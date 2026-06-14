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मार्च में फ्रांस का कप्तान, जून में मोरोक्को टीम की जान, कौन है ये 18 साल का लड़का, जिसने ब्राजील के होश उड़ा दिए?

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को ने अपने पहले ही मुकाबले में पांच बार की चैंपियन ब्राजील को 1-1 की बराबरी पर रोककर दुनिया को चौंका दिया. इस मैच में कई बड़े सितारे मैदान पर थे, लेकिन जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, वो हैं महज 18 साल के मिडफील्डर अय्यूब बुआद्दी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 14, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:10 PM IST
मार्च में फ्रांस का कप्तान, जून में मोरोक्को टीम की जान, कौन है ये 18 साल का लड़का, जिसने ब्राजील के होश उड़ा दिए?
Image Credit: (@BouaddiAyyoub/X) मार्च में फ्रांस का कप्तान, जून में मोरोक्को टीम की जान, कौन है ये 18 साल का लड़का

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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