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कौन है ये 18 साल का युवा सनसनी? जिसे सब बोल रहे 'अगला मेसी', FIFA वर्ल्ड कप 2026 में इस देश के लिए मचाएगा तबाही

FIFA World Cup 2026: महज 18 साल की उम्र में लामिन यामल ने फुटबॉल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. वो स्पैनिश क्लब बार्सेलोना के लिए खेलते हैं, जहां एक समय पर लियोनेल मेसी बादशाह माने जाते थे. 18 साल के लामिन यामल को 'अगला लियोनेल मेसी' कहा जा रहा है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 09, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 05:02 PM IST
कौन है ये 18 साल का युवा सनसनी? जिसे सब बोल रहे 'अगला मेसी', FIFA वर्ल्ड कप 2026 में इस देश के लिए मचाएगा तबाही
Image Credit: (@UEFAEURO/@ChampionsLeague/X) कौन है ये 18 साल का युवा सनसनी? जिसे सब बोल रहे &#039;अगला मेसी&#039;

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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