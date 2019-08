बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप: पीवी सिंधु इतिहास रचने से एक कदम दूर, फाइनल में बनाई जगह

बासेल (स्विट्जरलैंड): ओलम्पिक रजत पदक विजेता पी.वी. सिंधु इतिहास रचने से केवल एक कदम की दूरी पर आ गई हैं. सिंधु ने शनिवार को बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैम्पियनशिप-2019 ( WBF World Badminton Championship) के फाइनल में जगह बना ली है. इस जीत के साथ ही सिंधु का टूर्नामेंट में रजत पदक पक्का हो गया है. वर्ल्ड रैंकिंग में पांचवें पायदान पर काबिज सिंधु ने वर्ल्ड नंबर-3 चीन की चेन यू फेई को सीधे सेटों में 21-7, 21-14 से पराजित किया.

40 मिनट तक चले इस मुकाबले में सिंधु नेदमदार शुरुआत की और पहले गेम में एकतरफा जीत दर्ज की. वे शुरुआत से ही चीनी प्रतिद्वंद्वी पर हावी नजर आईं और उन्होंने 6-2 से बढ़त बना ली. अपने बेहतरीन खेल के जरिए सिंधु ब्रेक तक 11-3 के बड़े अंतर से आगे रहीं. वर्ष 2017 और 2018 में रजत तथा 2013 व 2014 में कांस्य पदक जीत चुकीं सिंधु ने ब्रेक के बाद भी अपने खेल के स्तर को गिरने नहीं दिया. उन्होंने नेट पर शानदार खेल दिखाया और 18-5 की बढ़त बनाने के बाद 21-7 से गेम जीत लिया.

सिंधु ने लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाई है. लेकिन वे अभी तक यह खिताब नहीं जित सकी हैं.

Hat-trick of finals! @Pvsindhu1 maintains her perfect record against Chinese shuttlers at #BWFWorldChampionships to dismiss WR 3 #ChenYufei to advance to the final for the 3rd year in a row!

One win away from the #GOLD! #IndiaontheRise #Sindhu pic.twitter.com/kaCbkpECst

— BAI Media (@BAI_Media) August 24, 2019