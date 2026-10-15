/विश्वजीत मोरे ने रचा इतिहास: अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लहराया तिरंगा, सिल्वर मेडल पर किया कब्जा

भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने अमेरिका के लास वेगास में आयोजित अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में इतिहास रचते हुए पुरुषों की 55 किग्रा ग्रीको-रोमन स्पर्धा में देश के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता है. गुरुवार को खेले गए बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में उन्हें जॉर्जिया के कोबा करुमिद्जे के हाथों 12-13 के मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा.
विश्वजीत मोरे गोल्ड मेडल जीतने के बेहद करीब थे, लेकिन मैच के आखिरी पलों में करुमिद्जे ने बढ़त हासिल करते हुए खिताब अपने नाम कर लिया. इस हार के बावजूद विश्वजीत अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ग्रीको-रोमन श्रेणी के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बनकर पहले ही इतिहास रच चुके थे.
दो बार जीत चुके हैं ब्रॉन्ज
इस प्रतियोगिता के पिछले संस्करणों में दो बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके मोरे ने अपने अभियान की शुरुआत मैक्सिको के इसाक मारिन माता के खिलाफ 10-8 की कठिन जीत के साथ की थी. इसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अंडर-20 विश्व चैंपियन ईरान के आर्मिन शमसीपुर को 8-1 से करारी शिकस्त दी. मुकाबले के दौरान चार अंक वाले थ्रो के दौरान शमसीपुर के कंधे में चोट लग गई थी.
सेमीफाइनल मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण रहा?
सेमीफाइनल में मोरे ने रूस के मलिक गिगिएव को 7-4 के कड़े मुकाबले में हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. दूसरी तरफ, जॉर्जिया के कोबा करुमिद्जे ने किर्गिस्तान के बार्सबेक असनकोझोएव को हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया था. विश्वजीत के पास अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को पहला ग्रीको-रोमन गोल्ड मेडल दिलाने का सुनहरा मौका था, लेकिन बेहद कम अंतर की हार के कारण उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा. यह पदक इस प्रतियोगिता में उनके पिछले दो ब्रॉन्ज मेडल्स के बाद तीसरा बड़ा विश्व पदक है.
महिला वर्ग में किससे मेडल्स की उम्मीदें?
महिला वर्ग में कोमल सेमीफाइनल मुकाबले में यूक्रेन की अलीना फिलिपोविच से तकनीकी श्रेष्ठता (technical superiority) के आधार पर हारने के बाद अब ब्रॉन्ज मेडल की रेस में बनी हुई हैं. दीक्षा मलिक (68 किग्रा) भी कांस्य पदक की दौड़ में शामिल हैं, जबकि मानसी लाठर क्वार्टर फाइनल में इटली की लॉरा गोडिनो से 9-10 से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गईं.
बाकी ग्रीको-रोमन पहलवानों का प्रदर्शन कैसा रहा?
भारत के अन्य ग्रीको-रोमन पहलवान मेडल राउंड तक पहुंचने में सफल नहीं हो सके. चेतन (63 किग्रा) प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार गए, जबकि करण कंबोज (87 किग्रा) को क्वालिफिकेशन राउंड में ही तकनीकी श्रेष्ठता से हार का सामना करना पड़ा. लास वेगास में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारत की तैयारियों पर वीजा रिजेक्शन का भारी असर पड़ा. ग्रीको-रोमन और महिला वर्ग के 9 पहलवानों को अमेरिकी वीजा देने से इनकार कर दिया गया. इसके पीछे कारण बताया गया कि पहलवानों की उम्र 20 साल से कम है और उनके पास कोई फुल-टाइम नौकरी नहीं है.