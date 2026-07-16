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अगर बराबर रहे मेसी-एम्बाप्पे के गोल तो कौन जीतेगा गोल्डन बूट? जानें क्या है फीफा वर्ल्ड कप का नियम

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: गोल्डन बूट की रेस अब बेहद दिलचस्प हो गई है. अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी और फ्रेंच कप्तान किलियन एमबाप्पे दोनों ने अभी तक 8-8 गोल दागे हैं. इन दोनों के पास एक दूसरे से आगे निकलने का मौका है. दोनों स्टार खिलाड़ी 1-1 मुकाबला और खेलने वाले हैं.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 16, 2026, 04:08 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:08 AM IST
अगर बराबर रहे मेसी-एम्बाप्पे के गोल तो कौन जीतेगा गोल्डन बूट? जानें क्या है फीफा वर्ल्ड कप का नियम
Image Credit: अगर बराबर रहे मेसी-एम्बाप्पे के गोल तो कौन जीतेगा गोल्डन बूट? (AP Photo/Manu Fernandez)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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