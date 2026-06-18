फुटबॉल के स्टार लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हाल ही में अपना पहला मैच खेला. उन्होंने इस मुकाबले में वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक भी जमाई. वह मुकाबले के बीच भावुक नजर आए थे, इसके पीछे की वजह उनके पिता की सेहत थी. उनके पिता की सेहत को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है. अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने टीम को 3-0 से जीत दिलाई और अपने इमोशनल होने का राज भी इशारे से साफ किया था. लेकिन अब असली वजह सामने आ चुकी है.