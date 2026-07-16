अगर बराबर रहे मेसी-एम्बाप्पे के गोल तो कौन जीतेगा गोल्डन बूट? जानें क्या है फीफा वर्ल्ड कप का नियम

FIFA World Cup 2026 Golden Boot Race: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भिड़ने वाली दोनों टीमों का पता चल चुका है. पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को गहरा जख्म देकर 16 साल बाद फाइनल का टिकट कटवा. जबकि, अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में एक बार फिर मेसी का जादू चला और अर्जेंटीना ने इंग्लैंड के जबड़े से जीत छीनकर लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी सीट कन्फर्म कर ली. अर्जेंटीना बनाम स्पेन फाइनल मैच 20 जुलाई को भारतीय समयानुसार देर रात 12:30 बजे खेला जाएगा.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अब सिर्फ दो मुकाबले बाकी हैं. अर्जेंटीना बनाम स्पेन फाइनल मैच से पहले सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमें थर्ड प्लेस के लिए आमने-सामने होंगी. 1998 और 2018 की विश्व चैंपियन फ्रांस का सामना 1966 की विजेता टीम इंग्लैंड से होगा. बड़ा सवाल ये भी है कि इस टूर्नामेंट में गोल्डन बूट कौन जीतेगा?
गोल्डन बूट की रेस अब बेहद दिलचस्प हो गई है. अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी और फ्रेंच कप्तान किलियन एमबाप्पे दोनों ने अभी तक 8-8 गोल दागे हैं. इन दोनों के पास एक दूसरे से आगे निकलने का मौका है. दोनों स्टार खिलाड़ी 1-1 मुकाबला और खेलने वाले हैं. हालांकि, फैंस के मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर दोनों खिलाड़ी टूर्नामेंट का अंत समान गोलों के साथ करते हैं तो आखिर गोल्डन बूट किसे मिलेगा?
फीफा के नियमों के अनुसार गोल्डन बूट सिर्फ गोलों की संख्या के आधार पर नहीं दिया जाता. अगर दो या उससे अधिक खिलाड़ी समान गोल करते हैं तो सबसे पहले असिस्ट (Assist) की संख्या देखी जाती है. जिस खिलाड़ी ने ज्यादा गोल कराने में योगदान दिया होगा, वही गोल्डन बूट का विजेता बनेगा.
अगर गोल और असिस्ट दोनों बराबर हो जाएं, तब अगला पैमाना कम मिनट खेलना होता है. यानी जिसने कम समय मैदान पर बिताकर उतने ही गोल किए होंगे, उसे ज्यादा प्रभावी माना जाएगा और वही गोल्डन बूट अपने नाम करेगा.
गोल्डन बूट की रेस में फिलहाल अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी सबसे आगे हैं. मौजूदा स्थिति में मेसी और एम्बाप्पे दोनों के खाते में 8-8 गोल हैं. हालांकि फीफा की टाई-ब्रेकर प्रणाली के अनुसार यदि दोनों के गोल बराबर रहते हैं तो पहले असिस्ट की गिनती होगी. मौजूदा आंकड़ों के अनुसार मेसी के नाम 4 असिस्ट हैं, जिससे वे इस समय बढ़त बनाए हुए हैं. यदि एम्बाप्पे तीसरे स्थान के मैच में गोल करने के साथ असिस्ट भी करते हैं और यह आंकड़ा बराबरी पर पहुंच सकता है, तब फैसला खेले गए मिनटों के आधार पर होगा.
अर्जेंटीना के खिलाफ दर्दनाक हार के बाद एक बार फिर इंग्लैंड का दूसरी बार विश्व विजेता बनने का सपना टूट गया. हालांकि, हैरी केन और जूड बेलिंघम की नजर अब गोल्डन बूट जीतने पर होगी. दोनों के लिए ये काम आसान नहीं है, क्योंकि दोनों के खाते में 6-6 गोल हैं. गोल्डन बूट जीतने के लिए किसी एक को हैट्रिक लगानी होगी और साथ ही उम्मीद करनी होगी कि मेसी-एम्बाप्पे अब एक भी गोल नहीं दागे.
लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना) - 8 गोल, 4 असिस्ट
किलियन एम्बाप्पे (फ्रांस) - 8 गोल, 3 असिस्ट
एर्लिंग हालैंड (नॉर्वे) - 7 गोल
हैरी केन (इंग्लैंड) - 6 गोल
जूड बेलिंगहम (इंग्लैंड) - 5 गोल