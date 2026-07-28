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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कब है भारत-पाकिस्तान की जंग? अरशद नदीम से बदला लेने उतरेंगे नीरज चोपड़ा

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. करोड़ों फैंस स्टार जेवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम की जंग देखने के लिए बेताब हैं. आइए जानते हैं कि ये हाईवोल्टेज मुकाबला कब होगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 28, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 07:10 PM IST
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कब है भारत-पाकिस्तान की जंग? अरशद नदीम से बदला लेने उतरेंगे नीरज चोपड़ा
Image Credit: अरशद नदीम से बदला लेने उतरेंगे नीरज चोपड़ा (AI Graphic)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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