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जब पिता के चक्कर में बुरे फंसे थे लियोनेल मेसी, सुनाई गई थी जेल की सजा, करोड़ों का लगा था जुर्माना

फुटबॉल जगत के स्टार लियोनेल मेसी के पिता का निधन 68 साल की उम्र में हो गया. मेसी वर्ल्ड कप के दौरान भी उनकी तबियत को लेकर चिंतित थे. उनकी फैमिली जॉर्ज मेसी की बीमारी को लेकर कुछ महीनों के बुरे दौर से गुजरी. आज से 10 साल पहले भी एक समय था जब पिता को लेकर मेसी परेशान हुए थे.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 08, 2026, 09:51 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:51 PM IST
जब पिता के चक्कर में बुरे फंसे थे लियोनेल मेसी, सुनाई गई थी जेल की सजा, करोड़ों का लगा था जुर्माना
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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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