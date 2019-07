VIDEO: हिमा दास बोलीं, 'यह तो वार्म अप मैच हैं, मेरी नजर वर्ल्ड चैंपियनशिप पर है'

पोलैंड: भारत की नई उड़न परी हिमा दास ने अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में 5 गोल्‍ड मैडल जीतने के बाद लोगों का धन्यवाद किया है. हिमा दास ने एक वीडियो जारी कर कहा कि यह केवल वार्म अप मुकाबले थे. मेरा पूरा ध्यान वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े मुकाबलों पर है. उन्होंने कहा कि आप सभी लोग इसी तरह मुझे आशीर्वाद देते रहें. मैं अच्छा प्रदर्शन जारी रखूंगी. उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन समेत की लोगों को बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया.

#WATCH Poland: Sprinter Hima Das thanks people after winning 5 gold medals in different international championships this month. She says "These were warm up watches. I'm focussing on big championships like World Championship. Keep wishing&blessing me,I'll continue to perform well pic.twitter.com/zUiZyCljoh

— ANI (@ANI) July 22, 2019