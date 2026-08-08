जब पिता के चक्कर में बुरे फंसे थे लियोनेल मेसी, सुनाई गई थी जेल की सजा, करोड़ों का लगा था जुर्माना

अदालत ने एक बयान में यह भी कहा था, कि इस सजा के खिलाफ स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है. स्पेनिश कानून के तहत, दो साल से कम की जेल की सजा प्रोबेशन पर काटी जा सकती है. दरअसल, अदालत उन सरकारी वकीलों के मामले की सुनवाई कर रही थी, जिनका कहना है कि मेसी और उनके पिता जॉर्ज ने 2007 से 2009 के बीच टैक्स चोरी की. आरोप था कि उन्होंने अपनी इमेज राइट्स से हुई कमाई पर कुल 4.1 मिलियन यूरो का टैक्स बचाने के लिए बेलीज और उरुग्वे में टैक्स हेवन और यू.के. और स्विट्जरलैंड में शेल कंपनिेयों का इस्तेमाल किया था.