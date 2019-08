70 की उम्र में दादा ने पोते को सिखाया सबक, देखते रह जाएंगे दिलचस्प मैच का ये VIDEO

नई दिल्ली: एक बुजुर्ग शख्स ने एक बास्केटबॉल मैच में अपने पोते से 20 डॉलर का दांव जीतकर साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या ही होती है. 10 साल के बच्चे और उसके दादा के बास्केटबॉल खेलने का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस एक मिनट के वीडियो को गुरप्रीत सिंह ढिल्लन ने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ''मेरे 10 साल के बेटे ने अपने दादा के बास्केटबॉल स्किल को कम नहीं आंकने का सबक सीखा है!!''

दरअसल, पोते और दादा के बीच यह दिलचस्प मुकाबला कनाडा के शहर ब्रैम्पटन में खेला गया. वीडियो में रिकॉर्ड और शेयर करने वाले ढिल्लन को यह कहते हुए सुना जा सकता है. दोनों को एक-एक शॉट मिलेगा.

वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़का दो बार कोशिश करता है. हालांकि, वह एक भी बार स्कोर करने में असमर्थ रहता है. दूसरी ओर, दादा बॉल को ड्रिबल करते हुए पहली बार में ही बास्केट में डाल देते हैं. वहीं, शर्त के रूप में जरनैल सिंह ढिल्लन को भुगतान किया गया था- नकद में नहीं, बल्कि रात के खाने के साथ.

गुरप्रीत सिंह ढिल्लन ने मीडिया को बताया, "हर दिन हम बास्केटबॉल खेलने की कोशिश करते हैं. चाहे वह पांच मिनट, एक घंटे का या दो घंटे का खेल क्यों न हो. न केवल यह हमारे लिए एक्टिव रहने के लिए अच्छा है, बल्कि यह एक परिवार के लिए भी सेहतमंद है.”

ढिल्लन ने वीडियो को शनिवार (27 जुलाई) को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और तब से इसे 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 76,000 लाइक्स मिल चुके. इसके अलावा 10,000 रीट्वीट के करीब पहुंच चुके हैं.

एक यूजर ने इस पर रिएक्शन देते हुए लिखा, ''यह सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने जैकेट को उतार लिया. दादा ने दूसरे हाथ से ड्रिबलिंग करते हुए जैकेट को एक हाथ से उतारना शुरू कर दिया. कोई संदेह की जीत नहीं हुई.''

