क्या है जूजुत्सु? राहुल गांधी ने संसद में लिया इस खेल का नाम, अभी जान लें नियम

Rahul Gandhi Jujutsu: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार (11 फरवरी) को बजट सत्र के दौरान अपने भाषण की शुरुआत एक खेल से की. उन्होंने काफी देर तक एक खेल के बारे में लोकसभा सदस्यों को समझाया और फिर देश के अन्य मुद्दों पर बात की. राहुल ने जिस खेल का जिक्र किया, उसे जूजुत्सु कहते हैं. यह मिक्स्ड मार्शल आर्ट (MMA) का एक हिस्सा है. राहुल ने जूजुत्सु के कुछ नियम भी बताए और इसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा.

राहुल ने क्या कहा?

मार्शल आर्ट की फाउंडेशन ग्रिप से शुरू होती है। लक्ष्य होता है कि ग्रिप मिलने के बाद चोक लेकर गला पकड़ लिया जाए.ऐसा करते समय जब खिलाड़ी के हाथ में चोक आ जाता है, तो ये उसकी आंख में दिख जाता है. उसे समझ आ जाता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है. जिसे पकड़ा जाता है, वो 2-3 बार छूटने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे भी पता चल जाता है. अब मैं गया. बात वहीं खत्म हो जाती है और जिसे पकड़ा जाता है वो टैप कर सरेंडर कर देता है. ग्रिप राजनीति में भी होती है. फर्क ये है कि मार्शल आर्ट में ग्रिप नजर आती है, लेकिन राजनीति में किसने-कहां ग्रिप ले रखी है, कौन कहां चोक ले रहा है- वो नजर नहीं आता. जब मार्शल आर्ट में चोक लगाते हैं, तो चोक हो रहे आदमी की आंख में डर दिखता है. उसी तरह यहां नरेंद्र मोदी की आंख में डर दिखता है, वे आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं.''

मार्शल आर्ट की फाउंडेशन ग्रिप से शुरू होती है। लक्ष्य होता है कि ग्रिप मिलने के बाद चोक लेकर गला पकड़ लिया जाए। ऐसा करते समय जब खिलाड़ी के हाथ में चोक आ जाता है, तो ये उसकी आंख में दिख जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मैंने इसे पकड़ लिया है। जिसे पकड़ा जाता है, वो 2-3 बार छूटने…

क्या है जूजुत्सु?

MMA में जुजुत्सु "ग्राउंड गेम" की नींव है, जो किसी विरोधी को कंट्रोल करने और सबमिशन के लिए मजबूर करने के लिए लेवरेज और टेक्निक का इस्तेमाल करने पर फोकस करता है. जुजुत्सु को आम तौर पर ब्राजीलियन जिउ-जित्सु या BJJ कहा जाता है. स्ट्राइकिंग-बेस्ड आर्ट्स के उलट, जुजुत्सु एक छोटे फाइटर को कैनवस पर उनकी ताकत को बेअसर करके एक बड़े फाइटर को हराने की इजाजत देता है.

MMA में जूजुत्सु की क्या भूमिका?

MMA कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होने पर जुजुत्सु को दो मुख्य फेज में बांटा गया है:

ग्रैपलिंग और कंट्रोल: किसी विरोधी को जमीन पर गिराने और हावी होने की पोजिशन बनाए रखने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल करना (जैसे माउंट या बैक कंट्रोल) ताकि वे स्ट्राइक करने या भागने से बच सकें.

सबमिशन: जॉइंट लॉक (जैसे आर्मबार या नीबार) या चोकहोल्ड (जैसे रियर-नेकेड चोक) लगाना जिससे विरोधी को गंभीर चोट से बचने के लिए टैप आउट करने के लिए मजबूर किया जा सके.