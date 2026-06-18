फीफा वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच चरम पर है. सभी 48 टीमों ने अपने-अपने अभियान का आगाज कर लिया है. किसी को जीत नसीब हुई, किसी को हार तो कुछ मुकाबले ड्रॉ भी रहे. पहले हाफ में दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू फेल रहा जबकि लियोनल मेसी और एम्बाप्पे जैसे दिग्गजों के मैच पैसा वसूल साबित हुए. पहले राउंड के सभी 24 मैचों के बाद पॉइंट्स टेबल की स्थिति काफी दिलचस्प हो गई है.
इस वर्ल्ड कप के पहले राउंड में पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू नहीं चल सका और उनकी टीम ने कॉन्गो जैसी 45वी रैंकिग की टीम से ड्रॉ खेला. वहीं दूसरी ओर, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ धमाकेदार खेल दिखाते हुए शानदार हैट्रिक ठोक दी. मेसी पहले मैच के बाद 3 गोल के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने इतिहास रचा. साथ ही वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में भी मेसी का नाम टॉप पर है.
अगर टीम के तौर पर बात करें, तो पहले राउंड में सबसे खतरनाक खेल जर्मनी ने दिखाया है. जर्मनी ने अपने पहले मैच में कुरासाओ को 7-1 के बड़े अंतर से रौंदकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम का खिताब अपने नाम किया है. जर्मनी की इस आक्रामक जीत ने बाकी सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के पहले राउंड के कुल 24 मुकाबलों में से 9 मैच बराबरी पर छूटे यानी ड्रॉ रहे. इन रोमांचक मैचों के बाद कुल 15 टीमों को शानदार जीत नसीब हुई है, जबकि इतनी ही टीमों को हार का स्वाद चखना पड़ा है. ब्राजील, मोरक्को, पुर्तगाल और कनाडा जैसी टीमों के मैच ड्रॉ पर खत्म हुए, जिससे उन्हें केवल 1-1 अंक से ही संतोष करना पड़ा.
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अपने पहले मैच में बड़ी जीत दर्ज करने वाली टीमें जैसे जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन और अर्जेंटीना अपने-अपने ग्रुप में शान से टॉप पर पहुंच गई हैं. बेहतर गोल डिफरेंस के कारण जर्मनी इस समय सबसे मजबूत स्थिति में दिख रही है. अभी सभी टीमों को अपने 2-2 लीग स्टेज मैच और खेलने हैं. 30 जून से नॉकाआउट मुकाबलों का दौर शुरू हो जाएगा.