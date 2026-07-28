कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कब है भारत-पाकिस्तान की जंग? अरशद नदीम से बदला लेने उतरेंगे नीरज चोपड़ा

Neeraj Chopra vs Arshad Nadeem: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे चर्चित मुकाबलों में से एक पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा होगी. भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम एक बार फिर एक-दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे. पिछले कुछ वर्षों में दोनों खिलाड़ियों की प्रतिद्वंद्विता विश्व एथलेटिक्स की सबसे बड़ी राइवलरी में बदल चुकी है और अब ग्लासगो में होने वाला यह मुकाबला करोड़ों खेल प्रेमियों की नजरों में रहेगा.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पुरुषों की जेवलिन थ्रो फाइनल स्पर्धा 31 जुलाई (शुक्रवार) को भारतीय समयानुसार रात 9:40 बजे आयोजित होगी. यही वह इवेंट होगा, जिसमें नीरज और अरशद के बीच गोल्ड मेडल की सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है.
नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक, विश्व चैंपियनशिप और डायमंड लीग जैसे बड़े मंचों पर कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं. हालांकि पिछले कुछ समय में अरशद नदीम ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए खुद को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जेवलिन थ्रो खिलाड़ियों में शामिल कर लिया है. पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा. इसके बाद से दोनों खिलाड़ियों के बीच हर मुकाबले को भारत-पाकिस्तान की खेल प्रतिद्वंद्विता के रूप में देखा जाने लगा. ऐसे में ग्लासगो में होने वाला यह मुकाबला सिर्फ गोल्ड मेडल की लड़ाई नहीं, बल्कि नीरज के लिए अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ वापसी का सुनहरा मौका भी होगा.
नीरज और अरशद दोनों ही 90 मीटर से ज्यादा दूरी तक भाला फेंकने की क्षमता रखते हैं. दोनों बड़े मंचों पर दबाव झेलने में माहिर हैं और अक्सर आखिरी प्रयास तक मुकाबला रोमांचक बना रहता है. यही वजह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का यह फाइनल पूरे टूर्नामेंट के सबसे हाई-प्रोफाइल मुकाबलों में गिना जा रहा है. भारतीय फैंस को उम्मीद होगी कि नीरज इस बार गोल्ड जीतकर अपने नाम एक और बड़ा खिताब जोड़ेंगे.
ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय दल का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है. भारत ने शुरुआती दिनों से ही कई खेलों में दमदार प्रदर्शन करते हुए पदकों की झड़ी लगाई है. खासकर वेटलिफ्टिंग, पैरा पावरलिफ्टिंग, तैराकी और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया है. पदक तालिका में भी भारत शीर्ष देशों की दौड़ में बना हुआ है. भारत की झोली में अब तक 10 मेडल आ चुके हैं. अब सभी की निगाहें नीरज चोपड़ा जैसे स्टार खिलाड़ियों पर होंगी, जिनसे देश को स्वर्ण पदक की सबसे बड़ी उम्मीद है. यदि नीरज अरशद नदीम को पछाड़ने में सफल रहते हैं, तो यह जीत भारत के लिए सिर्फ एक गोल्ड मेडल नहीं बल्कि खेल जगत की सबसे चर्चित प्रतिद्वंद्विता में एक यादगार अध्याय भी साबित होगी.
गोल्ड मेडल (2): मीराबाई चानू (भारोत्तोलन - महिला 48 किग्रा) और शर्मिला धनकड़ (पैरा-एथलेटिक्स - महिला शॉट पुट F57)
सिल्वर मेडल (5): ऋषिकांत सिंह (भारोत्तोलन), राजा मुथुपंडी (भारोत्तोलन), सर्वेश कुशारे (एथलेटिक्स - ऊंची कूद), वल्लूरी अजय बाबू (भारोत्तोलन) और ज्ञानेश्वरी यादव (भारोत्तोलन)
ब्रॉन्ज मेडल (3): झंडू कुमार (पैरा पावरलिफ्टिंग), बिंद्यारानी देवी (वेटलिफ्टिंग), और शिल्पा शायला (पैरा-एथलेटिक्स)