खेल जगत की नई सनसनी...कौन हैं 16 साल के अभिमन्यु मिश्रा? वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को हराकर रचा इतिहास

Abhimanyu Mishra vs D Gukesh: अमेरिकी ग्रैंडमास्टर अभिमन्यु मिश्रा ने 2025 फिडे ग्रैंड स्विस में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबको चौंका दिया. 16 साल के इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को पांचवें राउंड के मुकाबले में हरा दिया. 61 चालों के इस क्लासिकल मैच में मिली जीत से उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. वह सबसे कम उम्र में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. यह रिकॉर्ड 30 सालों से कायम था. अब उसे अभिमन्यु ने तोड़ दिया.

कौन हैं अभिमन्यु मिश्रा?

5 फरवरी 2009 को न्यू जर्सी में जन्मे अभिमन्यु मिश्रा पहली बार 2021 में सबसे कम उम्र (12 साल, 4 महीने और 25 दिन) के ग्रैंडमास्टर बनकर सुर्खियों में आए थे. उनके पिता ने जब वह ढाई साल के थे, तभी उन्हें शतरंज से परिचित कराया था. 8 सितंबर 2025 को समरकंद में हुए इस मुकाबले में अभिमन्यु मिश्रा ने गुकेश को एक रणनीतिक मास्टरक्लास में हरा दिया. इस जीत ने शतरंज की दुनिया को स्तब्ध कर दिया. उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

All eyes on Abhimanyu Mishra! The youngster surprisingly took down the World Champion Gukesh D in Round 5 of the #FIDEGrandSwiss pic.twitter.com/CoSzKG2JoA — International Chess Federation (@FIDE_chess) September 8, 2025

प्रज्ञानानंदा से खेला था ड्रॉ

गुकेश पर मिली जीत के अलावा अभिमन्यु ने शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा को भी काले मोहरों से ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया था. पांचवें राउंड में प्रज्ञानानंदा का भी मथियास ब्लबाम से हारना भारत की उम्मीदों के लिए एक दोहरा झटका था. अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिमन्यु मिश्रा ने विनम्रता के साथ-साथ आत्मविश्वास भी दिखाया. उन्होंने कहा कि वह कभी भी अपने बड़े प्रतिद्वंदियों से खुद को कम नहीं समझते हैं और अगर वह इसी फॉर्म में खेलते रहे तो उनके पास टूर्नामेंट जीतने का मौका रहेगा.

"I don't think I was a huge underdog, considering that I drew against Pragg with Black." — @ChessMishra, after beating Gukesh pic.twitter.com/9aTS1fXEQt — Take Take Take (@TakeTakeTakeApp) September 8, 2025

रिकॉर्ड के बादशाह हैं अभिमन्यु

अभिमन्यु का करियर लगातार रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियों से भरा हुआ है. सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बनने के अलावा उन्होंने पहले सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर और कई अन्य रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं. मौजूदा समय में 2610 से ऊपर की रेटिंग के साथ वह फिडे की विश्व शीर्ष 100 रैंकिंग में भी शामिल हो गए हैं. ग्रैंड स्विस में उन्होंने इससे पहले 2700-रेटेड ग्रैंडमास्टर यू यांगयी को भी हराया था. समरकंद में हो रहे ग्रैंड स्विस इवेंट में 625,000 डॉलर की बड़ी पुरस्कार राशि दी जा रही है. यह टूर्नामेंट 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए भी एक क्वालीफायर के रूप में काम करेगा.