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कौन हैं अमाद डियालो... जिन्होंने आइवरी कोस्ट जैसी नौसिखिया टीम को दिलाई ऐतिहासिक जीत, इक्वाडोर को दिया कभी नहीं भूलने वाला घाव

फुटबॉल वर्ल्ड कप में आइवरी कोस्ट और इक्वाडोर के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. इस मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने 1-0 से जीत दर्ज की, जिसके हीरो थे अमाद डियालो. आखिरी मिनटों में आए गोल ने उन्हें जीत का नायक बना दिया. अब ये अमाद डियालो कौन हैं, इनसे हम आपको वाकिफ कराते हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 15, 2026, 11:19 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 11:19 AM IST
कौन हैं अमाद डियालो... जिन्होंने आइवरी कोस्ट जैसी नौसिखिया टीम को दिलाई ऐतिहासिक जीत, इक्वाडोर को दिया कभी नहीं भूलने वाला घाव

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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