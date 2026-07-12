कब, कहां और किन टीमों के बीच होंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दोनों सेमीफाइनल? नोट कर लें शेड्यूल

टूर्नामेंट में 48 टीमों ने हिस्सा लिया था और अब महज 4 टीमें खिताबी जंग की रेस में हैं. अर्जेंटीना ने क्वार्टरफाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से रोमांच मुकाबले में मात देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की. अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम में 2 गोल मिले, जिसकी बदौलत टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई. वहीं, एक रेड कार्ड ने स्विट्जरलैंड की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया. दिग्गज लियोनेल मेसी को इस मैच में एक बी गोल मिला.