Video: कोर्ट पर अचानक गिरा महान खिलाड़ी, होने लगीं उल्टियां... फिर किया ऐसा काम, लोग बजाने लगे ताली

Novak Djokovic Tennis: दुनिया के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में एक सर्बिया के नोवाक जोकोविच इन दिनों अपनी फिटनेस को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं. जोकोविच ने मंगलवार (7 अक्टूबर) को शंघाई में एटीपी 1000 शंघाई मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं और भीषण परिस्थितियों से जूझते हुए शानदार जीत दर्ज की. सर्बियाई स्टार ने एक अनसीडेड खिलाड़ी जौमे मुनार को तीन-सेट के रोमांचक मुकाबले में हराया.

कोर्ट पर नोवाक का संघर्ष

जोकोविच ने स्पेन के मुनार को 3-6, 5-7, 6-2 से शिकस्त दी. अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना बेल्जियम के अनसीडेड खिलाड़ी जीजू बर्ग से होगा. जोकोविच शंघाई में रिकॉर्ड-विस्तारित 5वां खिताब और कुल 41वां एटीपी 1000 इवेंट खिताब जीतकर इतिहास रचना चाहते हैं. मैच के दौरान 38 वर्षीय जोकोविच को शंघाई की अत्यधिक आर्द्रता (humidity) के कारण गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा. वह मैच के दौरान अचानक से कोर्ट पर गिर गए और फिर बाहर में उल्टी करते हुए दिखाई दिए.

Absolute warrior mode: Novak Djokovic battled through pain and vomited multiple times during the match vs Munar… and still fought on! #ShanghaiMasters pic.twitter.com/swWMJVrUCc — Venkat (@WealthArigato) October 7, 2025

बॉल बॉय के प्रति जोकोविच का सम्मान

स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद जोकोविच ने अपने काम से सबका दिल जीत लिया. इसके लिए उनकी खूब सराहना हो रही है. जब एक बॉल बॉय ने एरिना को साफ करने की पेशकश की, तो सर्बियाई खिलाड़ी ने मना कर दिया और कपड़े से खुद सफाई की. उन्होंने इस व्यवधान के लिए मुनार से भी माफी मांगी. जोकोविच ने कहा, ''रोकने के लिए माफ करना, दोस्त. मुझे अपनी उल्टी खुद साफ करनी पड़ेगी.'' जवाब में मुनार ने कहा, ''कोई बात नहीं दोस्त, अपना समय लो."

दूसरे सेट के बाद गिरे जोकोविच

हालात तब भयावह हो गए जब दूसरे सेट के खत्म होते ही जोकोविच कोर्ट पर गिर गए. उन्हें कई मेडिकल टाइमआउट लेने पड़े, क्योंकि वह टखने की चोट और दर्द से भी जूझ रहे थे. इन सभी समस्याओं के बावजूद वह मैच जीतने में कामयाब रहे. शंघाई की परिस्थितियों ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा की हैं. विश्व नंबर 2 यानिक सिनर को गंभीर ऐंठन के कारण मैच से बाहर होना पड़ा था. जोकोविच को भी राउंड ऑफ 32 के मैच में संघर्ष करना पड़ा था और उन्हें उल्टी करते देखा गया था.

Una de las imágenes de la semana. Djokovic se tira al suelo tras perder un set de 74 minutos. Con 38 años y lidiando en unas condiciones que le son adversas. pic.twitter.com/L8ZDIbvEQF — José Morón (@jmgmoron) October 7, 2025

जोकोविच ने क्या कहा?

मैच के बाद उन्होंने कहा, ''यह कोर्ट पर आने वाले हर खिलाड़ी के लिए समान है, लेकिन यह क्रूर है. जब लगातार दिन-ब-दिन 80 प्रतिशत से अधिक आर्द्रता होती है तो यह क्रूर होता है।. खासकर जब वे दिन के दौरान गर्मी और धूप में खेल रहे होते हैं, तो यह और भी भयावह होता है. हालांकि, जो है उसी में आपको निपटना होगा.'' इस बीच 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन जोकोविच ने एक और बड़ा विश्व रिकॉर्ड बनाया है. वह एटीपी 1000 इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं.