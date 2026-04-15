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Hindi Newsखेल-खिलाड़ीचीन का दुश्मन जो मंदारिन बोलकर बना सबका चहेता, अब ले लिया संन्यास, यूं करियर का अंत देख सभी हैरान

चीन का 'दुश्मन' जो मंदारिन बोलकर बना सबका चहेता, अब ले लिया संन्यास, यूं करियर का अंत देख सभी हैरान

Viktor Axelsen Retirement: दो बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता विक्टर एक्सेलसन ने पीठ की गंभीर चोट के कारण 32 साल की उम्र में प्रोफेशनल बैडमिंटन से संन्यास का ऐलान कर दिया है. डेनमार्क के इस महान खिलाड़ी का सफर शानदार रहा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 15, 2026, 01:42 PM IST
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Photo Credit: Viktor Axelsen/Instagram
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Viktor Axelsen Retirement: डेनमार्क के दिग्गज बैटमिंटन खिलाड़ी विक्टर एक्सेलसन ने बुधवार (15 अप्रैल) को संन्यास की घोषणा कर खेल जगत को चौंका दिया. मौजूदा ओलंपिक चैंपियन के इस फैसले से बैडमिंटन जगत हैरान है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पीठ की लगातार उभरने वाली समस्याओं के कारण उनका शरीर अब प्रोफेशनल बैडमिंटन की कठोरता को झेलने के लिए तैयार नहीं है. इस कारण वह लगातार अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं.

एक्सेलसन के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज है. वह चीन के महान बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डैन के बाद लगातार दो बार (2020 और 2024) ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले दुनिया के केवल दूसरे पुरुष खिलाड़ी हैं. उन्होंने आखिरी बार अक्टूबर 2025 में फ्रेंच ओपन के दौरान कोर्ट पर प्रतिस्पर्धा की थी. उनका आखिरी बड़ा खिताब पिछले साल इंडिया ओपन में आया था, जिसके बाद से वे लगातार पीठ की चोट और दर्द से जूझते रहे.

एक्सेलसन ने अपने भावुक बयान में क्या कहा?

इंस्टाग्राम पर एक भावुक मैसेज शेयर करते हुए एक्सेलसन ने कहा, ''आज का दिन मेरे लिए आसान नहीं है.'' उन्होंने बताया कि एंडोस्कोपिक सर्जरी, कई इंजेक्शन और नए ट्रेनिंग तरीकों को आजमाने के बाद भी वे दर्द मुक्त नहीं हो सके. डॉक्टरों की सलाह पर अपने दीर्घकालिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने यह कठिन निर्णय लिया कि अब उनका शरीर और अधिक भार नहीं उठा सकता.

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एक्सेलसन ने एशियाई दबदबे को चुनौती दी

1994 में जन्मे एक्सेलसन ने महज छह साल की उम्र में इस खेल को अपनाया था. उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी और 2010 में उन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाले पहले यूरोपीय बनकर इतिहास रच दिया था. यह बैडमिंटन में पारंपरिक एशियाई वर्चस्व को चुनौती देने वाले एक दुर्लभ हुनर के उदय का संकेत था.

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ऊंचाई और आक्रामकता ने एक्सेलसन को महान बनाया

1.94 मीटर की लंबाई के साथ एक्सेलसन ने "लंबे खिलाड़ी" की परिभाषा को ही बदल दिया. शुरुआती आलोचकों ने उनकी फुर्ती पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने अपनी पहुंच को ही हथियार बना लिया. रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य से शुरू हुआ उनका सफर टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 के स्वर्ण पदकों तक पहुंचा. 183 हफ्तों तक वर्ल्ड नंबर 1 रहकर उन्होंने हर बड़े खिताब और सभी सुपर 1000 टूर्नामेंटों को अपने नाम कर 'सर्वकालिक महान' खिलाड़ियों की सूची में जगह बनाई.

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एक्सेलसन क्यों बने बैडमिंटन के ग्लोबल एंबेसडर?

एक्सेलसन को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह है उनकी वैश्विक लोकप्रियता, खासकर चीन जैसे बाजारों में. उन्होंने अपने विरोधियों और खेल की संस्कृति को समझने के लिए मंदारिन भाषा सीखी. 2021 में दुबई जाकर अपना स्वतंत्र ट्रेनिंग बेस स्थापित करना और प्रशंसकों से उनकी मातृभाषा में जुड़ना यह दर्शाता है कि वे केवल एक चैंपियन नहीं, बल्कि बैडमिंटन के ग्लोबल एंबेसडर हैं. एक्सेलसन ने साबित किया कि महानता केवल ट्रॉफियों से नहीं, बल्कि दुनिया से जुड़ने के प्रयासों से भी मापी जाती है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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