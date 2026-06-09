कौन है ये 18 साल का युवा सनसनी? जिसे सब बोल रहे 'अगला मेसी', FIFA वर्ल्ड कप 2026 में इस देश के लिए मचाएगा तबाही

18 साल के लामिन यामल पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए बेहद उत्साहित हैं. भले ही वो फिलहाल इंजरी से रिकवर कर रहे हैं लेकिन तमाम स्पैनिश फैंस ये दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द फिट हो जाएं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 की चुनौती से पहले स्पेन के युवा खिलाड़ी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अगला मेसी नहीं बनना चाहता हूं, मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता हूं. यमाल ने आगे कहा, ''बचपन से ही फुटबॉल खेलते हुए मेरा सपना रहा है कि मैं विश्व कप में हिस्सा लूं. यह अविश्वसनीय लगता है.'' उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि फुटबॉल मैदान पर खेला जाता है, कागज पर नहीं. पिछले यूरो कप में हमें जीतने का प्रबल दावेदार नहीं माना जा रहा था, लेकिन हमने जीत हासिल की.