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'जो खेलेगा, वो खिलेगा...', कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिले पीएम मोदी, देखें स्पेशल वीडियो

PM Narendra Modi meets Commonwealth Games Medal Wnners: भारत ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 39 पदक जीते थे. देश को 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक मिले थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेताओं से मुलाकात की और उनका हौसल बढ़ाया.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 09, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 07:32 PM IST
'जो खेलेगा, वो खिलेगा...', कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिले पीएम मोदी, देखें स्पेशल वीडियो
Image Credit: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 पदक विजेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.

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Rohit Raj

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एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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