस अल्काराज ने अमेरिकी रीली ओपेल्का को 6-4, 7-5, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया. 22 वर्षीय इस खिलाड़ी ने इस साल दूसरे ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए अपने अभियान की शुरुआत एक प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ की. उन्होंने ओपेल्का की तेज सर्विस और मुश्किल बेसलाइन गेम को मात दी. नए हेयरकट के साथ मैदान पर पहुंचे अल्काराज ने मैच के बाद कहा, ''मुझे लोगों से पूछना होगा कि उन्हें नया हेयरकट पसंद आया या नहीं. क्या आपको पसंद आया दोस्तों? मुझे लगता है उन्हें पसंद आया. आज का मैच वाकई मुश्किल था. वह अपनी सर्विस के साथ एक बेहतरीन और बेहद मजबूत खिलाड़ी हैं. मैं अपनी मनचाही लय हासिल नहीं कर पाया, लेकिन मैं हर चीज से वाकई खुश हूं.''