फुटबॉल वर्ल्ड कप में आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. इस मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने 1-0 से जीत दर्ज की, जिसके हीरो थे अमाद डियालो. आखिरी मिनटों में आए गोल ने उन्हें जीत का नायक बना दिया. अब ये अमाद डियालो कौन हैं, इनसे हम आपको वाकिफ कराते हैं. उन्होंने 90वें मिनट में गोल दागकर बाजी मार दी. अब आइवरी कोस्ट की टीम ग्रुप-E में जर्मनी के साथ तीन-तीन अंकों पर बराबरी पर हैं. जर्मनी ने इससे पहले दिन में कुराकाओ को 7-1 से हराया था. इक्वाडोर के लिए यह मैच का दर्दनाक अंत था, जिसमें उन्होंने दो बार गोलपोस्ट (वुडवर्क) पर शॉट मारे और लंबे समय तक ऐसा लगा कि वे गोल करने के ज्यादा करीब हैं.
ये पहली बार नहीं है जब अमाद डियालो ने मैच के आखिर में कमाल दिखाया हो. मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलते हुए 2 साल पहले उन्होंने एफए कप क्वार्टर फाइनल में कमाल दिखाया था. डियालो ने 120वें मिनट में गोल दागा था जो 2022 के बाद से एफए कप में सबसे देर से किया गया विजयी गोल था. डियालो ने 2019 में अटलांटा के लिए पेशेवर क्रिकेट में डेब्यू किया था.
डियालो महज 17 साल के थे जब उन्होंने इतालवी शीर्ष लीग में डेब्यू करते हुए गोल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने थे. पूर्व मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉस ओले गुन्नार सोल्स्कजेर ने 2021 में उन्हें "खेल के सबसे रोमांचक युवा खिलाड़ियों में से एक" बताया था. वह उसी साल अटलांटा बीसी से 170 करोड़ रुपये की फीस पर क्लब में शामिल हुए थे.
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इक्वाडोर के खिलाफ मुकाबले में फैंस एक गोल देखने को तरस रहे थे. ऐसा लग रहा था कि यह मैच टूर्नामेंट का पहला बिना गोल वाला ड्रॉ होगा, लेकिन अमाद के आखिरी दांव खेला और 90वें मिनट में बाजी पलट दी. विनिंग गोल से बहुत पहले इक्वाडोर के पास इस नतीजे से बचने के मौके थे. जॉन येबोआ ने 24वें मिनट में जबरदस्त शॉट से क्रॉसबार पर प्रहार किया और ठीक छह मिनट बाद एलन मिंडा ने भी ऐसा ही किया. लेकिन यहां किस्मत ने साथ नहीं दिया.