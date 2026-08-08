जब पिता के चक्कर में बुरे फंसे थे लियोनेल मेसी, सुनाई गई थी जेल की सजा, करोड़ों का लगा था जुर्माना

लियोनेल मेसी के पिता के निधन की खबर सभी तक पहुंच गई होगी. उन्होंने 68 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. मेसी वर्ल्ड कप के दौरान भी उनकी तबियत को लेकर चिंतित थे और मैदान पर ही इमोशनल हो गए थे. उनकी फैमिली जॉर्ज मेसी की बीमारी को लेकर कुछ महीनों के बुरे दौर से गुजरी. आज से 10 साल पहले भी एक समय था जब पिता को लेकर मेसी परेशान हुए थे. मेसी के पिता को 21 महीनों की जेल की सजा सुनाई गई थी, वो इस सजा से कैसे बचे थे हम आपको समझाते हैं.
साल 2016 में बार्सिलोना की एक अदालत ने लियोनेल मेसी और उनके पिता जॉर्ज मेसी को टैक्स धोखाधड़ी के तीन मामलों में दोषी पाया था. सजा में 21 महीने की जेल भी शामिल थी. मेसी को लगभग 2 मिलियन यूरो (20 करोड़ रुपये) भरने का आदेश दिया गया था. वहीं, पिता पर टैक्स चोरी के लिए 1.5 मिलियन यूरो (लगभग 16.5 करोड़ रुपये) भरने का आदेश था.
अदालत ने एक बयान में यह भी कहा था, कि इस सजा के खिलाफ स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है. स्पेनिश कानून के तहत, दो साल से कम की जेल की सजा प्रोबेशन पर काटी जा सकती है. दरअसल, अदालत उन सरकारी वकीलों के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिनका कहना है कि मेसी और उनके पिता जॉर्ज ने 2007 से 2009 के बीच टैक्स चोरी की. आरोप था कि उन्होंने अपनी इमेज राइट्स से हुई कमाई पर कुल 4.1 मिलियन यूरो का टैक्स बचाने के लिए बेलीज और उरुग्वे में टैक्स हेवन और यू.के. और स्विट्जरलैंड में शेल कंपनिेयों का इस्तेमाल किया था.
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इस मामले में मेसी ने की तरफ से प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी, जिसमें बताया गया था कि ये जानबूझकर नहीं किया गया था. लियोनेल मेसी ने पिछले महीने अदालत में माना कि उन्होंने कई दस्तावेज बिना पढ़े ही साइन कर दिए थे. उन्होंने बताया था कि फाइनेंस को संभालने के लिए एक कंपनी बनाने के सिलसिले में नोटरी के ऑफिस भी गए थे. हालांकि, इस दौरान मेसी को बर्सिलोना क्लब से पूरा सपोर्ट मिला था.