'उन्हें हराना मेरे लिए..' नंबर-1 मैग्नस कार्लसन को हराकर क्या बोले प्रज्ञानानंदा? बताया फ्यूचर प्लान

जब उनके भविष्य के प्लान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मैं अच्छा खेलना जारी रखना चाहता हूं और अपने खेल का आनंद लेना चाहता हूं. इस साल और आने वाले कुछ महीनों में मेरे कई टूर्नामेंट हैं. मैं बस वहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूं. बहुत से लोग यह नहीं जानते कि शतरंज की ट्रेनिंग और टूर्नामेंट के लिए यात्रा करना आम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. यहीं पर अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों का सहयोग काम आता है, वे इन सभी चीज़ों को मैनेज करने में मदद करते हैं और मुझे बस खेल पर ध्यान देना होता है. मैं अडानी ग्रुप के सहयोग के लिए सचमुच आभारी हूं."