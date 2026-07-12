कब, कहां और किन टीमों के बीच होंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दोनों सेमीफाइनल? नोट कर लें शेड्यूल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. एक तरफ इंग्लैंड ने नॉर्वे की टीम को 2-1 से मात देकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया. दूसरी तरफ डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना को सेमीफाइनल का टिकट मिला है. अब सेमीफाइनल का फैंस को इंतजार है, हम आपको सेमीफाइनल का पूरा शेड्यूल बताते हैं. दोनों सेमीफाइनल मुकाबले कब, कहां और किन टीमों के बीच खेले जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है.
टूर्नामेंट में 48 टीमों ने हिस्सा लिया था और अब महज 4 टीमें खिताबी जंग की रेस में हैं. अर्जेंटीना ने क्वार्टरफाइनल में स्विट्जरलैंड को 3-1 से रोमांच मुकाबले में मात देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की. अर्जेंटीना ने एक्स्ट्रा टाइम में 2 गोल मिले, जिसकी बदौलत टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई. वहीं, एक रेड कार्ड ने स्विट्जरलैंड की टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया. दिग्गज लियोनेल मेसी को इस मैच में एक बी गोल मिला.
टूर्नामेंट के पहले सेमी-फाइनल में दो पूर्व चैंपियन, स्पेन और फ्रांस आमने-सामने होंगे. यह मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है जबकि दूसरे सेमीफाइनल मैच में अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच टक्कर होगी. पहला सेमीफाइनल मैच डलास स्टेडियम में 15 जुलाई को (भारत में 16 जुलाई को रात 12:30 बजे IST से) दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड बनाम अर्जेंटीना की टीमें अटलांटा स्टेडियम में 16 जुलाई को (भारत में 17 जुलाई को रात 12:30 बजे IST से) होगा.
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अब बात आती है कि सेमीफाइनल मुकाबलों का लुत्फ फैंस कहां और कैसे उठा सकते हैं. तो बता दें दोनों दोनों सेमी-फाइनल की लाइव स्ट्रीमिंग Zee5 ऐप और वेबसाइट पर लाइव पर देख सकते हैं. वहीं, FIFA वर्ल्ड कप 2026 लाइव टेलीकास्ट TV पर Unite8 Sports पर भी लाइव देखे जा सकते हैं. देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अर्जेंटीना की टीम इस वर्ल्ड कप में खिताबी जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाती है या नहीं.