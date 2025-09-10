खेल जगत की नई सनसनी...कौन हैं 16 साल के अभिमन्यु मिश्रा? वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को हराकर रचा इतिहास
Advertisement
trendingNow12916414
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

खेल जगत की नई सनसनी...कौन हैं 16 साल के अभिमन्यु मिश्रा? वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को हराकर रचा इतिहास

Abhimanyu Mishra vs D Gukesh: 16 साल अमेरिकी ग्रैंडमास्टर अभिमन्यु मिश्रा ने 2025 फिडे ग्रैंड स्विस में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबको चौंका दिया. उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को पांचवें राउंड के मुकाबले में हरा दिया. 61 चालों के इस क्लासिकल मैच में मिली जीत से उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खेल जगत की नई सनसनी...कौन हैं 16 साल के अभिमन्यु मिश्रा? वर्ल्ड चैंपियन गुकेश को हराकर रचा इतिहास

Abhimanyu Mishra vs D Gukesh: अमेरिकी ग्रैंडमास्टर अभिमन्यु मिश्रा ने 2025 फिडे ग्रैंड स्विस में शानदार प्रदर्शन करते हुए सबको चौंका दिया. 16 साल के इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को पांचवें राउंड के मुकाबले में हरा दिया. 61 चालों के इस क्लासिकल मैच में मिली जीत से उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. वह सबसे कम उम्र में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. यह रिकॉर्ड 30 सालों से कायम था. अब उसे अभिमन्यु ने तोड़ दिया.

कौन हैं अभिमन्यु मिश्रा?

5 फरवरी 2009 को न्यू जर्सी में जन्मे अभिमन्यु मिश्रा पहली बार 2021 में सबसे कम उम्र (12 साल, 4 महीने और 25 दिन) के ग्रैंडमास्टर बनकर सुर्खियों में आए थे. उनके पिता ने जब वह ढाई साल के थे, तभी उन्हें शतरंज से परिचित कराया था. 8 सितंबर 2025 को समरकंद में हुए इस मुकाबले में अभिमन्यु मिश्रा ने गुकेश को एक रणनीतिक मास्टरक्लास में हरा दिया. इस जीत ने शतरंज की दुनिया को स्तब्ध कर दिया. उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

ये भी पढ़ें: SA20 ऑक्शन के टॉप-5 महंगे खिलाड़ी...'वर्ल्ड चैंपियन' कप्तान और 991 विकेट लेने वाला बॉलर अनसोल्ड

प्रज्ञानानंदा से खेला था ड्रॉ

गुकेश पर मिली जीत के अलावा अभिमन्यु ने शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा को भी काले मोहरों से ड्रॉ पर रोककर सबको चौंका दिया था. पांचवें राउंड में प्रज्ञानानंदा का भी मथियास ब्लबाम से हारना भारत की उम्मीदों के लिए एक दोहरा झटका था. अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिमन्यु मिश्रा ने विनम्रता के साथ-साथ आत्मविश्वास भी दिखाया. उन्होंने कहा कि वह कभी भी अपने बड़े प्रतिद्वंदियों से खुद को कम नहीं समझते हैं और अगर वह इसी फॉर्म में खेलते रहे तो उनके पास टूर्नामेंट जीतने का मौका रहेगा.

 

 

ये भी पढ़ें: पृथ्वी शॉ पर कोर्ट ने लगाया 100 रुपये का जुर्माना, मिली लास्ट वॉर्निंग...क्या है पूरा मामला?

रिकॉर्ड के बादशाह हैं अभिमन्यु

अभिमन्यु का करियर लगातार रिकॉर्ड तोड़ने वाली उपलब्धियों से भरा हुआ है. सबसे कम उम्र के ग्रैंडमास्टर बनने के अलावा उन्होंने पहले सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर और कई अन्य रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं. मौजूदा समय में 2610 से ऊपर की रेटिंग के साथ वह फिडे की विश्व शीर्ष 100 रैंकिंग में भी शामिल हो गए हैं. ग्रैंड स्विस में उन्होंने इससे पहले 2700-रेटेड ग्रैंडमास्टर यू यांगयी को भी हराया था. समरकंद में हो रहे ग्रैंड स्विस इवेंट में 625,000 डॉलर की बड़ी पुरस्कार राशि दी जा रही है. यह टूर्नामेंट 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए भी एक क्वालीफायर के रूप में काम करेगा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

ChessAbhimanyu MishraD Gukesh

Trending news

'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
Bihar politics
JDU को 25 सीट भी नहीं आएगी, नीतीश कुमार अब नहीं बनेंगे CM: प्रशांत किशोर
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
Punjab Flood
पंजाब की 'आप' सरकार हर किसान को 20,000 रुपए प्रति एकड़ देगी मुआवजा
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Vice President
BJP का उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का दावा, कांग्रेस के लिए 'चिंतन...'
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
15 died in jammu and kashmir
Jammu and Kahsmir: डोडा जिले में अचानक क्यों लगाया गया कर्फ्यू? इंटरनेट भी बैन
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
Donald Trump
मैं मोदी से बात करने के लिए बेताब हूं', ट्रंप को PM मोदी ने दिया शानदार जवाब
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
Vice President
चुनाव जीतने के बाद सीपी राधाकृष्णन ने बताया अपना लक्ष्य, विपक्ष को दिया बड़ा संदेश
;