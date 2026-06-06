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'उन्हें हराना मेरे लिए..' नंबर-1 मैग्नस कार्लसन को हराकर क्या बोले प्रज्ञानानंदा? बताया फ्यूचर प्लान

भारत के महज 20 साल के ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदा ने एक बार फिर दुनियाभर में अपना डंका पीट दिया. उन्होंने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप में खिताबी जीत दर्ज की और जर्मनी के विंसेंट कीमर को लास्ट राउंड में हराया. इस टूर्नामेंट में चेस के नंबर-1 मास्टर मैग्नस कार्लसन भी शामिल थे, जिन्हें हराने पर प्रज्ञानानंदा ने अपने विचार साझा किए.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 06, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:43 PM IST
'उन्हें हराना मेरे लिए..' नंबर-1 मैग्नस कार्लसन को हराकर क्या बोले प्रज्ञानानंदा? बताया फ्यूचर प्लान
Image Credit: R Praggnanandhaa

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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