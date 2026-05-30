टूट गया सपना... विनेश फोगाट एशियन गेम्स से बाहर, ट्रायल्स में मीनाक्षी गोयत ने हराया

विनेश फोगाट एशियन गेम्स से बाहर हो गई हैं. विनेश फोगाट का एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेना का सपना शनिवार को मीनाक्षी गोयत ने तोड़ दिया है. एशियन गेम्स के ट्रायल्स में शनिवार 30 मई को नई दिल्ली में हुए 53 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत ने विनेश फोगाट को हरा दिया. मीनाक्षी गोयत से हारने के बाद विनेश फोगाट, एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहीं.
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विनेश फोगाट एशियन गेम्स से बाहर हो गई हैं. विनेश फोगाट का एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेना का सपना शनिवार को मीनाक्षी गोयत ने तोड़ दिया है. एशियन गेम्स के ट्रायल्स में शनिवार 30 मई को नई दिल्ली में हुए 53 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत ने विनेश फोगाट को हरा दिया. मीनाक्षी गोयत से हारने के बाद विनेश फोगाट, एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहीं.
बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. विनेश फोगाट को यह अनुमति भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के साथ चली एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिली थी. पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मिली निराशा के बाद संन्यास की घोषणा करने के बाद, यह पहली प्रतियोगिता थी, जिसमें विनेश फोगाट हिस्सा ले रही थीं. 2018 एशियन गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता विनेश फोगाट को मीनाक्षी गोयत ने 6-4 से हराया.
विनेश फोगाट ने अपने शानदार करियर में दो वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल (2019 और 2022), एक एशियन गेम्स गोल्ड (2018) और ब्रॉन्ज (2014) और तीन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल (2014, 2018, 2022) जीते. वह 2021 एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडलिस्ट थीं और उन्होंने कॉन्टिनेंटल लेवल पर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं. इस हार से विनेश फोगाट की वापसी की उम्मीदें टूट जाएंगी और इस साल के आखिर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में जगह बनाने के उनके मौके भी खत्म हो जाएंगे.
इससे पहले, विनेश फोगाट ने अपने सालों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, बेहद आक्रामक निशु के खिलाफ एक जोरदार मुकाबले में जीत हासिल की थी और सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. विनेश फोगाट ने एक कड़े क्वार्टरफाइनल में निशु को 7-6 से हराया था. विनेश फोगाट को क्वार्टरफाइनल में निशु के रूप में एक ज्यादा कड़े प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा. अपने पहले मैच के विपरीत, यह मुकाबला शुरू से आखिर तक कांटे का रहा. विनेश फोगाट ने 7-6 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी.
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