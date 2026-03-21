सम्मान में झुके पुतिन... चैंपियन के लिए रूस के राष्ट्रपति ने तोड़ा प्रोटोकॉल, घुटनों के बल बैठकर चौंकाया

Russian president Vladimir Putin: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दिनों अपनी एक खास मानवीय पहल की वजह से दुनियाभर की सुर्खियों में हैं. हाल ही में उन्हें पैरालंपिक चैंपियन इवान गोलुबकोव (Ivan Golubkov) को सम्मानित करने के दौरान उनके सामने घुटने टेकते हुए देखा गया. इस भावुक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. इवान को यह विशेष सम्मान 2026 के विंटर पैरालंपिक (Winter Paralympics) में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया गया.

समारोह के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने इवान गोलुबकोव को उनकी उपलब्धियों के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किया. इस दौरान आकर्षण का मुख्य केंद्र 'ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप' (Order of Friendship) रहा. यह सम्मान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने संबंधों को मजबूत करने और राष्ट्र का मान बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो. इवान के साथ-साथ उनके कोच इरिना ग्रोमोवा, अलेक्जेंडर नाजरोव, अलेक्सी टर्बिन और अलेक्सी कोबेलेव को भी उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मानित किया गया.

पुतिन का यह अंदाज क्यों खास था?

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आमतौर पर प्रोटोकॉल में रहने वाले किसी भी देश के राष्ट्रपति का एक एथलीट के सामने घुटने टेकना बेहद दुर्लभ दृश्य है. पुतिन का यह कदम स्टार एथलीट गोलुबकोव के प्रति उनके सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक था. सोशल मीडिया पर इस पल की सराहना करते हुए इसे 'सच्ची खेल भावना' बताया जा रहा है. गोलुबकोव ने 2026 विंटर पैरालंपिक में पुरुषों की 10 किमी क्रॉस-कंट्री स्कीइंग (cross-country skiing) स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. पैरालंपिक एथलीटों की दुनिया में खुद को एक बड़े नाम के रूप में स्थापित किया. उन्होंने रूस की सफलता में चार चांद लगा दिए.

Vladimir Putin kneeling awarded the Order of Friendship to Paralympic winner and skier Ivan Golubkov pic.twitter.com/EQ9jKNJyBW — Roberto (@UniqueMongolia) March 19, 2026

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विंटर पैरालंपिक 2026 की फाइनल स्टैंडिंग क्या रही?

कार्यक्रम के दौरान पुतिन ने पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए पूरी टीम को बधाई दी. उन्होंने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि रूस ने एक छोटा सा दल भेजने के बावजूद कई बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया. रूस ने अल्पाइन स्कीइंग, क्रॉस-कंट्री स्कीइंग और पैरा-स्नोबोर्डिंग में केवल छह एथलीट भेजे थे, फिर भी स्वर्ण पदकों की तालिका में तीसरा स्थान हासिल करने में सफल रहा. 2026 विंटर पैरालंपिक का आयोजन 6 से 15 मार्च तक किया गया था, जिसमें दुनिया भर के देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. अंततः, चीन स्वर्ण पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा, जबकि अमेरिका दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर रहा.