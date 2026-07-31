कौन हैं अस्मिता डे? साइकिल बनाने वाली की बेटी बनीं 'जूडो क्वीन', भारत को पहली बार दिलाया गोल्ड मेडल

Who is Asmita De: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की 23 वर्षीय बेटी अस्मिता डे ने इतिहास रच दिया है. 31 जुलाई (शुक्रवार) को अस्मिता ने जूडो इवेंट के फाइनल में कनाडा की खिलाड़ी को धूल चटाकर ग्लासगो में देश का नाम रोशन कर दिया. त्रिपुरा की अस्मिता डे जूडो में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं. अस्मिता के बाद जूडो में ही मेंस फाइनल में हर्ष सिंह ने भी स्वर्ण पदक पर कब्जा किया और करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शुक्रवार को 15 मिनट के भीतर वो हुआ, जिसे देखने के लिए भारतीय फैंस की आंखें तरस गई थी. पहले अस्मिता डे ने भारत की झोली में कॉमनवेल्थ गेम्स इतिहास का पहला जूडो गोल्ड मेडल डाला और उसके 15 मिनट बाद ही हर्ष सिंह ने स्वर्ण पदक जीतकर खुशी को दोगुना या यूं कहें कि सोने पर सुहागा कर दिया.
23 साल की उम्र में अस्मिता डे जूडो क्वीन बन गई हैं. वो त्रिपुरा की रहने वाली हैं. उन्होंने फाइनल में कनाडा की हेइडी क्वाच को 2-1 से हराया. यह मुकाबला बहुत रोमांचक रहा और आखिर तक चला. अस्मिता 'खेलो इंडिया' की एथलीट हैं और पिछले कुछ सालों में उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है.
SAI के एक बयान में कहा गया है, ''अस्मिता डे दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया की रहने वाली एक भारतीय जूडोका हैं. एक साधारण परिवार में जन्मीं अस्मिता के पिता साइकिल मैकेनिक हैं और उन्होंने आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए जूडो को अपनाया. शुरुआत में उन्होंने एथलेटिक्स (800 मीटर) में हिस्सा लिया, लेकिन फिर अपने पहले कोच के जरिए उन्हें जूडो के बारे में पता चला और इसके बाद 2015 में वह त्रिपुरा स्पोर्ट्स स्कूल में शामिल हो गईं.
नेशनल स्कूल गेम्स और खेलो इंडिया प्रतियोगिताओं में उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें 2018 में SAI रीजनल सेंटर, भोपाल (NCOE) में जगह मिली और तब से वह भोपाल के NCOE में ट्रेनिंग कर रही हैं. अस्मिता ने अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और एशियन ओपन, जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, जिससे उन्होंने 48kg कैटेगरी में भारत की प्रमुख जूडोका के तौर पर अपनी पहचान बनाई है.
अब अस्मिता ने त्रिपुरा के एक छोटे से शहर से निकलकर पोडियम के शीर्ष तक पहुंचने का शानदार सफर तय करते हुए, देश की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो गोल्ड मेडलिस्ट बनकर भारतीय खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है.