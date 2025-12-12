Advertisement
विनेश फोगाट का कुश्ती में यू टर्न... संजय सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा- उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी..

विनेश फोगाट का कुश्ती में यू टर्न... संजय सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा- उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी..

भारत की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती में वापसी कर ली है. इस मुद्दे पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी चुप्पी तोड़ी और उनके फैसले का सम्मान किया. उन्होंने कुश्ती में वापसी के फैसले का स्वागत किया है और उन्हें नियमानुसार हर सुविधा देने की घोषणा की है.

 

Dec 12, 2025, 10:58 PM IST
विनेश फोगाट का कुश्ती में यू टर्न... संजय सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा- उन्हें सारी सुविधाएं दी जाएंगी..

भारत की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती में वापसी कर ली है. इस मुद्दे पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी चुप्पी तोड़ी और उनके फैसले का सम्मान किया. उन्होंने कुश्ती में वापसी के फैसले का स्वागत किया है और उन्हें नियमानुसार हर सुविधा देने की घोषणा की है. उन्होंने साफतौर पर कहा कि ट्रायल की जो भी प्रक्रिया चयन के लिए अपनाई जाती है, उसी आधार पर उनका चयन होगा.

सीनियर पहलवानों की चैंपियनशिप का आयोजन

संजय सिंह 12 से 14 दिसंबर तक वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स में चल रही कुश्ती की राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए अहमदाबाद में मौजूद हैं. इस आयोजन के संबंध में उन्होंने कहा, 'वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारतीय कुश्ती संघ द्वारा सीनियर पहलवानों की राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है. कुल 28 टीमें हैं जो अलग-अलग राज्यों से आई हैं. इसमें एक टीम रेलवे और एक सेना की है. एथलीट और सहयोगी स्टाफ मिलाकर लगभग 1,000 के करीब लोग आए हुए हैं. सभी राज्यों से फेडरेशन के लोग भी आए हुए हैं. आयोजन बहुत अच्छा हो रहा है. आयोजन से पहले मैं इस जगह को देखने आया था और संतुष्ट होने के बाद ही वीर सावरकर कॉम्प्लेक्स को मेजबानी दी गई. यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा है.'

PM मोदी का किया धन्यवाद

संजय सिंह ने कहा, 'इतना अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाने और खिलाड़ियों को इतनी अच्छी सुविधा देने के लिए मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खेल मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं.' उन्होंने कहा कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद में ही करनी है. इसलिए अधिकांश खेल अब अहमदाबाद में आयोजित होंगे. इससे यहां की सुविधाओं की एक तरह से जांच हो जाएगी.

2030 के लिए तैयारियां तेज

भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने कहा कि खेल मंत्री का आदेश है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 से पहले एक अंतरराष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन यहां हो, ताकि यहां की सुविधाओं का ट्रायल हो सके. कुश्ती की विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किसी दूसरे देश को मिल चुकी है. हम सीनियर एशिया चैंपियनशिप का आयोजन यहां करने का प्रयास कर रहे हैं. यह एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। इस आयोजन से यहां की सुविधाओं का ट्रायल हो जाएगा.

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया.

Vinesh Phogat

