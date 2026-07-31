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कौन हैं अस्मिता डे? साइकिल बनाने वाली की बेटी बनीं 'जूडो क्वीन', भारत को पहली बार दिलाया गोल्ड मेडल

Who is Asmita De: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में त्रिपुरा की अस्मिता डे ने इतिहास रच दिया. वो जूडो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं. एक साधारण परिवार में जन्मीं अस्मिता के पिता साइकिल मैकेनिक हैं और उन्होंने आर्थिक चुनौतियों का सामना करते हुए जूडो को अपनाया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 31, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:53 PM IST
कौन हैं अस्मिता डे? साइकिल बनाने वाली की बेटी बनीं 'जूडो क्वीन', भारत को पहली बार दिलाया गोल्ड मेडल
Image Credit: कौन हैं अस्मिता डे? साइकिल बनाने वाली की बेटी ने जूडो में जीता गोल्ड (@India_AllSports/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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