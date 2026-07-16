अगर बराबर रहे मेसी-एम्बाप्पे के गोल तो कौन जीतेगा गोल्डन बूट? जानें क्या है फीफा वर्ल्ड कप का नियम

गोल्डन बूट की रेस में फिलहाल अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी सबसे आगे हैं. मौजूदा स्थिति में मेसी और एम्बाप्पे दोनों के खाते में 8-8 गोल हैं. हालांकि फीफा की टाई-ब्रेकर प्रणाली के अनुसार यदि दोनों के गोल बराबर रहते हैं तो पहले असिस्ट की गिनती होगी. मौजूदा आंकड़ों के अनुसार मेसी के नाम 4 असिस्ट हैं, जिससे वे इस समय बढ़त बनाए हुए हैं. यदि एम्बाप्पे तीसरे स्थान के मैच में गोल करने के साथ असिस्ट भी करते हैं और यह आंकड़ा बराबरी पर पहुंच सकता है, तब फैसला खेले गए मिनटों के आधार पर होगा.