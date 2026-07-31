कौन हैं अस्मिता डे? साइकिल बनाने वाली की बेटी बनीं 'जूडो क्वीन', भारत को पहली बार दिलाया गोल्ड मेडल

Who is Asmita De: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की 23 वर्षीय बेटी अस्मिता डे ने इतिहास रच दिया है. 31 जुलाई (शुक्रवार) को अस्मिता ने जूडो इवेंट के फाइनल में कनाडा की खिलाड़ी को धूल चटाकर ग्लासगो में देश का नाम रोशन कर दिया. त्रिपुरा की अस्मिता डे जूडो में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनीं. अस्मिता के बाद जूडो में ही मेंस फाइनल में हर्ष सिंह ने भी स्वर्ण पदक पर कब्जा किया और करोड़ों भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया.