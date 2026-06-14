FIFA World Cup 2026, Brazil vs Morocco: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मोरक्को ने अपने पहले ही मुकाबले में पांच बार की चैंपियन ब्राजील को 1-1 की बराबरी पर रोककर दुनिया को चौंका दिया. इस मैच में कई बड़े सितारे मैदान पर थे, लेकिन जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, वो हैं महज 18 साल के मिडफील्डर अय्यूब बुआद्दी (Ayyoub Bouaddi).
फ्रांस के सेनलिस शहर में मोरक्को मूल के परिवार में जन्मे बुआद्दी ने शुरुआती स्तर पर फ्रांस की युवा टीमों का प्रतिनिधित्व किया था. इतना ही नहीं वो इस साल फ्रांस की U21 टीम के कप्तान भी थे. हालांकि, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले बुआद्दी ने मोरक्को के लिए खेलने का फैसला किया और फीफा से राष्ट्रीयता बदलने की मंजूरी भी हासिल कर ली. इसके बाद वो तुरंत मोरक्को की राष्ट्रीय टीम के लिए उपलब्ध हो गए.
बुआद्दी फिलहाल फ्रेंच क्लब Lille OSC के लिए खेलते हैं. उन्होंने बेहद कम उम्र में प्रोफेशनल फुटबॉल में कदम रखा और जल्द ही यूरोप के सबसे प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों में गिने जाने लगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने 18 साल की उम्र तक क्लब के लिए करीब 100 मैचों का अनुभव हासिल कर लिया था, जिसके कारण कई बड़े यूरोपीय क्लब उन पर नजर बनाए हुए हैं.
ब्राजील के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में बुआद्दी ने अपने खेल से सभी को प्रभावित किया. उन्होंने मिडफील्ड में शानदार नियंत्रण दिखाया, गेंद पर पकड़ बनाए रखी और ब्राजील के स्टार खिलाड़ियों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. कई फुटबॉल विशेषज्ञों और प्रशंसकों ने उन्हें मैच के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक बताया.
सोशल मीडिया और फुटबॉल समुदाय में भी उनकी जमकर तारीफ हो रही है. कई प्रशंसकों ने उन्हें "मोरक्को का अगला सुपरस्टार" बताया है, जबकि कुछ ने उनकी तुलना दिग्गज मिडफील्डरों से की है.मोरक्को ने 2022 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा था. अब अय्यूब बुआद्दी जैसे युवा सितारे टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सपना देख रहे हैं. यदि उनका विकास इसी रफ्तार से जारी रहा, तो आने वाले वर्षों में वह विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े नामों में शामिल हो सकते हैं.