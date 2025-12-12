विनेश फोगाट ने अचानक कर दिया बड़ा ऐलान, संन्यास से लिया U-Turn, 2028 ओलंपिक में खेलना है टारगेट

भारत की महिला रेसलर विनेश फोगाट ने अपने एक बड़े ऐलान से खेल जगत को हैरान कर दिया है. विनेश फोगाट ने अपने संन्यास से अचानक यू-टर्न ले लिया है. विनेश फोगाट ने साफ किया कि वह प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट से वापस आ गई हैं. विनेश फोगाट ने पिछले साल पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में डिसक्वालिफाई होने के बाद रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था. विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में क्यूबा की युसनेलिस गुजमान लोपेज को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल बाउट में जगह बनाई थी.

विनेश फोगाट ने अचानक कर दिया बड़ा ऐलान

विनेश फोगाट ने लिखा, 'लोग पूछते रहे कि क्या पेरिस अंत था. बहुत समय तक, मेरे पास इसका जवाब नहीं था. मुझे मैट से, दबाव से, उम्मीदों से, यहां तक कि अपने सपनों से भी दूर जाने की जरूरत थी. सालों में पहली बार, मैंने खुद को सांस लेने दिया. मैंने अपने सफर के बोझ को समझने के लिए समय लिया. उतार-चढ़ाव, दिल टूटना, त्याग, और मेरे वो रूप जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा और कहीं उस सोच में, मुझे सच मिला. मुझे अब भी यह खेल पसंद है. मैं अब भी मुकाबला करना चाहती हूं.'

Add Zee News as a Preferred Source

आग कभी खत्म नहीं होती

विनेश फोगाट ने लिखा, 'उस खामोशी में, मुझे कुछ ऐसा मिला जिसे मैं भूल गई थी, आग कभी खत्म नहीं होती. यह सिर्फ थकान और शोर के नीचे दब गई था. अनुशासन, संघर्ष, यह सब मेरे दिनचर्या में है. मैं कितनी भी दूर चली जाऊं, मेरा एक हिस्सा हमेशा मैट पर बना रहा.' विनेश फोगाट ने लॉस एंजिल्स ओलंपिक के लिए दावा ठोकते हुए लिखा, 'तो मैं यहां हूं, लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 की ओर एक ऐसे दिल के साथ जो निडर है और एक ऐसी भावना जो झुकने से मना करती है. और इस बार, मैं अकेली नहीं चल रही हूं. मेरा बेटा मेरी टीम में शामिल हो रहा है. मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा. लॉस एंजिल्स ओलंपिक के रास्ते पर मेरा छोटा चीयरलीडर.'

विनेश फोगाट ने बेटे को जन्म दिया था

विनेश फोगाट अब उन टॉप इंडियन एथलीट्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगी, जो बच्चे के जन्म के बाद कॉम्पिटिशन में लौटी हैं. विनेश फोगाट की शादी रेसलर सोमवीर राठी से हुई है. विनेश फोगाट ने जुलाई 2025 में एक बेटे को जन्म दिया है. विनेश फोगाट ने अपने शानदार करियर में दो वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल (2019 और 2022), एक एशियन गेम्स गोल्ड (2018) और ब्रॉन्ज (2014) और तीन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल (2014, 2018, 2022) जीते. वह 2021 एशियन चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडलिस्ट थीं और उन्होंने कॉन्टिनेंटल लेवल पर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं.