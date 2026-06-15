फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है. हर दिन रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और कई नए चेहरे चमकते नजर आए. मेगा इवेंट में अभी तक 6 टीमें ऐसी हैं जो जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज कर चुकी हैं जबकि कुछ मुकाबले ड्रॉ देखने को मिले. अब फुटबॉल फैंस के लिए आज फिर मेगा-डे होने वाला है. 15 जून की शाम और 16 जून की रात फैंस के लिए रोमांचक होने वाली है.