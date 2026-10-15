Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /विश्वजीत मोरे ने रचा इतिहास: अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लहराया तिरंगा, सिल्वर मेडल पर किया कब्जा

विश्वजीत मोरे ने रचा इतिहास: अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लहराया तिरंगा, सिल्वर मेडल पर किया कब्जा

भारत के पहलवान विश्वजीत मोरे ने अमेरिका में भारत का तिरंगा लहरा दिया है. उन्होंने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में फाइनल हार के बाद सिल्वर मेडल पर कब्जा किया.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 15, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 06:24 PM IST
विश्वजीत मोरे ने रचा इतिहास: अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लहराया तिरंगा, सिल्वर मेडल पर किया कब्जा
Image Credit: विश्वजीत मोरे.

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
E20 पेट्रोल के बाद अब रसोई गैस में भी मिलावट! 5% हाइड्रोजन मिलाने की तैयारी
2
3
4
5