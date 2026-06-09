कौन है ये 18 साल का युवा सनसनी? जिसे सब बोल रहे 'अगला मेसी', FIFA वर्ल्ड कप 2026 में इस देश के लिए मचाएगा तबाही

FIFA World Cup 2026: इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली है. दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 12 जून से होगा. अगले 40 दिनों तक दुनियाभर के खेल प्रेमी फुटबॉल के इस महाकुंभ में खोने वाले हैं. फैंस की नजर भले ही लियोनेल मेसी, किलियन एम्बाप्पे और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गजों पर रहेंगी, लेकिन महारथियों की इस भीड़ में स्पेन का एक उभरता हुआ सितारा चमक बिखेरने को तैयार है. भारत में फैंस क्रिकेट को ज्यादा पसंद करते हैं. इसलिए यूं समझ लीजिए कि ये खिलड़ी फुटबॉल जगत का वैभव सूर्यवंशी है. हम बात कर रहे हैं स्पेन के 18 वर्षीय युवा सनसनी लामिन यामल की जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 में तबाही मचा सकते हैं.
महज 18 साल की उम्र में लामिन यामल ने फुटबॉल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. वो स्पैनिश क्लब बार्सेलोना के लिए खेलते हैं, जहां एक समय पर लियोनेल मेसी बादशाह माने जाते थे. लामिन यामल ने जूनियर लेवल से ही फुटबॉल पंडितों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 18 साल के लामिन यामल को 'अगला लियोनेल मेसी' कहा जा रहा है.
18 साल के लामिन यामल पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए बेहद उत्साहित हैं. भले ही वो फिलहाल इंजरी से रिकवर कर रहे हैं लेकिन तमाम स्पैनिश फैंस ये दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द फिट हो जाएं. फीफा वर्ल्ड कप 2026 की चुनौती से पहले स्पेन के युवा खिलाड़ी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अगला मेसी नहीं बनना चाहता हूं, मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहता हूं. यमाल ने आगे कहा, ''बचपन से ही फुटबॉल खेलते हुए मेरा सपना रहा है कि मैं विश्व कप में हिस्सा लूं. यह अविश्वसनीय लगता है.'' उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि फुटबॉल मैदान पर खेला जाता है, कागज पर नहीं. पिछले यूरो कप में हमें जीतने का प्रबल दावेदार नहीं माना जा रहा था, लेकिन हमने जीत हासिल की.
2024 में हुए यूरो कप में स्पेन की टीम चैंपियन बनी थी.उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया था. स्पैनिश टीम की नजर अब फीफा वर्ल्ड कप जीतने पर होगी. 18 साल के लामिन यामल स्पेन के अहम हथियार साबित हो सकते हैं. स्पेन ने 2010 में वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था. अब ये टीम 16 साल बाद दूसरी बार चैंपियन बनने को बेताब होगी. महज 18 साल की उम्र में यामल ने बार्सिलोना की जर्सी में कुल 151 आधिकारिक मैच खेले हैं, जिनमें से 123 में वह शुरुआती लाइनअप में थे और इन मैचों में उन्होंने कुल 49 गोल किए हैं और 44 असिस्ट किए हैं.
गोलकीपर: उनाई साइमन (एथलेटिक बिलबाओ), डेविड राया (आर्सेनल), जोन गार्सिया (बार्सिलोना)
डिफेंडर: मार्कोस लोरेंटे (एटलेटिको मैड्रिड), मार्क पबिल (एटलेटिको मैड्रिड), पेड्रो पोरो (टोटेनहम), आयमेरिक लापोर्टे (एथलेटिक बिलबाओ), एरिक गार्सिया (बार्सिलोना), पाउ क्यूबार्सी (बार्सिलोना), मार्क कुकुरेला (चेल्सी), एलेजांद्रो ग्रिमाल्डो (बायर लेवरकुसेन).
मिडफील्डर: रोड्री (मैनचेस्टर सिटी), मार्टिन जुबिमेंडी (आर्सेनल), मिकेल मेरिनो (आर्सेनल), पेड्रि (बार्सिलोना), गेवी (बार्सिलोना), फैबियन रुइज़ (पेरिस सेंट-जर्मेन), एलेक्स बेना (एटलेटिको मैड्रिड).
फॉरवर्ड: येरेमी पिनो (क्रिस्टल पैलेस), विक्टर मुनोज़ (ओसासुना), मिकेल ओयारज़ाबल (रियल सोसिदाद), फेरान टोरेस (बार्सिलोना), लैमिन यमल (बार्सिलोना), दानी ओल्मो (बार्सिलोना), निको विलियम्स (एथलेटिक बिलबाओ), बोरजा इग्लेसियस (सेल्टा विगो).
आप जी के नए Unite8 स्पोर्ट्स नेटवर्क (Unite8 स्पोर्ट्स 1, Unite8 स्पोर्ट्स 1 HD, Unite8 स्पोर्ट्स 2 और Unite8 स्पोर्ट्स 2 HD) पर फीफा 2026 देख सकते हैं. ग्रुप स्टेज के कई मैच एक साथ खेले जाएंगे और इन चारों चैनलों पर अंग्रेजी और हिंदी में प्रसारित होंगे. सभी मैच Zee5 ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किए जा सकेंगे.
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