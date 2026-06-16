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40 की उम्र में डेब्यू और ऐतिहासिक मैच... फिर भी फूट-फूटकर रोया ये स्टार, मैच के बाद बयां किया दर्द

फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि भी एक अधूरे सपने में तब्दील हो गई. वह स्पेन के सामने दीवार की तरह अड़े रहे और ड्रॉ पर रोका. ऐतिहासिक मैच के बाद वोजिन्हा फूट-फूटकर रोए. उन्होंने इसका दर्द मैच के बाद बयां किया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 16, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:02 AM IST
40 की उम्र में डेब्यू और ऐतिहासिक मैच... फिर भी फूट-फूटकर रोया ये स्टार, मैच के बाद बयां किया दर्द
Image Credit: Credit- AP

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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