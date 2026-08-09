'जो खेलेगा, वो खिलेगा...', कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिले पीएम मोदी, देखें स्पेशल वीडियो

PM Narendra Modi meets Commonwealth Games Medal Wnners: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (9 अगस्त) को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की. उन्होंने इस दौरान कहा कि जो खेलेगा, वो खिलेगा. पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि हमेशा भारत के लिए चीयर करें. भारत ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कुल 39 पदक जीते थे. देश को 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक मिले थे.
प्रधानमंत्रीने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और समर्पण की तारीफ की। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और ऐसा खेल कल्चर बनाने पर भी जोर दिया जिससे युवा खेल-कूद में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित हों.
ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की ओर से कुल 122 एथलीटों ने अपनी चुनौती पेश की. भारत ने इस टूर्नामेंट में कुल आठ मुख्य खेलों में हिस्सा लिया, जिनमें एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, बॉल्स, बॉक्सिंग, जूडो, स्विमिंग, ट्रैक साइक्लिंग और वेटलिफ्टिंग शामिल थे. इसके साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने पांच पैरा खेलों (पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा स्विमिंग, पैरा ट्रैक साइक्लिंग और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल) में भी अपना दमखम दिखाया. भारत ने कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया.
भारतीय दल के लिए बॉक्सिंग सबसे सफल खेल साबित हुआ, जहां मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक जीते. इन 10 पदकों में से 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल रहे. यह भारत का बॉक्सिंग में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जहां पहली बार किसी देश ने एक ही गेम्स में 7 स्वर्ण पदक जीते हैं. इसके अलावा, एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स को मिलाकर भारत ने कुल 16 पदक (3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज) अपने नाम किए. जूडो में भी भारत ने अपनी छाप छोड़ी और 4 पदक (2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज) हासिल किए, जिसमें अस्मिता डे ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता.
वेटलिफ्टिंग (भारोत्तोलन) के मैदान पर दिग्गज खिलाड़ी मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने खिताबों की ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी की और इस प्रतियोगिता में लगातार तीन गोल्ड मेडल जीतने वाली वह दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गईं. वेटलिफ्टिंग में भारत को कुल 8 पदक मिले, जिनमें 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज पदक शामिल था. वहीं, पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने भारत को प्रतियोगिता का पहला पदक (कांस्य) दिलाकर गौरवान्वित किया.
|क्र. सं.
|एथलीट / खिलाड़ी
|स्पर्धा (Event)
|खेल (Sport)
|पदक (Medal)
|1
|झंडू कुमार
|पुरुष हैवीवेट (Men's heavyweight)
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|कांस्य (Bronze)
|2
|ऋषिकांत सिंह
|पुरुष 60 किग्रा (Men's 60kg)
|वेटलिफ्टिंग
|रजत (Silver)
|3
|मीराबाई चानू
|महिला 48 किग्रा (Women's 48kg)
|वेटलिफ्टिंग
|स्वर्ण (Gold)
|4
|मुथुपंडी राजा
|पुरुष 65 किग्रा (Men's 65kg)
|वेटलिफ्टिंग
|रजत (Silver)
|5
|ज्ञानेश्वरी यादव
|महिला 53 किग्रा (Women's 53kg)
|वेटलिफ्टिंग
|रजत (Silver)
|6
|बिंद्यारानी देवी
|महिला 58 किग्रा (Women's 58kg)
|वेटलिफ्टिंग
|कांस्य (Bronze)
|7
|शर्मिला धनखड़
|महिला शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण (Gold)
|8
|सर्वेश कुशारे
|पुरुष हाई जंप (Men's high jump)
|एथलेटिक्स
|रजत (Silver)
|9
|शिल्पा के. शैला
|महिला शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|कांस्य (Bronze)
|10
|वल्लूरी अजय बाबू
|पुरुष 79 किग्रा (Men's 79kg)
|वेटलिफ्टिंग
|रजत (Silver)
|11
|हरजिंदर कौर
|महिला 69 किग्रा (Women's 69kg)
|वेटलिफ्टिंग
|रजत (Silver)
|12
|गुलवीर सिंह
|पुरुष 10,000 मीटर (Men's 10000m)
|एथलेटिक्स
|रजत (Silver)
|13
|मुरली श्रीशंकर
|पुरुष लॉन्ग जंप (Men's long jump)
|एथलेटिक्स
|रजत (Silver)
|14
|दिलीप गावित
|पुरुष 100 मीटर T47
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण (Gold)
|15
|मोहम्मद बासिल
|पुरुष 100 मीटर T47
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत (Silver)
|16
|लवप्रीत सिंह
|पुरुष +110 किग्रा (Men's +110kg)
|वेटलिफ्टिंग
|रजत (Silver)
|17
|सीमा कलीरामना
|महिला डिस्क थ्रो (Women's discus throw)
|एथलेटिक्स
|कांस्य (Bronze)
|18
|अस्मिता डे
|महिला -48 किग्रा (Women's -48kg)
|जूडो
|स्वर्ण (Gold)
|19
|हर्ष सिंह
|पुरुष -60 किग्रा (Men's -60kg)
|जूडो
|स्वर्ण (Gold)
|20
|यामिनी मौर्या
|महिला -57 किग्रा (Women's -57kg)
|जूडो
|रजत (Silver)
|21
|तेजस्विन शंकर
|पुरुष डेकाथलॉन (Men's decathlon)
|एथलेटिक्स
|कांस्य (Bronze)
|22
|यशवीर सिंह
|पुरुष भाला फेंक (Men's javelin throw)
|एथलेटिक्स
|कांस्य (Bronze)
|23
|नीरज चोपड़ा
|पुरुष भाला फेंक (Men's javelin throw)
|एथलेटिक्स
|रजत (Silver)
|24
|प्रीति पवार
|महिला 54 किग्रा (Women's 54kg)
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण (Gold)
|25
|प्रवीण चित्रवेल
|पुरुष ट्रिपल जंप (Men's triple jump)
|एथलेटिक्स
|रजत (Silver)
|26
|सेल्वा प्रभु
|पुरुष ट्रिपल जंप (Men's triple jump)
|एथलेटिक्स
|कांस्य (Bronze)
|27
|जैस्मिन लंबोरिया
|महिला 57 किग्रा (Women's 57kg)
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण (Gold)
|28
|जादुमणि सिंह
|पुरुष 55 किग्रा (Men's 55kg)
|बॉक्सिंग
|रजत (Silver)
|29
|शुभम जुयाल
|पुरुष शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|रजत (Silver)
|30
|सोमन राणा
|पुरुष शॉट पुट F57
|पैरा एथलेटिक्स
|स्वर्ण (Gold)
|31
|उन्नति शर्मा
|महिला -63 किग्रा (Women's -63kg)
|जूडो
|कांस्य (Bronze)
|32
|साक्षी चौधरी
|महिला 51 किग्रा (Women's 51kg)
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण (Gold)
|33
|प्रिया घंघास
|महिला 60 किग्रा (Women's 60kg)
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण (Gold)
|34
|अरुंधति चौधरी
|महिला 70 किग्रा (Women's 70kg)
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण (Gold)
|35
|लवलिना बोरगोहेन
|महिला 75 किग्रा (Women's 75kg)
|बॉक्सिंग
|रजत (Silver)
|36
|सचिन सिवाच
|पुरुष 60 किग्रा (Men's 60kg)
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण (Gold)
|37
|अंकुश पंगाल
|पुरुष 80 किग्रा (Men's 80kg)
|बॉक्सिंग
|स्वर्ण (Gold)
|38
|नरेंद्र बरवाल
|पुरुष +90 किग्रा (Men's +90kg)
|बॉक्सिंग
|रजत (Silver)
|39
|गुलवीर सिंह
|पुरुष 5000 मीटर (Men's 5000m)
|एथलेटिक्स
|कांस्य (Bronze)