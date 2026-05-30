Advertisement
trendingNow13233298
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीटूट गया सपना... विनेश फोगाट एशियन गेम्स से बाहर, ट्रायल्स में मीनाक्षी गोयत ने हराया

टूट गया सपना... विनेश फोगाट एशियन गेम्स से बाहर, ट्रायल्स में मीनाक्षी गोयत ने हराया

विनेश फोगाट एशियन गेम्स से बाहर हो गई हैं. विनेश फोगाट का एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेना का सपना शनिवार को मीनाक्षी गोयत ने तोड़ दिया है. एशियन गेम्स के ट्रायल्स में शनिवार 30 मई को नई दिल्ली में हुए 53 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत ने विनेश फोगाट को हरा दिया. मीनाक्षी गोयत से हारने के बाद विनेश फोगाट, एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहीं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 30, 2026, 05:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टूट गया सपना... विनेश फोगाट एशियन गेम्स से बाहर, ट्रायल्स में मीनाक्षी गोयत ने हराया

विनेश फोगाट एशियन गेम्स से बाहर हो गई हैं. विनेश फोगाट का एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेना का सपना शनिवार को मीनाक्षी गोयत ने तोड़ दिया है. एशियन गेम्स के ट्रायल्स में शनिवार 30 मई को नई दिल्ली में हुए 53 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती वर्ग के सेमीफाइनल में मीनाक्षी गोयत ने विनेश फोगाट को हरा दिया. मीनाक्षी गोयत से हारने के बाद विनेश फोगाट, एशियन गेम्स 2026 के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहीं.

विनेश फोगाट एशियन गेम्स से बाहर

बता दें कि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने विनेश फोगाट को एशियन गेम्स के ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी. विनेश फोगाट को यह अनुमति भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के साथ चली एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिली थी. पेरिस ओलंपिक्स 2024 में मिली निराशा के बाद संन्यास की घोषणा करने के बाद, यह पहली प्रतियोगिता थी, जिसमें विनेश फोगाट हिस्सा ले रही थीं. 2018 एशियन गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता विनेश फोगाट को मीनाक्षी गोयत ने 6-4 से हराया.

विनेश फोगाट की उपलब्धियां

विनेश फोगाट ने अपने शानदार करियर में दो वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल (2019 और 2022), एक एशियन गेम्स गोल्ड (2018) और ब्रॉन्ज (2014) और तीन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल (2014, 2018, 2022) जीते. वह 2021 एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडलिस्ट थीं और उन्होंने कॉन्टिनेंटल लेवल पर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं. इस हार से विनेश फोगाट की वापसी की उम्मीदें टूट जाएंगी और इस साल के आखिर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में जगह बनाने के उनके मौके भी खत्म हो जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

निशु के खिलाफ कांटे का रहा क्वार्टरफाइनल

इससे पहले, विनेश फोगाट ने अपने सालों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए, बेहद आक्रामक निशु के खिलाफ एक जोरदार मुकाबले में जीत हासिल की थी और सेमीफाइनल में जगह बनाई थी. विनेश फोगाट ने एक कड़े क्वार्टरफाइनल में निशु को 7-6 से हराया था. विनेश फोगाट को क्वार्टरफाइनल में निशु के रूप में एक ज्यादा कड़े प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा. अपने पहले मैच के विपरीत, यह मुकाबला शुरू से आखिर तक कांटे का रहा. विनेश फोगाट ने 7-6 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

Vinesh Phogat

Trending news

अचानक बज उठा फोन में सायरन, मौसम को लेकर सरकार की तरफ से आया ये अलर्ट
Thunderstorm alert
अचानक बज उठा फोन में सायरन, मौसम को लेकर सरकार की तरफ से आया ये अलर्ट
सैलानियों के सैलाब से मनाली-रोहतांग रोड 'महा'जाम, 4 दिन में दूसरी बार बेहाल हुए लोग
Manali Rohtang road
सैलानियों के सैलाब से मनाली-रोहतांग रोड 'महा'जाम, 4 दिन में दूसरी बार बेहाल हुए लोग
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, कपड़े फाड़े, अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर जान बचाई
Abhishek Banerjee
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला, कपड़े फाड़े, अंडे फेंके, हेलमेट पहनकर जान बचाई
CM के नाम पर अब तक मुहर नहीं! डीके शिवकुमार ने पहले ही बता दी शपथ ग्रहण की तारीख
Karnataka CM
CM के नाम पर अब तक मुहर नहीं! डीके शिवकुमार ने पहले ही बता दी शपथ ग्रहण की तारीख
सिंधु जल समझौता रद्द होने से कराची में कराहने लगे लोग? शरीफ को कोस रहे पाकिस्तानी
Indus Waters Treaty
सिंधु जल समझौता रद्द होने से कराची में कराहने लगे लोग? शरीफ को कोस रहे पाकिस्तानी
तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग
weather update
तपती गर्मी के बीच मौसम कब लेगा 360 डिग्री टर्न, झमाझम बारिश बुझाएगी सूरज की आग
चाहे मेरा गला काट दो... झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! BJP पर क्यों भड़के अभिषेक
Abhishek Banerjee
चाहे मेरा गला काट दो... झुकाने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा! BJP पर क्यों भड़के अभिषेक
दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम! ISI के 9 एजेंट हुए अरेस्ट, हथियार बरामद
Delhi news
दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम! ISI के 9 एजेंट हुए अरेस्ट, हथियार बरामद
NTA पर फिर खड़े हुए सवाल! गड़बड़ी के कारण देर से शुरू होगी CUET परीक्षा
CUET UG 2026
NTA पर फिर खड़े हुए सवाल! गड़बड़ी के कारण देर से शुरू होगी CUET परीक्षा
नशे के सौदागरों पर हंटर: जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों की ₹2 करोड़ की संपत्ति कुर्क
J&K Anti Drug Drive
नशे के सौदागरों पर हंटर: जम्मू-कश्मीर में ड्रग तस्करों की ₹2 करोड़ की संपत्ति कुर्क