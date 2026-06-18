फुटबॉल के स्टार लियोनेल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हाल ही में अपना पहला मैच खेला. उन्होंने इस मुकाबले में वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक भी जमाई. वह मुकाबले के बीच भावुक नजर आए थे, इसके पीछे की वजह उनके पिता की सेहत थी. उनके पिता की सेहत को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है. अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने टीम को 3-0 से जीत दिलाई और अपने इमोशनल होने का राज भी इशारे से साफ किया था. लेकिन अब असली वजह सामने आ चुकी है.
अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी अपने 200वें मैच में अल्जीरिया के खिलाफ 3-0 से शानदार जीत दर्ज करने के बाद मैदान पर ही भावुक हो गए. एक तरफ जीत का जश्न मना रही थी, दूसरी तरफ मेसी की फैंस हैरान भी थे. बाद में मेसी ने खुद साफ किया कि उनके इस इमोशनल पल का फुटबॉल या खेल से कोई लेना-देना नहीं था, बल्कि वह पिछले कुछ दिनों से एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं.
अर्जेंटीना के पत्रकार एडुआर्डो फीनमैन के मुताबिक, मेसी के इस दर्द का कनेक्शन उनके पिता जॉर्ज मेसी की बिगड़ती सेहत से है. रिपोर्ट्स के अनुसार, जॉर्ज मेसी पिछले कई महीनों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं. हाल ही में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनीं जिससे उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई. मेसी इसी अंदरूनी पारिवारिक तनाव और संघर्ष के साथ मैदान पर उतरे थे, जिसने उन्हें मैच के बाद इमोशनल कर दिया.
अपने पिता की बीमारी के इस भारी तनाव के बीच भी मेसी ने मैदान पर कमाल का प्रदर्शन किया और शानदार हैट्रिक लगाई. मैच के बाद उन्होंने अपनी टीम और साथियों का दिल से शुक्रिया अदा किया. मेसी ने कहा कि उनके पिछले कुछ दिन बहुत उलझन भरे थे. अब मेसी 22 जून को ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेलने उतरेंगे.