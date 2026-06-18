Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /रोनाल्डो फुस्स... मेसी ने किए सबसे ज्यादा गोल, 48 टीमों के 1-1 मैच पूरे... 9 ड्रॉ, कितनी टीमों को नसीब हुई जीत, जानें सबकुछ

रोनाल्डो फुस्स... मेसी ने किए सबसे ज्यादा गोल, 48 टीमों के 1-1 मैच पूरे... 9 ड्रॉ, कितनी टीमों को नसीब हुई जीत, जानें सबकुछ

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है. सभी 48 टीमों ने अपने-अपने अभियान का आगाज कर लिया है. किसी को जीत नसीब हुई, किसी को हार तो कुछ मुकाबले ड्रॉ भी रहे. पहले हाफ में दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू फेल रहा जबकि लियोनल मेसी और एम्बाप्पे जैसे दिग्गजों के मैच पैसा वसूल साबित हुए.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 18, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 01:02 PM IST
रोनाल्डो फुस्स... मेसी ने किए सबसे ज्यादा गोल, 48 टीमों के 1-1 मैच पूरे... 9 ड्रॉ, कितनी टीमों को नसीब हुई जीत, जानें सबकुछ

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Claude AI Down: काम करते-करते अचानक बंद हुआ क्लॉड एआई! स्क्रीन पर आ रहा एरर
Claude AI2 min ago
2
mp news7 min ago
3
chhattisgarh news15 min ago
4
FIFA World Cup 202619 min ago
5
Reliance Jio Satellite Internet20 min ago