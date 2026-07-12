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कब, कहां और किन टीमों के बीच होंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दोनों सेमीफाइनल? नोट कर लें शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. एक तरफ इंग्लैंड ने नॉर्वे की टीम को 2-1 से मात देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया. दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना को सेमीफाइनल का टिकट मिला है. अब सेमीफाइनल का फैंस को इंतजार है, हम आपको सेमीफाइनल का पूरा शेड्यूल बताते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 12, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 11:58 AM IST
कब, कहां और किन टीमों के बीच होंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दोनों सेमीफाइनल? नोट कर लें शेड्यूल
Image Credit: AP

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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