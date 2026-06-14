सोशल मीडिया और फुटबॉल समुदाय में भी उनकी जमकर तारीफ हो रही है. कई प्रशंसकों ने उन्हें "मोरक्को का अगला सुपरस्टार" बताया है, जबकि कुछ ने उनकी तुलना दिग्गज मिडफील्डरों से की है.मोरक्को ने 2022 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा था. अब अय्यूब बुआद्दी जैसे युवा सितारे टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देख रहे हैं. यदि उनका विकास इसी रफ्तार से जारी रहा, तो आने वाले वर्षों में वह विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े नामों में शामिल हो सकते हैं.