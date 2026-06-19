FIFA World Cup 2026 में कनाडा के 26 साल के दिग्गज फुटबॉलर जोनाथन डेविड ने इतिहास रच दिया है. जोनाथन डेविड कनाडा के लिए FIFA World Cup में हैट्रिक लगाने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं. जोनाथन डेविड की बदौलत कनाडा ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मैच में कतर को 6-0 से हरा दिया. यह कनाडा की FIFA World Cup के इतिहास में पहली जीत भी है.
जोनाथन डेविड ने गुरुवार को वैंकूवर में FIFA वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप-स्टेज मैच में कतर के खिलाफ हैट्रिक लगाने के बाद दो अनोखे रिकॉर्ड बनाए हैं. जोनाथन डेविड 1966 में जेफ हर्स्ट के बाद FIFA वर्ल्ड कप के दौरान घरेलू मैदान पर हैट्रिक लगाने वाले पहले मेंस फुटबॉलर बन गए हैं. जेफ हर्स्ट ने FIFA वर्ल्ड कप 1966 के फाइनल में वेस्ट जर्मनी पर इंग्लैंड की 4-2 की जीत के दौरान टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे यादगार हैट्रिक में से एक लगाई थी.
जोनाथन डेविड का जन्म न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हैती मूल के माता-पिता के घर में हुआ था और छह साल की उम्र में वे ओटावा चले गए. जोनाथन डेविड के फुटबॉल का डीएनए यूरोप में खेलने की महत्वाकांक्षा से जुड़ा है. किशोरावस्था में उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ाई-लिखाई का रास्ता छोड़कर बेल्जियम के क्लब 'जेंट' के साथ अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की. इसके बाद 2020 में वे €30 मिलियन की बड़ी डील के साथ फ्रांसीसी क्लब 'लिले' (Lille) में शामिल हो गए. जोनाथन डेविड फ्रांस में स्टार बन गए और उन्होंने पेरिस सेंट-जर्मेन को हराकर 'लिले' को ऐतिहासिक 'लीग 1' (Ligue 1) का खिताब जिताया.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कनाडा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कतर को एकतरफा अंदाज में 6-0 से रौंदा. यह कनाडा की फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास की पहली जीत भी है. कनाडा की इस जीत के नायक जोनाथन डेविड रहे, जिन्होंने मैच में तीन गोल दागे. मैच की शुरुआत से ही कनाडा ने आक्रामक खेल दिखाया. 16वें मिनट में साइल लारिन ने कनाडा की ओर से पहला गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. इसके बाद 29वें मिनट में जोनाथन डेविड ने शानदार गोल कर टीम की बढ़त को दोगुना कर दिया.
पहले हाफ में कनाडा ने कतर पर पूरी तरह दबाव बनाए रखा. पहले हाफ के अंतिम क्षणों में डेविड ने कनाडा के लिए मैच का तीसरा गोल किया और कतर को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया. कनाडा के लिए दूसरे हाफ की शुरुआत अच्छी नहीं रही. टीम के मिडफील्डर इस्माइल कोन कतर के खिलाड़ी असिम मदीबो के टैकल के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए. दर्द से कराह रहे कोन को स्ट्रेचर के जरिए मैदान से बाहर ले जाना पड़ा.
वीडियो रिव्यू (वीएआर) के बाद मदीबो का येलो कार्ड रेड कार्ड में बदल दिया गया और उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा. इसके बाद कतर की मुश्किलें और बढ़ गईं. एक खिलाड़ी की कमी कतर को साफतौर पर खली, जिसका भरपूर फायदा कनाडा ने उठाया. इस्माइल कोन की जगह पर मैदान पर उतरे नाथन सलीबा ने 64वें मिनट में शानदार गोल दागकर कनाडा की बढ़त को 4-0 कर दिया.
इसके बाद इसके बाद सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए जैकब शैफेलबर्ग के शॉट को कतर के डिफेंडर मोहम्मद मनाई ने गलती से अपने ही गोल में पहुंचा दिया और कनाडा ने मैच में 5-0 की बड़ी बढ़त बना ली. मैच के स्टॉपेज टाइम में जोनाथन डेविड ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए कनाडा के लिए छठा गोल दागा.
कतर की टीम काफी प्रयास करने के बावजूद पूरे मैच में कनाडा के डिफेंस को भेदने में नाकाम रही. इस जीत के साथ ही कनाडा के 4 अंक हो गए हैं और टीम ने नॉकआउट स्टेज की तरफ तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं. टीम को ग्रुप बी में टॉप पर रहने के लिए अगले मुकाबले में स्विट्जरलैंड के खिलाफ सिर्फ ड्रॉ खेलना होगा.