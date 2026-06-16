ईरान की नेशनल टीम को यात्रा चिंताओं की वजह से अपना ट्रेनिंग कैंप एरिज़ोना से हटाकर तिजुआना (मेक्सिको) ले जाना पड़ा. सोमालिया के फीफा रेफरी उमर अब्देलकादिर अर्टन को वैलिड वीजा होने के बावजूद अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई. अफ्रीकी और एशियाई देशों के पत्रकारों को भी वीज़ा मिलने में काफी देरी हो रही है. इन बढ़ती शिकायतों के बीच फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने संस्था का बचाव किया है. उनका कहना है कि फीफा किसी भी देश को उनके इमिग्रेशन और सुरक्षा नियमों को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. इन्फेंटिनो ने कहा कि "हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते."