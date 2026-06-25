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गजब संयोग: ... तो तय हो गया फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विजेता, 24 साल बाद ट्रॉफी उठाएगी 5 बार की चैंपियन टीम?

FIFA World Cup 2026 Brazil vs Scotland: विनिसियस जूनियर के दो शानदार गोलों और नेमार की ऐतिहासिक वापसी की बदौलत ब्राजील ने कमाल कर दिया. उसने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराकर वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट दौर में एंट्री मार ली है.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 25, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:11 AM IST
गजब संयोग: ... तो तय हो गया फीफा वर्ल्ड कप 2026 का विजेता, 24 साल बाद ट्रॉफी उठाएगी 5 बार की चैंपियन टीम?
Image Credit: ब्राजील ने स्कॉटलैंड को हराया. Photo Credit: AP/AI Generated Image

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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