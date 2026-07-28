कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कब है भारत-पाकिस्तान की जंग? अरशद नदीम से बदला लेने उतरेंगे नीरज चोपड़ा

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय दल का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है. भारत ने शुरुआती दिनों से ही कई खेलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए पदकों की झड़ी लगाई है. खासकर वेटलिफ्टिंग, पैरा पावरलिफ्टिंग, तैराकी और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया है. पदक तालिका में भी भारत शीर्ष देशों की दौड़ में बना हुआ है. भारत की झोली में अब तक 10 मेडल आ चुके हैं. अब सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा जैसे स्टार खिलाड़ियों पर होंगी, जिनसे देश को स्वर्ण पदक की सबसे बड़ी उम्मीद है. यदि नीरज अरशद नदीम को पछाड़ने में सफल रहते हैं, तो यह जीत भारत के लिए सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं बल्कि खेल जगत की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विता में एक यादगार अध्याय भी साबित होगी.