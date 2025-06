Video: 19 साल के भारतीय स्टार से हारे तो आपा खो बैठे एक्स नंबर-1 कार्लसन, सरेआम कर दी शर्मनाक हरकत

D Gukesh vs Magnus Carlsen: भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी और वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है. उन्होंने रविवार को नॉर्वे शतरंज के छठे दौर में पूर्व विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया. एक हारी हुई बाजी को जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया. नॉर्वे के दिग्गज ग्रैंड मास्टर कार्लसन के खिलाफ उनकी ये पहली जीत है. वह इस टूर्नामेंट में कार्लसन को हराने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं. उनसे पहले आर. प्रगनानंदा ने ऐसा किया था.

कार्लसन को भारी पड़ी गलती

कार्लसन ने मैच के अधिकांश समय तक नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन अंतिम चरणों में लड़खड़ा गए. इससे 19 वर्षीय गुकेश को जीत हासिल करने का मौका मिल गया. गलती करने के बाद कार्लसन इतने निराश हो गए और उन्होंने शर्मनाक हरकत कर दी. वह गुस्से में अपना आपा खो बैठे और बोर्ड पर जोरदार मुक्का मार दिया. हालांकि, उन्होंने तुरंत ही अपनी गलती सुधारी और फिर निराशा में कमरे से बाहर निकल गए.

जीत से हैरान गुकेश

दूसरी ओर, इस उलटफेर पर गुकेश को खुद भरोसा नहीं हो पाया. वह जीतने के बावजूद थोड़ी देर तक परेशान थे. उन्होंने अपने सिर को हाथों में पकड़ लिया. बाद में गुकेश ने स्वीकार किया कि वह खेल के बाद कांप रहे थे और स्वीकार किया. उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता क्या हुआ.'' इस जीत ने गुकेश को टूर्नामेंट स्टैंडिंग में 8.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया. अब वह कार्लसन और अमेरिकी फैबियानो कारुआना से सिर्फ एक अंक पीछे हैं.

ये भी पढ़ें: ​कप्तानी पर फिर बवाल...हार के बाद मुंबई इंडियंस पर फूटा रोहित शर्मा के फैंस का गुस्सा, ट्रोल हो गए हार्दिक पांड्या

'100 में से 99 बार मैं इस मैच को हार जाता'

ऐसा लग रहा था कि कार्लसन टूर्नामेंट में गुकेश पर अपनी दूसरी जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ी ने खुद को बचाने के लिए खेल को लंबा खींचा. उन्होंने कहा, ''मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था. यह स्पष्ट रूप से हारी हुई स्थिति थी...सौभाग्य से वह टाइम स्क्रैम्बल में फंस गए. 100 में से 99 बार मैं इस मैच को हार जाता, लेकिन यह एक भाग्यशाली दिन था.''

"I don't completely understand what [Gukesh's] concept is here. It seems to me that I just have excellent play." #NorwayChess pic.twitter.com/ntqEpqTI4l

Carlsen outplayed Gukesh, made massive blunder to lose a winning game!

This is the biggest shock of the year! Carlsen rarely loses in classical chess, and he rarely commits big blunders. He was playing so well with the black pieces in round 6 in Norway against Gukesh. He had a… pic.twitter.com/vwwPwEdMqZ

— Susan Polgar (@SusanPolgar) June 1, 2025