45 की उम्र में मिला वाइल्ड कार्ड... ऑस्ट्रेलियन ओपन में उतरेगी ये दिग्गज, जीत चुकी हैं 7 ग्रैंड स्लैम

Australian Open Venus Williams: अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स 2021 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेलने के लिए तैयार हैं. उन्हें टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है. वह 45 साल की उम्र में मुकाबले के लिए उतरेंगी. 2023 के बाद यह पहला अवसर है जब वीनस अमेरिका के बाहर खेलने के लिए तैयार हुई हैं. वह ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनेंगी.

11 साल पुराना रिकॉर्ड टूटेगा

वीनस इस टूर्नामेंट में उतरकर जापान की किमिको डेट का रिकॉर्ड तोड़ देंगी. किमिको डेट 44 साल उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2015 के पहले राउंड में हार गई थीं. वीनस ने कहा, ''मैं ऑस्ट्रेलिया वापस आकर बहुत खुश हूं और ऑस्ट्रेलियन गर्मियों में मुकाबला करने का इंतजार कर रही हूं. वहां मेरी बहुत सारी शानदार यादें हैं और मैं उस जगह पर लौटने के मौके के लिए शुक्रगुजार हूं जो मेरे करियर के लिए बहुत मायने रखती है.''

ब्रेक के बाद वीनस की वापसी

16 महीने के ब्रेक के बाद वीनस पिछले जुलाई में टेनिस में लौटीं और 2025 में तीन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया. उन्होंने मुबाडाला सिटी डीसी ओपन में पहले राउंड में हमवतन पेटन स्टर्न्स को 6-3, 6-4 से हराया, इससे पहले वह मैग्डेलेना फ्रेच से हार गईं. अगस्त में विलियम्स सिनसिनाटी के पहले राउंड में स्पेन की जेसिका बौजास-मनेरो से 4-6, 4-6 से हार गईं और यूएस ओपन के पहले राउंड में 11वीं सीडेड कैरोलिन मुचोवा को तीन सेट तक ले गईं.

अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीत पाई हैं वीनस

डबल्स में लेयला फर्नांडीज के साथ खेलते हुए विलियम्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं, जहां वे फाइनलिस्ट कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड से हार गईं. वीनस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की तैयारी होबार्ट इंटरनेशनल में करेंगी, जहां उन्हें वाइल्डकार्ड भी मिला और वे साथी मेजर चैंपियन बारबोरा क्रेजसिकोवा और एम्मा राडुकानू के साथ शामिल होंगी. वीनस 7 एकल ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, जिसमें 5 विंबलडन और 2 यूएस ओपन हैं. वह अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीती हैं. वाइल्ड कार्ड मिलने के बाद वीनस के पास ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने और ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनकर इतिहास रचने का मौका है. टूर्नामेंट के मुख्य दौर की शुरुआत 18 जनवरी को होगी.