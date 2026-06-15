फुटबॉल वर्ल्ड कप में आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. इस मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने 1-0 से जीत दर्ज की, जिसके हीरो थे अमाद डियालो. आखिरी मिनटों में आए गोल ने उन्हें जीत का नायक बना दिया. अब ये अमाद डियालो कौन हैं, इनसे हम आपको वाकिफ कराते हैं. उन्होंने 90वें मिनट में गोल दागकर बाजी मार दी. अब आइवरी कोस्ट की टीम ग्रुप-E में जर्मनी के साथ तीन-तीन अंकों पर बराबरी पर हैं. जर्मनी ने इससे पहले दिन में कुराकाओ को 7-1 से हराया था. इक्वाडोर के लिए यह मैच का दर्दनाक अंत था, जिसमें उन्होंने दो बार गोलपोस्ट (वुडवर्क) पर शॉट मारे और लंबे समय तक ऐसा लगा कि वे गोल करने के ज्यादा करीब हैं.