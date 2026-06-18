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मेसी के पिता को क्या हुआ? मुसीबत का बोझ लेकर वर्ल्ड कप खेल रहा दिग्गज, हुआ बड़ा खुलासा

फुटबॉल के स्टार लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हाल ही में अपना पहला मैच खेला. उन्होंने इस मुकाबले में वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक भी जमाई. वह मुकाबले के बीच भावुक नजर आए थे, इसके पीछे की वजह उनके पिता की सेहत थी. उनके पिता की सेहत को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 18, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 11:09 AM IST
मेसी के पिता को क्या हुआ? मुसीबत का बोझ लेकर वर्ल्ड कप खेल रहा दिग्गज, हुआ बड़ा खुलासा
Image Credit: Messi (AI Graphics)

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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