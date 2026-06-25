FIFA World Cup 2026 Brazil vs Scotland: ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में शान से प्रवेश कर लिया है. मियामी के हार्ड रॉक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में विनिसियस जूनियर के दो गोलों की मदद से ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही ब्राजील अब सोमवार को ह्यूस्टन में अपना राउंड ऑफ 32 का मैच खेलेगा, जबकि स्कॉटलैंड को अब बेचैनी से अन्य परिणामों का इंतजार करना होगा कि क्या उनका वर्ल्ड कप सफर आगे बढ़ पाएगा.
स्कॉटलैंड के पास इस मैच को जीतकर नॉकआउट में जगह पक्की करने का मौका था, लेकिन उसकी अपनी गलतियों ने विनिसियस जूनियर को सातवें मिनट में पहला गोल तोहफे में दे दिया. मैच में 3-0 की भारी हार के बाद स्कॉटलैंड अब ग्रुप C में 3 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है. अब उसे केवल यह उम्मीद करनी होगी कि ये तीन अंक उसे आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों में शामिल करने के लिए पर्याप्त होंगे.
Brazil and Morocco lock in their spots in the #FIFAWorldCup Round of 32 #FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 25, 2026
विनिसियस जूनियर ने इस वर्ल्ड कप के अपने पहले तीनों ग्रुप मैचों (मोरक्को, हैती और स्कॉटलैंड के खिलाफ) में गोल करके एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है. वह ऐसा करने वाले ब्राजील के पांचवें खिलाड़ी बन गए हैं, उनसे पहले जायर्जिन्हो (1970), रोमारियो (1994), रोनाल्डो (2002) और रिवाल्डो (2002) ने यह कारनामा किया था. दिलचस्प बात यह है कि जब भी किसी ब्राजीलियाई खिलाड़ी ने यह उपलब्धि हासिल की है, तब-तब ब्राजील ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई है. अब सवाल ये है क्या भाग्य ब्राजील का साथ देगा और वह 24 साल बाद ट्रॉफी उठा पाएगा?
You voted Vinícius Júnior @MichelobUltra Superior Player of the Match!
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ग्रुप C के विजेता के रूप में ब्राजील अब ह्यूस्टन के लिए रवाना होगा. वहां उनका मुकाबला ग्रुप F की उपविजेता टीम से होगा, जो जापान, नीदरलैंड या स्वीडन में से कोई एक हो सकती है. ग्रुप F के अंतिम मैचों के नतीजे कल आएंगे, जिसके बाद ब्राजील के अगले प्रतिद्वंद्वी का नाम साफ हो जाएगा. ग्रुप C से हैती अपने शुरुआती दोनों मैच हारने के बाद आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है.
मैच का तीसरा गोल 60वें मिनट में मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार खिलाड़ी मैथियस कुन्हा ने दागा. गोल के बाद मैदान पर सबसे बड़ा आकर्षण नेमार की वापसी रही. कुन्हा की जगह मैदान पर आए नेमार 2023 के बाद पहली बार ब्राजील के लिए खेल रहे थे, जिन्हें देखकर मियामी के स्टेडियम में मौजूद भीड़ खुशी से झूम उठी.