फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है. हर दिन रिकॉर्ड्स बन रहे हैं और कई नए चेहरे चमकते नजर आए. मेगा इवेंट में अभी तक 6 टीमें ऐसी हैं जो जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज कर चुकी हैं जबकि कुछ मुकाबले ड्रॉ देखने को मिले. अब फुटबॉल फैंस के लिए आज फिर मेगा-डे होने वाला है. 15 जून की शाम और 16 जून की रात फैंस के लिए रोमांचक होने वाली है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में आज स्पेन की दमदार टीम अपने अभियान का आगाज करेगी. इस टीम का मुकाबला वर्दे के खिलाफ होगा. इसके बाद बेल्जियम बनाम इजिप्ट, सऊदी अरब बनाम ऊरुग्वे और ईरान बनाम न्यूजीलैंड के मुकाबले देखने को मिलेंगे. अभी तक टूर्नामेंट में मेक्सिको, साउथ कोरिया, स्कॉटलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की टीमें जीत के साथ आगाज कर चुकी हैं.
ग्रुप: H
वेन्यू: अटलांटा
भारत में किकऑफ: 09:30 PM IST, सोमवार, 15 जून
ग्रुप: G
वेन्यू: सिएटल
भारत में किकऑफ: 12:30 AM IST, मंगलवार, 16 जून
ग्रुप: H
वेन्यू: मियामी
भारत में किकऑफ: 3:30 AM IST, मंगलवार, 16 जून
ग्रुप: G
वेन्यू: लॉस एंजिल्स
भारत में किकऑफ: 6:30 AM IST, मंगलवार, 16 जून
भारत में ये मुकाबले 14 जून, 12:30 AM, ZEE5 और Unite8 स्पोर्ट्स टीवी चैनलों पर लाइव.