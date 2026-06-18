इस वर्ल्ड कप के पहले राउंड में पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू नहीं चल सका और उनकी टीम ने कॉन्गो जैसी 45वी रैंकिग की टीम से ड्रॉ खेला. वहीं दूसरी ओर, अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने अल्जीरिया के खिलाफ धमाकेदार खेल दिखाते हुए शानदार हैट्रिक ठोक दी. मेसी पहले मैच के बाद 3 गोल के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने इतिहास रचा. साथ ही वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों में भी मेसी का नाम टॉप पर है.