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आज फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेगा-मंडे... 2010 की चैंपियन स्पेन का पहला मैच, अमेरिका की धरती पर उतरेगी ईरान की टीम

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है. हर दिन रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और कई नए चेहरे चमकते नजर आए. मेगा इवेंट में अभी तक 6 टीमें ऐसी हैं जो जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज कर चुकी हैं जबकि कुछ मुकाबले ड्रॉ देखने को मिले. अब फुटबॉल फैंस के लिए आज फिर मेगा-डे होने वाला है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 15, 2026, 06:29 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:29 AM IST
आज फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेगा-मंडे... 2010 की चैंपियन स्पेन का पहला मैच, अमेरिका की धरती पर उतरेगी ईरान की टीम
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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