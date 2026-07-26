/कौन हैं अनाहत सिंह? 18 साल की उम्र में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास, बनीं पहली भारतीय वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन

World Junior Squash Championship 2026: 25 जुलाई 2026 की तारीख भारतीय स्क्वैश के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई. वजह हैं 18 साल की अनाहत सिंह, जिन्होंने कनाडा के नियाग्रा-ऑन-द-लेक (Niagara-on-the-Lake) में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया.
खिताबी मुकाबले में टॉप सीड अनाहत ने दूसरी वरीयता प्राप्त मिस्र की रुकय्या सलेम (Rukaiya Salem) को एकतरफा अंदाज में सीधे गेमों में 11-3, 11-7, 11-9 से शिकस्त दी और चैंपियन बनीं.
जूनियर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप के इतिहास में आज तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी चैंपियन नहीं बन सका था. साल 2005 में दिग्गज खिलाड़ी जोशना चिनप्पा फाइनल तक पहुंची थीं, लेकिन उपविजेता रही थीं. अब अनाहत ने जोशना से एक कदम आगे बढ़कर ट्रॉफी अपने नाम की और भारत को इस टूर्नामेंट का पहला गोल्ड मेडल दिलाया.
खिताब जीतने के बाद अनाहत सिंह ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा, 'यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है. मुझे अभी भी लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूं. जूनियर स्तर पर यह मेरा आखिरी साल था और इसे जीतने का यह आखिरी मौका. पिछले चार सालों से मैं इस टूर्नामेंट में हार रही थी, लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि दबाव लिए बिना हर शॉट का आनंद लूंगी.'
अनाहत सिंह ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए मिस्र का 13 साल से चला आ रहा एकछत्र राज खत्म कर दिया. साल 2011 से लगातार 13 संस्करणों तक गर्ल्स सिंगल्स का विश्व खिताब मिस्र की खिलाड़ियों के पास ही रहा था. अनाहत ने इस लंबे सिलसिले को आखिरकार तोड़ दिया. वह 2010 में अमेरिका की अमांडा सोभी (Amanda Sobhy) के बाद विश्व जूनियर चैंपियन बनने वाली पहली गैर-मिस्री खिलाड़ी भी बन गई हैं.
अनाहत ने पूरे टूर्नामेंट में कमाल का खेल दिखाया. छह मुकाबलों के दौरान उन्होंने केवल 2 गेम गंवाए. खास बात यह रही कि उन्होंने शुरुआती तीन मैच (ऑस्ट्रेलिया, हॉन्ग कॉन्ग और मलेशिया के खिलाफ) बिना कोई गेम गंवाए 3-0 से जीते. इसके बाद नॉकआउट चरण में उन्होंने लगातार मिस्र की तीन धुरंधर खिलाड़ियों हबीबा रिज्क (Habiba Rizk) (क्वार्टर फाइनल), बार्ब सामेह (Barb Sameh) (सेमीफाइनल) और रुकय्या सलेम (फाइनल) को हराकर अपनी श्रेष्ठता साबित की.
अनाहत दिल्ली से आती हैं. 13 मार्च 2008 को जन्मीं अनाहत आज सीनियर PSA टूर रैंकिंग में दुनिया की 20वें नंबर की खिलाड़ी बन चुकी हैं. उनके पिता गुरशरण सिंह वकील हैं और मां तानी वदेहरा सिंह इंटीरियर डिजाइनर हैं. दोनों ने अपने दौर में हॉकी खेली है. उनकी बड़ी बहन अमीरा सिंह भी भारत की टॉप अंडर-19 स्क्वैश खिलाड़ी रही हैं और फिलहाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्क्वैश खेलती हैं.
अनाहत को शुरुआत में बैडमिंटन बहुत पसंद था. 6 साल की उम्र में पीवी सिंधु को दिल्ली में खेलते हुए देखकर उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और कुछ स्थानीय टूर्नामेंट भी जीते. हालांकि, 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बहन से प्रेरित होकर स्क्वैश खेलना शुरू किया. वह 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल की सबसे कम उम्र की सदस्य थीं. 2023 एशियन गेम्स (हांगझोउ) में उन्होंने महिला टीम और मिक्स्ड डबल्स में दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था.