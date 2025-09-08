Video: यूएस ओपन फाइनल देखने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती, न्यूयॉर्क में जमकर हूटिंग, 90 मिनट में ही 'भागे'
Video: यूएस ओपन फाइनल देखने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती, न्यूयॉर्क में जमकर हूटिंग, 90 मिनट में ही 'भागे'

Donald Trump US Open: यूएस ओपन के मेंस सिंगल्स फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इटली के यानिक सिनर को हराकर खिताब जीत लिया. अल्काराज ने 2022 के बाद इस ट्रॉफी को अपने नाम किया. यह उनके करियर का छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है. न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में एक अलग ही माहौल था.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:50 AM IST
Video: यूएस ओपन फाइनल देखने पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती, न्यूयॉर्क में जमकर हूटिंग, 90 मिनट में ही 'भागे'

Donald Trump US Open: यूएस ओपन के मेंस सिंगल्स फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने इटली के यानिक सिनर को हराकर खिताब जीत लिया. अल्काराज ने 2022 के बाद इस ट्रॉफी को अपने नाम किया. यह उनके करियर का छठा ग्रैंड स्लैम खिताब है. न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में एक अलग ही माहौल था. मैच में अल्काराज और सिनर आमने-सामने थे, लेकिन दर्शकों का ध्यान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी था. उनके लिए दर्शकों का रिएक्शन मिला-जुला रहा. स्टेडियम में ट्रंप के लिए तालियां तो बजी हीं, साथ में उन्हें हूटिंग का सामना भी करना पड़ा. जब ट्रंप स्क्रीन पर आए तो कुछ फैंस 'बू...बू...बू...' करने लगे.

क्यों हुई ट्रंप की हूटिंग?

डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की उम्मीद नहीं रही थी कि उन्हें न्यूयॉर्क जैसे शहर में हूटिंग का सामना करना पड़ेगा. इस हूटिंग के दो कारण थे. एक तो राजनीतिक कारणों से उनके कुछ विरोधी उनकी हूटिंग कर रहे थे. दूसरा कारण थोड़ा अलग था. दरअसल, ट्रंप के आने के कारण सुरक्षा के इंतजामों में काफी बदलाव करने पड़े. इस कारण दर्शकों को लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ा. बहुत सारे तो मैच शुरू होने के बाद भी अंदर नहीं आ पाए. इस कारण उन्होंने अपना गुस्सा हूटिंग करके निकाला.

ये भी पढ़ें: ​US Open: कार्लोस अल्काराज ने दूसरी बार जीता यूएस ओपन, नंबर-1 यानिक सिनर का टूटा सपना, 65 हफ्तों बाद हुआ बड़ा कारनामा

दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

मैच शुरू होने से करीब 45 मिनट पहले सूट और लाल टाई पहने ट्रंप अपने वीआईपी सुइट से बाहर आए. उन्हें दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. कुछ लोगों ने उनके लिए तालियाँ बजाईं, जबकि ज्यादातर ने हूटिंग (बू...) की.राष्ट्रगान से ठीक पहले ट्रंप एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखे, जहां उन्हें और भी ज्यादा हूटिंग का सामना करना पड़ा. इस दौरान वह अपनी मुट्ठी बाँधकर और मुस्कुराकर दर्शकों का अभिवादन करते रहे. मैच के दौरान कई बार हूटिंग का सामना उन्हें करना पड़ा. वह मैच शुरू होने के 90 मिनट बाद स्टेडियम से बाहर जाते हुए नजर आए. हालांकि, अल्काराज और सिनर के बीच यह मैच 2 घंटे 42 मिनट तक चला.

 

 

 

 

ये भी पढ़ें: शोएब अख्तर या शाहीन अफरीदी नहीं...T20I में इन पाकिस्तानियों ने ली हैट्रिक, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

सीक्रेट सर्विस ने दी सफाई

सुरक्षा के कारण हुई देरी पर सीक्रेट सर्विस ने एक बयान जारी किया. इसमें उसने कहा कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए एक व्यापक प्रयास की जरूरत होती है और इसी वजह से दर्शकों को अंदर आने में देरी हुई. उसने दर्शकों के धैर्य और समझ के लिए उनका धन्यवाद भी किया.

;