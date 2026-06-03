Advertisement
trendingNow13236310
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीFIFA World Cup: दुनिया में इस देश ने जीती सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, 44 साल में बना दिया दंबग रिकॉर्ड

FIFA World Cup: दुनिया में इस देश ने जीती सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, 44 साल में बना दिया दंबग रिकॉर्ड

2026 फीफा वर्ल्ड कप 11 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 तक संयुक्त रूप से USA, कनाडा और मैक्सिको में खेला जाएगा. इस बार रिकॉर्ड 48 टीमें हिस्सा लेंगी और 39 दिनों में कुल 104 मैच खेले जाएंगे.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jun 03, 2026, 08:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

FIFA World Cup: दुनिया में इस देश ने जीती सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, 44 साल में बना दिया दंबग रिकॉर्ड

मेंस फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 1930 में हुई थी, जिसके बाद से '22 बार' इसका आयोजन किया जा चुका है. द्वितीय विश्व युद्ध के चलते साल 1942 और 1946 में इसका आयोजन नहीं हो सका था. ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है, जिसने अब तक के सभी 22 संस्करण के लिए क्वालीफाई किया है. साल 1904 में फुटबॉल की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी 'फीफा' (फेडरेशन इंटरनेशनेल डी फुटबॉल एसोसिएशन) को स्थापित किया गया था, जिसने साल 1920 में ओलंपिक में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाया, जिसे इंटर-कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट के रूप में मान्यता दी गई. इसके 10 साल बाद पहली बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया.

फीफा वर्ल्ड कप का इतिहास

फीफा वर्ल्ड कप 1950 को नॉकआउट फॉर्मेट में नहीं खेला गया था. उस संस्करण में चैंपियन का फैसला चार टीमों के अंतिम राउंड-रॉबिन समूह से हुआ, जिसमें उरुग्वे टॉप पर रहकर वर्ल्ड कप विजेता बना. वहीं, 1974 और 1978 के वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल का प्रावधान नहीं था. उन टूर्नामेंट्स में दूसरे ग्रुप स्टेज के नतीजों के आधार पर टीमों ने सीधे फाइनल और तीसरे स्थान के मुकाबले के लिए क्वालीफाई किया था.

किस देश ने जीती सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी

1. ब्राजील

ब्राजील इकलौता ऐसा देश है, जिसने सभी 22 संस्करणों में हिस्सा लिया. 8 बार सेमीफाइनल और 6 बार फाइनल खेलने वाले इस देश ने साल 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में कुल 5 बार खिताब अपने नाम किया. ब्राजील ने 44 साल में 5 फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का दबंग रिकॉर्ड बना दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

2. जर्मनी

जर्मनी की टीम ने 20 बार फीफा वर्ल्ड कप खेला है, जिसमें 12 सेमीफाइनल और 8 फाइनल मैच खेले. इस टीम ने कुल चार बार (1954, 1974, 1990 और 2014) खिताब पर अपना कब्जा किया.

3. इटली

इटली ने 18 बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है. इस टीम ने 7 सेमीफाइनल और 6 फाइनल मैच खेले, जिसमें कुल 4 ट्रॉफी जीतीं. इटली ने साल 1934, 1938, 1982 और 2006 का खिताब अपने नाम किया था.

4. अर्जेंटीना

अर्जेंटीना 18 बार फाफा वर्ल्ड कप खेल चुकी है. इस टीम ने 5 बार सेमीफाइनल और 6 बार फाइनल में प्रवेश किया. अर्जेंटीना के नाम 3 खिताब (1978, 1986 और 2022) हैं.

5. फ्रांस

16 बार वर्ल्ड कप खेल चुकी फ्रांस की टीम ने 7 सेमीफाइनल और 4 फाइनल में हिस्सा लिया, जिसमें 2 बार खिताब जीता. फ्रांस ने अपना पहला खिताब साल 1998 में जीता था, जिसके बाद साल 2018 में एक बार फिर सफलता को दोहराया.

6. उरुग्वे

उरुग्वे की टीम 14 बार फीफा वर्ल्ड कप में भागीदारी कर चुकी है. इस टीम ने 4 सेमीफाइनल और 1 फाइनल मैच खेला. साल 1930 और 1950 में उरुग्वे ने ट्रॉफी अपने नाम की.

7. इंग्लैंड

इंग्लैंड की टीम 16 बार इस वर्ल्ड कप में उतर चुकी है. 3 सेमीफाइनल खेल चुकी इंग्लैंड को साल 1966 में फाइनल खेले का इकलौता मौका मिला, जिसमें उसने पश्चिम जर्मनी को 4-2 से मात दी थी.

8. स्पेन

स्पेन की टीम 16 बार फीफा वर्ल्ड कप खेला. इस टीम ने साल 2010 में पहली बार खिताब अपने नाम किया. फाइनल मैच में उसने नीदरलैंड को 1-0 से हराया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

FIFA World Cup

Trending news

सूटकेस में नोट के साथ रिवॉल्वर... कोलकाता के इस कॉलेज में चल रहा था कौन सा गंदा खेल?
kolkata
सूटकेस में नोट के साथ रिवॉल्वर... कोलकाता के इस कॉलेज में चल रहा था कौन सा गंदा खेल?
CM बनने के बाद थलापति विजय ने खोला राज, राजनीति के लिए क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक
thalapathy vijay
CM बनने के बाद थलापति विजय ने खोला राज, राजनीति के लिए क्यों चुना ब्लैक एंड वाइट लुक
दुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है
Monsoon 2026
दुआ कीजिए मानसून पर भविष्यवाणी अब सच हो जाए, यूपी-राजस्थान में भी मौसम बदलने वाला है
क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
DNA
क्या 'दीदी' के हाथ से TMC भी जाने वाली है? बंगाल में 'ममता Vs बागी' का DNA टेस्ट
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
Hufaiza
D कंपनी का करीबी हुफैजा मुंबई से गिरफ्तार, ISI स्पॉंसर्ड मुन्ना झिंगाड़ा का था करीबी
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक का हल्ला बोल, दिल्ली में डालेंगे डेरा; शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में आज क्या होने वाला है? CM उमर अब्दुल्ला के एक फैसले ने बढ़ाई हलचल
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
Supreme Court
'शादी के बाद भी मायके से नहीं टूटता बेटी का रिश्ता', अनुकंपा नियुक्ति पर SC का फैसला
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
Cockroach Janta Party
ब्लॉगः असली संकट कॉकरोच नहीं, राजनीति और युवाओं के बीच बढ़ती दूरी है
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन
Dal Lake
डल झील में तबाही का मंजर! तेज हवाओं के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए चला ऑपरेशन