फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि भी एक अधूरे सपने में तब्दील हो गई. वह स्पेन के सामने दीवार की तरह अड़े रहे और ड्रॉ पर रोका. ऐतिहासिक मैच के बाद वोजिन्हा फूट-फूटकर रोए. उन्होंने इसका दर्द मैच के बाद बयां किया. 40 साल के वोजिन्हा के लिए एक तरफ ऐतिहासिक उपलब्धि की खुशी थी तो दूसरी तरफ दूसरी तरफ उनके परिवार का इस मैच में न होने का दर्द. उन्होंने बताया कि वीजा समस्याओं के चलते उनकी फैमिली इस ऐतिहासिक पल में उनके साथ नहीं थी.
अटलांटा में स्पेन के खिलाफ हुए मुकाबले में वोजिन्हा ने स्पेन के कुल सात शानदार बचाव किए, इसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया. मैच के बाद वोजिन्हा भावुक हो गए. उन्होंने बताया कि उनके दादा-दादी और उनकी मां वीजा समस्याओं के चलते अमेरिका नहीं आ पाए. अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में हो रहा ये फुटबॉल वर्ल्ड कप वीजा समस्याओं के चलते पहले ही चर्चा का विषय बना हुआ है.
ईरान की नेशनल टीम को यात्रा चिंताओं की वजह से अपना ट्रेनिंग कैंप एरिज़ोना से हटाकर तिजुआना (मेक्सिको) ले जाना पड़ा. सोमालिया के फीफा रेफरी उमर अब्देलकादिर अर्टन को वैलिड वीजा होने के बावजूद अमेरिका में एंट्री नहीं दी गई. अफ्रीकी और एशियाई देशों के पत्रकारों को भी वीज़ा मिलने में काफी देरी हो रही है. इन बढ़ती शिकायतों के बीच फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने संस्था का बचाव किया है. उनका कहना है कि फीफा किसी भी देश को उनके इमिग्रेशन और सुरक्षा नियमों को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता. इन्फेंटिनो ने कहा कि "हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते."
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वोजिन्हा वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले इतिहास के दूसरे सबसे उम्रदराज प्लेयर बने. उन्होंने 25 साल की उम्र तक पेशेवर फुटबॉल शुरू नहीं की थी, जिसके बाद केप वर्डे और यूरोप के क्लबों में लंबा समय बिताया. अब सालों बाद उनका इंतजार खत्म हुआ. केप वर्डे भले ही इस ड्रॉ का जश्न मना रहा हो, लेकिन परिवार न होने की कमी के चलते वोजिन्हा के लिए यह जीत एक अधूरे अहसास जैसी रही.