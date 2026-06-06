'उन्हें हराना मेरे लिए..' नंबर-1 मैग्नस कार्लसन को हराकर क्या बोले प्रज्ञानानंदा? बताया फ्यूचर प्लान

भारत के महज 20 साल के ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञानानंदा ने एक बार फिर दुनियाभर में अपना डंका पीट दिया. उन्होंने नॉर्वे चेस चैंपियनशिप में खिताबी जीत दर्ज की और जर्मनी के विंसेंट कीमर को लास्ट राउंड में हराया. इस टूर्नामेंट में चेस के नंबर-1 मास्टर मैग्नस कार्लसन भी शामिल थे, जिन्हें हराने पर प्रज्ञानानंदा ने अपने विचार साझा किए. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उनके लिए नॉर्वे चेस चैंपियनशिप टूर्नामेंट की जीत बेहद खास रही. मैग्नस कार्लसन के अलावा टूर्नामेंट में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी. गुकेश, अलीरेजा फिरोजा, वेस्ली सो और कीमर जैसे खिलाड़ी शामिल थे. यही वजह थी कि ये टूर्नामेंट इंटरनेशनल कैलेंडर के सबसे मजबूत टूर्नामेंट्स में से एक बना.
नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन को हराने पर प्रज्ञानानंदा ने कहा, "मेरे लिए, वह GOAT हैं. जब मैं मैग्नस के खिलाफ खेलता हूं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और मेरा सर्वश्रेष्ठ खेल बाहर आता है. हर गेम में हमारे बीच जबरदस्त मुकाबला होता है. मुझे उनके साथ खेलना बहुत पसंद है और मुझे खुशी है कि इस बार जीत मेरी हुई. टूर्नामेंट जीतना और मैग्नस के साथ खेलकर उन्हें हराना बहुत खास है."
उन्होंने आगे कहा, "यह जीत मुझे यह भी दिखाती है कि मैं ये सब कर सकता हूं. मैं मुश्किल हालात से वापसी कर सकता हूं और खुद को साबित कर सकता हूं कि मैं किसी भी स्थिति में ऐसा कर सकता हूं." गुकेश और प्रज्ञानानंदा के आने से भारत में शतरंज की लोकप्रियता बढ़ी है. इस पर भी प्रज्ञानानंदा ने बात की और कहा, "यह वाकई कमाल की बात है. आजकल शतरंज खिलाड़ियों को जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं. एक शतरंज खिलाड़ी और शतरंज प्रेमी के तौर पर, मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगता है और मुझे उम्मीद है कि यह लोकप्रियता आगे भी बढ़ती रहेगी."
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जब उनके भविष्य के प्लान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, "मैं अच्छा खेलना जारी रखना चाहता हूं और अपने खेल का आनंद लेना चाहता हूं. इस साल और आने वाले कुछ महीनों में मेरे कई टूर्नामेंट हैं. मैं बस वहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूं. बहुत से लोग यह नहीं जानते कि शतरंज की ट्रेनिंग और टूर्नामेंट के लिए यात्रा करना आम लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है. यहीं पर अडानी ग्रुप जैसी कंपनियों का सहयोग काम आता है, वे इन सभी चीज़ों को मैनेज करने में मदद करते हैं और मुझे बस खेल पर ध्यान देना होता है. मैं अडानी ग्रुप के सहयोग के लिए सचमुच आभारी हूं."