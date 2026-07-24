/Chess News: विश्वनाथन आनंद बने FIDE के अंतरिम अध्यक्ष, यूरोपीय संघ के प्रतिबंध के बाद अर्काडी ड्वोरकोविच ने छोड़ा पद

FIDE Interim President Viswanathan Anand: पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है. यह महत्वपूर्ण बदलाव तब हुआ जब मौजूदा अध्यक्ष अर्काडी ड्वोरकोविच ने यूरोपीय संघ (EU) द्वारा रूस-यूक्रेन युद्ध से संबंधित प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में शामिल किए जाने के बाद पद से हटने का निर्णय लिया.
रूसी मूल के ड्वोरकोविच ने यूरोपीय संघ के इस फैसले को "हर संभव माध्यम" से चुनौती देने की घोषणा की है. इस प्रतिबंध के कारण ड्वोरकोविच के खाते फ्रीज हो सकते हैं और यात्रा पर पाबंदी लग सकती है. बता दें कि आनंद 2022 से फिडे के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
फिडे काउंसिल ने एक आधिकारिक बयान में अर्काडी ड्वोरकोविच के उस निर्णय को स्वीकार और अनुमोदित किया है जिसमें उन्होंने अध्यक्ष के रूप में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रयोग को निलंबित कर दिया है. फिडे के बयान के अनुसार, चार्टर के अनुच्छेद 19.2 के तहत, उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद तब तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे जब तक ड्वोरकोविच पर स्विस और यूरोपीय संघ के कानून एवं विनियम लागू रहेंगे.
ड्वोरकोविच ने अपने बयान में यूरोपीय संघ के इस निर्णय को पूरी तरह से अनुचित और गैरकानूनी बताया है.उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक अदालत का कोई औपचारिक फैसला नहीं आ जाता, तब तक ये प्रतिबंध फिडे के सुचारू कामकाज में बाधा डाल सकते हैं. इसी स्थिरता को बनाए रखने के लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से स्वेच्छा से अपनी शक्तियों को निलंबित करने का फैसला किया. ड्वोरकोविच ने स्वयं पुष्टि की कि अब फिडे की जिम्मेदारियां 15वें विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद द्वारा निभाई जाएंगी.
अखिल भारतीय शतरंज महासंघ (AICF) के प्रमुख नितिन नारंग ने विश्वास जताया है कि आनंद की प्रतिष्ठा और ईमानदारी फिडे में सुशासन की नीति को जारी रखेगी. उन्होंने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि विश्व शतरंज समुदाय आनंद की बुद्धिमत्ता और खेल के प्रति उनकी आजीवन सेवा का सम्मान करता है. नारंग ने ड्वोरकोविच की भी सराहना की जिन्होंने मुश्किल समय में फिडे के हितों को सर्वोपरि रखा. उन्होंने कहा कि एआईसीएफ विश्व स्तर पर खेल को आगे बढ़ाने के लिए आनंद और फिडे नेतृत्व के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है.